Toyota mietert de snelste hybride auto op aarde in de shredder

Het zal Prius-haters als muziek in de oren klinken: Toyota heeft in Amerika een tweede generatie Toyota Prius bij het grofvuil gezet. Niet zomaar een Prius, want het model in kwestie stond kort daarvoor nog te shinen in een museum van Toyota.

De Prius waar het om gaat, stond in het Toyota-museum in Texas, Amerika. Met dit exemplaar had het merk een snelheidsrecord gevestigd. Op een zoutvlakte in Utah behaalde de witgroene Prius een topsnelheid van 130,794 miles per hour, omgerekend ruim 210 km/h. Hiermee was het volgens Toyota de snelste hybride auto ter wereld.

De gemeten snelheid is opmerkelijk, want volgens de fabrieksopgave kan de Toyota Prius uit die tijd niet harder dan 170 km/h. De technici van Toyota wisten dit getal op te krikken door meerdere aanpassingen. Zoals je ziet, ligt de carrosserie dichter op de weg, ontbreken de buitenspiegels en is de auto uitgerust met dichte wieldeksels. Allemaal voor een zo gunstig mogelijke stroomlijn. En die was met een Cw-waarde van 0,26 al niet heel belabberd.

Om gewicht te besparen, werd bijna het volledige interieur eruit gelepeld. Hiervoor kwam een veiligheidskooi in de plaats. Verder werden de overbrengingsverhoudingen van de transmissie aangepast en werd de elektromotor beter gekoeld.

Nóg een Toyota in de shredder

Niet de eerste de beste Toyota Prius dus. En toch staat-ie volgens een website over klassieke Japanse auto's op het punt om in de shredder te worden gemieterd. Toyota's hybride auto is door een oplettende bezoeker gespot bij een autostortplaats vlak bij de Amerikaanse stad Dallas. Er is geen twijfel dat dit de auto is die ooit de snelste hybride auto op aarde was.

De Toyota Prius is niet het enige model dat het Amerikaanse Toyota-museum aan de kant zet. Op het terrein van de autostortplaats staat ook een goudkleurige Toyota Cressida die verdacht veel lijkt op de Cressida uit 1978 die eerder glimmend in het museum stond te pronken.

Wij zouden deze auto's gewoon op Marktplaats zetten, maar de vermoedelijke reden dat Toyota dat niet doet, is aansprakelijkheid. Automerken willen gedoe voorkomen.