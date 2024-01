Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 1 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we zagen dat de autoverkoopcijfers niet tegenvallen, maar de nieuwe verkeersboetes des te meer. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Weer meer keuze in voordelig te rijden youngtimers

Ook in 2024 kun je er met de youngtimerregeling knap bij rijden in een auto van minimaal 15 jaar oud. Ben jij zzp'er of mkb'er? Check of jouw gedroomde auto op ons lijstje met 9 nieuwe youngtimers voor 2024 staat. Van verstandige vierwieler tot vette droombak ...

+ Top - Autoverkopen 2023 niet verkeerd, maar ...



De autoverkopen van 2023 zorgen bij BMW, Tesla en Volkswagen voor een vrolijke nieuwjaarsborrel en bij Ford en Citroën voor een kater. De autoverkopen van 2023 in zeven cijfers. Hoe staat het bijvoorbeeld met de 'Chinese invasie'?



+ Top - Elektrische Volkswagens niet goedkoper, wel véél aantrekkelijker



Hoe maak je elektrische auto’s goedkoper, zonder dat je als automerk verandert in een budgetmerk? Je introduceert een complete én scherp geprijsde uitvoering! Zo hoef je bij de Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.5 niet langer allemaal dure opties aan te vinken – die zitten er al op.

- Flop - Verkeersboetes 2024 - overtreders aangepakt als criminelen

We geven je een overzicht van de verkeersboetes in 2024 en vertellen je hoe hoog het boetebedrag per overtreding is. Hou je vast, want de verkeersboetes 2024 vallen een stuk hoger uit dan een jaar eerder. En dat terwijl het Openbaar Ministerie en de politie juist adviseerden de boetes niet te verhogen. Volgens deze autoriteiten staan ze soms niet meer in verhouding tot de overtredingen.

- Flop - Nieuwe vragen rijexamen - weet jij wat al die hulpsystemen doen?



Weet jij wat alle rijhulpsystemen van je auto doen en hoe je ze kunt uitzetten? Nee? Wees maar blij dat je in 2024 geen rijexamen hoeft te doen. Je kunt dan vragen krijgen over deze systemen. Ook als ze helemaal niet op de auto zitten waarin je afrijdt. Slaan we niet een beetje door? Want de meeste nieuwbakken bestuurders kopen een brikkie waar met een beetje geluk net ABS op zit ...

- Flop - Goedkoop rijden in een Renault Clio op lpg - blijmakerij met een halfdode mus



Renault introduceert de Renault Clio Bi-Fuel. Die is weliswaar iets duurder dan de benzineversie, maar hij heeft 10 pk extra en rijdt op het spotgoedkope lpg. Maar de vraag is hoelang het écht voordelig blijft om op autogas te rijden.