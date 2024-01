Prijzenoorlog? Volkswagen doet graag mee, maar wel op zijn eigen manier

Nieuws

Hoe maak je elektrische auto’s goedkoper, zonder dat je als automerk verandert in een budgetmerk? Je introduceert een complete én scherp geprijsde uitvoering! Zo hoef je bij de Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.5 niet langer allemaal dure opties aan te vinken – die zitten er al op.

De prijslijsten van Volkswagen zijn berucht. Begeerlijke opties hebben allemaal een meerprijs en zo verandert een toch al prijzige auto steevast in een dure auto. Maar het moet gezegd worden: de Pro Business-uitvoering voldoet verdacht goed aan onze wensen. Kijkt Volkswagen soms mee wanneer op de website met de configurator zitten te spelen?



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

5 opties van de ID.3 Pro Business

Voordat dit artikel te erg op een reclamepraatje voor Volkswagen gaat lijken, zetten we zakelijk en onpartijdig de 5 functies van de ID.3 Pro Business onder elkaar die ons zo positief stemmen.

1. LED Matrix-verlichting

Als je een nieuwe auto koopt, wil je eigenlijk de standaard led-verlichting upgraden naar geavanceerde koplampen die veel licht leveren maar geen tegenliggers verblinden. Vaak is dat een dure grap. De Pro Business heeft het Design Pakket en daarin zit de IQ. Light LED Matrix-verlichting al standaard.

2. Metallic lak

Bij de ID.3 betaal je normaal 790 euro voor metallic lak. Het is leuker als die chique lak gratis is. Bij de Pro Business kies je kosteloos tussen blauw, wit, zwart en zilver. Op de twee mooiste kleuren – Kings Red en Dark Olivine (zie foto's) – krijg je korting en betaal je nog maar 190 euro. Dat is schappelijk.

Nu we toch met het exterieur bezig zijn: de 18-inch stalen velgen met wieldoppen worden verruild voor 18-inch lichtmetaal.

3. Stoel- en stuurverwarming

Het gaat volgende week vriezen en dan zweren we bij stoelverwarming. Het Comfort Pakket doet zijn naam eer aan door de auto te voorzien van stoel- en stuurverwarming. Een draadloze oplader voor je telefoon is ook een welkome toevoeging. Net als het navigatiesysteem, en dat brengt ons bij het volgende punt.

4. Navigatiesysteem

Als je weet wat een hashtag is, kun je ook je telefoon aan een auto koppelen en dan navigeren via Apple CarPlay of Android Auto. En zo moet het ook in de goedkoopste ID.3 (de gewone ‘Pro’). De Pro Business heeft een echt navigatiesysteem en dat is wel zo handig. Want mocht je ooit in je zwembroek achter het stuur springen, dan kun je zonder telefoon toch een laadpaal vinden.



5. Achteruitrijcamera

Het is een beetje flauw dat Volkswagen functies met een lage kostprijs zoals de achteruitrijcamera en sleutelloze toegang niet standaard inbouwt, maar bij de Pro Business hoef je niet in de pen te klimmen. Die uitvoering heeft het Assistance-pakket met die systemen gewoon aan boord. Plus een parkeerassistent en verlichte portiergrepen.

Conclusie

Er zit een prijsverschil van 2000 euro tussen de goedkoopste Volkswagen ID.3 en de Pro Business. Dat is een nette meerprijs, want als je alle bovenstaande opties los moet afrekenen, brengt Volkswagen vele duizenden euro’s in rekening én moet je je eerst geboren kind verplicht vernoemen: Polo, Taigo of Arteon.

We hebben de ID.3 als voorbeeld genomen, maar Pro Business-versies van de ID.4 en ID.5 zijn grotendeels vergelijkbaar uitgerust. Dit kosten ze: