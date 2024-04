Toyota Prius terugroepactie 2024: gordel om, achterpassagiers!

Nieuws

Lekker is dat: zit je als eigenaar van een gloednieuwe Toyota Prius uit 2023 of 2024 op te scheppen over de betrouwbaarheid van je auto, blijkt-ie een heel vreemd mankement te hebben. Het achterportier kan zomaar opengaan tijdens het rijden.



Als één merk bekendstaat om zijn oerdegelijke producten, is het Toyota. Toch moeten eigenaren van een Prius uit 2023 of 2024 goed oppassen. Er kan water het portier binnendringen en kortsluiting veroorzaken in de elektronische ontgrendeling van de achterportieren. Daardoor kunnen de portieren die door de bestuurder om een of andere reden van het slot zijn gehaald plotseling openspringen tijdens het rijden.

Prius terugroepactie



Levensgevaarlijk, natuurlijk. Daarom heeft Toyota een terugroepactie gepland voor in totaal 211.000 Priussen. Het gaat om modellen uit Noord-Amerika, Europa en Azië. Ook Nederlandse en Belgische eigenaren moeten dus naar de dealer. Vervolgens verhelpt Toyota voor niets het euvel.

In de tussentijd kunnen Prius-eigenaren iets doen om erger te voorkomen: controleren dat de automatische vergrendeling na het wegrijden zijn werk goed doet en dat de achterportieren daadwerkelijk op slot zitten. En vervolgens deze vergrendeling niet deactiveren. Dan blijven de portieren in het slot, ongeacht of er kortsluiting optreedt.

Prius-eigenaren kunnen meer informatie vinden over de terugroepactie op de website van Toyota. Daar zie je snel of jouw Prius tot de getroffen modellen behoort.



Alleen als PHEV

De terugroepactie is een smetje op de introductie van de nieuwste, vijfde generatie Prius. In Nederland kun je hem alleen als plug-in hybride bestellen. Het design werd veel meer gewaardeerd dan dat van zijn voorgangers en met een volledig elektrische range van zo'n 70 tot 85 kilometer (wat afhankelijk is van de gekozen uitrustingsvariant), zou bij fanatiek stekkeren zelfs een benzineverbruik van 1 op 200 kilometer in het verschiet liggen.