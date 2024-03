De groenste auto is géén EV, maar een auto met verbrandingsmotor

Nieuws

Elektrische auto’s worden vaak gezien als het groene alternatief op auto’s met een verbrandingsmotor. Maar volgens dit onderzoek heeft de groenste auto van 2024 een benzinemotor onder de motorkap. Hoe zit dat?

Het onderzoek is uitgevoerd door ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy), een milieuorganisatie die jaarlijks onderzoek doet naar de milieuvriendelijkheid van auto’s.

Voor deze studie focust de ACEEE zich op de Amerikaanse automarkt en in het bijzonder op auto's van modeljaar 2024. Aan elke auto hangt de organisatie een score. Deze score wordt gegeven op basis de milieu-impact die deze auto’s hebben met hun productieproces, brandstofgebruik en uitlaatemissies.

Toyota Prius is groenste auto

De allergroenste auto van 2024 is verrassend genoeg een auto met een verbrandingsmotor: de Toyota Prius. De ACEEE prijst het lage brandstofverbruik, dat te danken is aan het gestroomlijnde ontwerp, het relatief lage gewicht en de plug-in hybride aandrijflijn.

De milieuorganisatie heeft het niet zo op de grote, zware accupakketten van volledig elektrische auto's. Het duurt heel lang voordat die zichzelf op milieugebied 'terugverdienen'. Ze geven de voorkeur aan de relatief kleine batterij van de Prius PHEV en een laag brandstofverbruik.



Top 10 groene auto’s

In de top 10 staan toch zes EV’s. De Lexus RZ 300e, Mini Cooper Electric, Nissan Leaf, Toyota bZ4X en Kia EV6 zijn volgens de organisatie ook erg groene keuzes. De eerste auto zonder stekker is de Hyundai Elantra, een sedan die niet in Europa wordt geleverd.

De 10 groenste auto’s volgens ACEEE

Model Aandrijflijn Toyota Prius Plug-in hybride Lexus RZ 300e Elektrisch Mini Cooper SE Elektrisch Nissan Leaf Elektrisch Toyota bZ4X Elektrisch Toyota RAV4 Plug-in hybride Hyundai Elantra Hybride Hyundai Kona Electric Elektrisch Toyota Camry Hybride Kia EV6 Elektrisch

De grootste milieuvervuilers



Naast de meest milieuvriendelijke auto’s, publiceert ACEEE ook de meest milieuvervuilende auto’s. De absolute koploper is de Mercedes-Benz AMG G63, ofwel de G-Wagon. Verder wordt de lijst gevuld door grote trucks als de Dodge Ram 1500 en de Ford F150 Raptor en grote SUV’s als de Cadillac Escalade en Jeep Grand Wagoneer. Opvallend genoeg staat er ook een EV in de top 10: de GMC Hummer EV.