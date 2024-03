Deze hybride Toyota werd vroeger verguisd, maar nu begeer jij hem ook

Nieuws

De Toyota Prius liet ons kennismaken met een nieuwe, schonere vorm van autorijden, maar slaagde er in het begin niet in om iedereen te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Maar de Toyota Prius gaat met zijn tijd mee en is begeerlijker dan ooit. Een mooi moment om zijn 4 voorgangers erbij te halen.

Toyota Prius I - typisch jaren 90

Ruim 25 jaar na de introductie van de eerste Toyota Prius, is achter het stuur plaatsnemen een stap terug in de tijd. Je zit op een stoel met een zachte schuimvulling en het kleurenpalet van het interieur is typisch jaren 90. Door het vele glas is het zicht rondom uitstekend, en de bestuurdersstoel staat in een positie die je vrijgezelle oudtante het fijnst vindt.

Vooruit en achteruit rijden bepaal je met een lange hendel die rechts van het stuur uit het dashboard steekt. Je zou bijna verwachten dat het kleine computerscherm in de middenconsole verandert in een fruitautomaat, zodra je de hendel omlaag trekt. Wat je wel op het schermpje ziet, is hoe alle energiestromen tussen de benzine- en elektromotor richting batterij lopen en op welke wijze de wielen worden aangedreven.



Door de oude MS-DOS-achtige kleurstelling maakt het kleine beeldscherm inmiddels een gedateerde indruk, maar in 1997 had wijlen futuroloog Chriet Titulaer ongetwijfeld vol bevlogenheid kunnen uitweiden over de rol die hij de Toyota Prius in zijn 'Wondere Wereld' had toegeëigend als 'Auto van de Toekomst'.



Toyota Prius II - het lieverdje van Hollywood

De tweede generatie van de Toyota Prius kwam in 2003, en liet al bij de allereerste oogopslag blijken dat het Toyota nu menens was met zijn hybridetechniek. Het design was veel beter te pruimen, de 1,5-liter Atkinson-motor werd behouden. Met een gecombineerd vermogen van 111 pk, was de Prius niet bepaald de droomauto van filmsterren, maar dat bleek toch anders te zitten ...



“Filmsterren sloten de Prius liefkozend in de armen.”

Omdat de Prius zo zuinig en groen was, sloot een deel van Hollywood de Prius juist liefkozend in de armen. Filmsterren, zoals Leonardo Di Caprio, Julia Robert, Bradley Cooper en Cameron Diaz, die een groen imago nastreefden, werden er maar wat graag mee gezien. Maar juist doordat de 'linkse elite' de Prius op de schouders nam, werd de auto ook een dankbaar object om de draak mee te steken. Maar daar heeft geen enkele Prius-koper zich ooit door laten beïnvloeden.

Toyota Prius III - verdere verfijning

De Prius III uit 2009 leek nog veel op zijn voorganger, als blijk van het geslaagde designkoers dat het tweede model bevaren had. Ook het interieur volgde een soortgelijke vormtaal, met vlak onder de voorruit een spelonk waarin de digitale rijgegevens werden weergegeven. Bij de derde generatie was vooral de middenconsole anders van vorm, met een groter beeldscherm voor de multimedia en een klein blauw pookje waarmee de rijrichting kon worden ingelegd.

“Toyota Nederland zag de jaarlijkse afzet flink toenemen. ”

De 1.5-motor was vervangen door een 1,8-liter viercilinder. Dankzij verdere verfijning van de hybridetechnologie gingen het verbruik en de CO 2 -uitstoot verder omlaag. De prestaties hadden daar niet onder te lijden: met 99 fossiele pk's en 82 elektropaarden ging de derde generatie in net iets meer dan 10 tellen naar 100 km/h. Mede doordat de zakelijke rijder op een leuke bijtellingskorting kon rekenen, zag Toyota Nederland de jaarlijkse afzet flink toenemen, met een absoluut hoogtepunt in het introductiejaar, toen 8326 exemplaren gekentekend werden.

Toyota Prius IV - niet moeders mooiste

De vierde generatie Toyota Prius die in 2016 verscheen, kreeg de zware taak om het succes van zijn twee voorgangers voort te zetten, maar daarin slaagde de auto niet. Om verschillende redenen, waarvan de afzwakking van de fiscale voordelen op auto's met een hybride aandrijflijn misschien wel de belangrijkste is.

Maar minder fiscaal voordeel was niet het enige probleem: na de tijdloze tweede en derde generatie, leken de Toyota-ontwerpers met de vierde generatie de verkeerde afslag genomen te hebben. Uitsluitend kopers met geen enkel gevoel voor esthetiek vonden de vierde Prius een schoonheid. Op de foto's boven zie je de plug-in hybride versie die een iets ander design had, maar nog altijd pijn aan je ogen deed.

Toyota Prius V - wat een pláátje

Hoe anders is het plaatje bij de jongste generatie. Zelfs fervente petrolheads steken waarderend hun duim omhoog wanneer je met de extreem wigvormige fastback aan komt rijden. Een auto die in eerste instantie voor verwarring zorgt, want de spitse, hamerhaai-achtige neuspartij doet in de verte wel een beetje denken aan de Ferrari SF90.

Wat voor de persoon achter het stuur bijdraagt aan de feestvreugde, is de wetenschap dat je voortaan 223 pk aan gecombineerd motorvermogen hebt. In Nederland wordt de nieuwe Prius uitsluitend aangeboden als plug-in hybride.

De nieuwe Prius blijft zich concentreren op een laag verbruik: met een volledig elektrische range van zo'n 70 tot 85 kilometer (wat afhankelijk is van de gekozen uitrustingsvariant), zou bij fanatiek stekkeren zelfs een benzineverbruik van 1 op 200 kilometer in het verschiet liggen. Alhoewel je bij het nieuwe model bijzonder sterk in je schoenen moet staan om puur en alleen voor het laagst mogelijke verbruik te gaan. Wie had ooit durven dromen dat de Toyota Prius nog eens geassocieerd zou worden met rijplezier.