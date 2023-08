TEST Toyota Prius (2023) - van grijze muis tot power-hybride

Vroeger was de Toyota Prius een puur rationele aankoop. De nieuwe Prius Plug-in Hybrid is behalve zuinig ook onverwacht rap. Je kunt hem dus ook voor de lol aanschaffen. Tenminste, als lol wat mag kosten …

Ooit was de Toyota Prius het lichtende hybride-voorbeeld in de benzine- en dieselduisternis. Nou ja, zo zag Toyota het in elk geval en dat onderstreepten de Japanners met een bijpassend, opvallend design. Dat kon niet iedereen waarderen. Je kocht de eerste in massa gebouwde hybride ook niet vanwege zijn stoere imago. Maar uiteindelijk haalde Toyota zijn gelijk en kreeg de hybride-aandrijflijn veel navolging.



Hunker je naar meer Prius-nieuws? Houd onze gratis nieuwsbrief in de gaten!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Stoere, coole Prius



Des te meer reden om je uiterlijk te blijven onderscheiden. Dat doet de nieuwe Prius ook, maar nu in positieve zin. Kort door de bocht is het net een Prius III waar een olifant per ongeluk op is gaan zitten. Een slurfklopje voor Jumbo, want na 25 jaar staat er een stoere, coole Prius. Laag, breed en met een coupé-achtige daklijn. Vergeleken met zijn directe voorganger is de nieuwe Prius 4,6 cm korter en 5 cm lager. De wiel­basis (+ 5 cm) en breedte (+2 cm) namen juist toe.

Pas op je hoofd!



Bij het instappen in deze power-Prius moet je opletten dat je je hoofd niet stoot tegen de lage, aflopende A-stijlen. In plaats van een dashboard met het instrumentarium in het midden, heeft de Prius nu een hoog geplaatst infodisplay aan bestuurderszijde. De positionering doet denken aan die van Peugeots i-Cockpit. De midvoor-positie is gereserveerd voor een groot infotainmentscherm. Dit scoort niet alleen met zijn ­redelijk intuïtieve bediening, maar vooral met de fysieke knoppen eronder. Zo zijn vitale functies altijd onder handbereik. Toch hebben we ook een kritiekpuntje: we moeten lang zoeken naar de volumeregeling voor het navigatiesysteem.



Nieuwe Toyota Prius alleen met stekker

De aandoenlijk ogende Prius I was een ‘normale’ hybride en hetzelfde gold voor zijn opvolger. Pas vanaf de derde editie werd er een stekkerversie leverbaar. Ook de nieuwe Prius is er als gewone hybride, maar in Europa is alleen de stekkerversie te koop. Met zijn systeemvermogen van 223 pk is hij ruim 100 pk sterker dan zijn voorganger. De accu (13,6 kWh) is van een extra licht en efficiënt type en zorgt bij de Prius op 17-inch wielen voor een WLTP-actieradius van 86 kilometer. Dat laat zich vertalen in een WLTP-benzineverbruik van 0,5 l/100 km, oftewel een ongelooflijke 1 op 200.



Prius minder zuinig met stoere wielen



Wie kiest voor de Executive-uitvoering, of de Solar Edition die wij rijden, krijgt mooie 19-inch wielen. Maar dat stoere lichtmetaal levert je ook een beetje verbruikspijn op. Het elektrische bereik daalt tot 72 kilometer en qua benzineverbruik strandt het schip bij 0,7 l/100 km (1 op 142,9). Pleister op de wonde: bij zonnig weer kan het zonnepaneel in het dak ruim 8 kilometer extra bereik opleveren.

Ongekende Prius-prestaties



Het karakter van de voorgaande Priussen nodigde uit tot rustig rijden. De prestaties waren niet fantastisch en áls je het gas wat dieper intrapte, dan joeg de traploze transmissie de viercilinder onaangenaam hoog in de toeren. Bij deze power-Prius is dat een ander verhaal. De krachtige elektromotor zorgt er niet alleen voor dat je elektrisch wegrijdt, ook levert hij genoeg koppel voor een bliksemstart. Een sprint van 0 naar 100 km/h in 6,8 seconden is op de Schaal van Prius ongekend. Ook tussensprints verlopen vlot en pas als je als Leo van Lompenstein op het gas gaat, herken je iets van het joelkarakter dat vroegere Priussen kenmerkte. Als je een beetje normaal rijdt is de tweeliter viercilinder - áls hij meedoet - juist mooi stil.



Regeneratief remmen kan handiger



Net als volledig elektrische auto’s, kun je de Prius regeneratief laten remmen om elektriciteit terug te winnen. Daarvoor dien je de keuzehendel in rijstand B te zetten, maar als je de mate van ‘afremmen op de motor’ wilt aanpassen, moet je naar een menu in de boordcomputer en dat is onhandig. Zeker bij een wisselend verkeersbeeld wil je dat snel doen, met flippers aan het stuur of met de keuzehendel zelf.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Prius is fijne reisauto



Het onderstel van het TNGA GA-C-platform biedt een mooie balans van dynamiek en comfort. Zelfs de kinderkopjes in het oude havenkwartier van Hamburg ondergaat de Prius stoïcijns. Wanneer we een keertje verkeerd rijden, blijkt de draaicirkel lekker klein. Op bochtige wegen is de besturing vrij direct, zonder nerveus te worden. Deze som van eigenschappen maakt de Prius tot een fijne reisauto, in elk geval voor de voorste inzittenden, al zouden de stoelen iets meer steun aan de bovenbenen mogen bieden.



Tegenvallende ruimte



Achterin speelt het gebrek aan hoofdruimte passagiers boven de 1,80 meter parten en bij het instappen moeten ze oppassen dat het lage dak geen kopstoot uitdeelt. Over de kofferruimte van de nieuwe Prius meldt Toyota dat-ie met 33 liter is gegroeid ten opzichte van de vorige. Maar een inhoud van 284 liter is nog altijd karig, zeker vergeleken met de Prius II, die 445 liter aan spullen aankon.



Benzineverbruik Toyota Prius (2023)



Gezien de bijna sprookjesachtige verbruikscijfers die Toyota opgeeft, zijn we benieuwd naar onze eigen score op onze testroute. Helaas zijn de weersomstandigheden bewolkt en nat, en verzamelt het zonne­paneel regendruppels in plaats van zonne-­energie. Toch pakt het eerste deel van de rit gunstig uit voor de hybride-aandrijflijn. We rijden veel in de bebouwde kom en op provinciale wegen (tot 100 km/h), waar we vaak remenergie terugwinnen. Wel trekken we af en toe een tussensprintje. Het laatste deel van de testroute voert ons over de autobahn.



Daar gaan we los en naderen een paar keer de topsnelheid van 177 km/h. Op de plaats van bestemming geeft boordcomputer een verbruik aan van 2,1 l/100 km (1 op 47,6). Best netjes, vinden we zelf, maar de Toyota-­vertegenwoordiger kijkt ons zuinigjes aan. We zijn niet de ergste grootverbruikers, aan de andere kant zijn ook verbruikscijfers genoteerd van 0,9 tot 1,7 liter per 100 km (1 op 111,1 en op 58,8).



Laadtijden



Rijd je zelden meer dan 100 kilometer per rit en laad je tussentijds netjes op? Dan kun je in Nederland hier zeker bij in de buurt komen. Binnenkort gaan we het zelf proberen. Staan er regelmatig langere afstanden op het programma? Reken dan op een gemiddelde van rond de 1 op 50. Tenzij je genoeg tijd hebt om de accu tussendoor op te laden. Van leeg tot vol kost dat vier uur. Daar is het armetierige laadvermogen van 3,3 kW debet aan.

Prijzen Toyota Prius (2023)



Als je binnenkort een nieuwe Toyota Prius ziet rijden, dan weet je: daar gaat een liefhebber. Want met een vanafprijs van 44.695 euro vist deze power-Prius in dezelfde prijsvijver als bijvoorbeeld een fiscaal aantrekkelijke, volledig elektrische Tesla Model 3. En de liefde van de (lease)autoklant gaat nu ­eenmaal door de portemonnee. Een ander minpunt voor de Nederlandse markt is dat de Toyota Prius Plug-in Hybrid geen caravan mag trekken. Dat veroordeelt hem hier waarschijnlijk tot een bijrol.

Toyota Prius private lease



In onze private lease-vergelijker hebben we een uitgebreid Toyota-aanbod, van Aygo X tot Camry. Een Toyota Prius private lease je via onze vergelijker!