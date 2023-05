TEST - Skoda Enyaq iV 60: grote Skoda met kleine accu, hoe bevalt dat?

De grote en ruime Skoda Enyaq iV, uitgerust met het kleinste batterijpakket. Valt hiermee te leven of valt de populairste elektrische auto van Nederland genadeloos door de mand?

Wie zijn zinnen heeft gezet op een Skoda Enyaq iV kan kiezen uit twee batterijpakketten: 58 kWh of 77 kWh. Dan hebben we het over een actieradius van 397 achtereenvolgens 544 kilometer. Dat is best een groot verschil. Vanaf Amsterdam betekent dit dat je op een volle accu Parijs niet haalt of juist wel.

Pillen tegen actieradius-angst

Toch kiezen we dit keer juist voor de Skoda Enyaq iV 60, met het kleinste accupakket. Dat getal is naar boven afgerond want de bruikbare accucapaciteit bedraagt 58 kWh. We leggen een potje pillen tegen een mogelijke actieradius-angst in het dashboardkastje en gaan op pad!

Max Verstappen



Op het digitale instrumentarium zien we een batterijstatus van 80 procent en een actieradius van 230 kilometer. Dat is een stuk minder dan beloofd, maar die afstand wordt bepaald aan de hand van hoe zuinig of onzuinig de vorige bestuurder gereden heeft. Dan hopen we maar dat die geen Max Verstappen heet en verder kunnen rijden dan de auto voorspelt.

Gelukkig: na een rit van 82 kilometer geeft de auto nog altijd een actieradius van 200 kilometer aan. Hierbij hielp het dat we in de spits reden. De snelheid kwam soms nauwelijks boven 80 km/h uit. Zolang je naam geen Max Verstappen is, kom je dus verder met de Skoda Enyaq iV.

Klotsende oksels

Een dag later hangen we de Skoda Enyaq iV voor de eerste keer aan de laadpaal en bij terugkomst is het accupakket 100 procent opgeladen en zien we een actieradius van 270 kilometer. Nog niet de beloofde 397 kilometer maar we hoeven niet met klotsende oksels te rijden als gevolg van de angst dat we met een lege accu stil langs de weg komen te staan.

Stressvrij lichtmetaal

Die klotsende oksels kregen we toch wel, maar dan van de enorme 21-inch lichtmetalen wielen waarmee onze testauto is uitgerust. Die zien er werkelijk prachtig uit maar lopen vliegensvlug parkeerschade op. Wat dat betreft zou het helpen als de buitenspiegels tijdens het achteruit inparkeren iets naar beneden kantelen zodat je de rand van het trottoir ziet. Standaard staat de Enyaq iV op stressvrij lichtmetaal van 19 inch.

Skoda Enyaq iV: keurig verbruik

We rijden onze vaste testroute van 100 kilometer. Met een constante snelheid van 100 km/h realiseert de Skoda Enyaq iV een stroomverbruik van 18,5 kWh/100 km. Dat is keurig. Rijd je de volle batterij van 58 kWh helemaal leeg, dan zou je 313 kilometer ver moeten komen. De door Skoda opgegeven actieradius komt eindelijk in zicht.



Ter vergelijk pakken we onze eerdere actieradiustest van de Skoda Enyaq iV 80 erbij. De versie met de grote batterij was maar iets onzuiniger (19,1 kWh/100 km) en zijn actieradius bedroeg 402 kilometer. In de praktijk is het verschil in range dus niet 150 kilometer (het verschil tussen 397 en 544 km), maar 89 kilometer.

Conclusie: kleine accu Skoda Enyaq iV niks mis mee

Na een week met de Skoda Enyaq iV 60 te hebben gereden, kunnen we concluderen dat er niets mis is met de combinatie van een grote suv met een kleine accu. Toegegeven: we zijn niet helemaal naar Parijs gereden, maar we voorzien geen problemen. Het navigatiesysteem laat zien waar je moet stoppen voor stroom.

Op de heenreis moet je een keer vaker laden, maar hoe erg is dat? En hoe vaak per jaar leg je nou een dergelijke afstand af? Bovendien heb je op de plaats van bestemming 5900 euro extra te besteden, de meerprijs van de Skoda Enyaq iV 80. Wij zouden het wel weten.

Lees de volledige rijtest van de Skoda Enyaq iV 60 in Auto Review 04/23.