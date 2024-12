Review Skoda Elroq (2025): is dit de beste SUV van Skoda?

Tests

Voor de verandering beginnen we de review van de Skoda Elroq achterin. Hoewel de nieuwe elektrische Skoda 16 centimeter korter is dan de Enyaq, beweert Skoda dat-ie precies even ruim is. Dat willen we zien!

Wat valt op aan de Skoda Elroq (2025)?

De Skoda Elroq heeft de primeur van Skoda's nieuwe design, waarvan de neus de grootste blikvanger is. De Elroq heeft een slanke, spijlloze grille met strakke led-koplampen die met vier led-pitjes de wereld inkijken. Daardoor oogt-ie minder massief dan de Skoda Enyaq, en gelukkig zijn de ontwerpers zich niet te buiten gegaan aan simply over the top gekkigheden als een verlichte grille.



Typisch Skoda: de praktische details. Denk aan een in hoogte verstelbare hoedenplank, een dubbele draadloze telefoonoplader die je telefoon koel houdt en, jawel, een paraplu in de deur en een ijskrabber

in de achterklep. Maar de beste simply clever-voorziening vinden we het laadbakelnet dat onder aan de hoedenplank bevestigd is. Zeker omdat de auto geen frunk heeft.



De luchtsleuven in de achterbumper zorgen voor een wat drukker design aan de achterkant. Van opzij is het design van de Skoda Elroq veel beter in balans dan dat van de Enyaq. Dat is vooral te danken aan de kortere achteroverhang van de Elroq.



Net als de andere EV's van de Volkswagen-groep, heeft de Skoda Elroq zijn elektromotor achterin liggen en heeft-ie achterwielaandrijving. Het gamma begint met de 170 pk sterke Elroq 50, die een batterij met 52 kWh in z'n buik heeft, goed voor een bereik van 374 kilometer. Daarna komt de Elroq 60 met 59 kWh, 204 pk en een actieradius van 449 kilometer

Wij rijden met de topversie, de Elroq 85 met niet minder dan 286 pk en een batterijcapaciteit van netto 82 kWh. Met een WLTP-bereik van 545 kilometer is dit de ideale versie voor mensen met actieradiusangst.



Wat is goed aan de Skoda Elroq (2025)?

De Skoda Elroq mag dan 16 centimeter korter zijn dan de Enyaq, met een lengte van 4,49 meter is het zeker geen kleine auto. Dankzij de gelijkgebleven wielbasis (2765 mm) is er achterin zelfs voor volwassenen

van 1,85 meter genoeg hoofd-, been- en voetenruimte. Het enige echte compromis? De kofferbak. Met 470 liter inhoud moet de Elroq 115 liter toegeven op de Enyaq, maar hoe vaak gebruik je die extra liters nou? Met andere woorden: de Enyaq kon nog weleens veel hinder krijgen van z'n 'kleine' broertje.



Ook op het gebied van luxe en comfort hoef je geen compromissen te sluiten. Zeker in de Sportline-uitvoering met het Maxx-pakket heb je alles aan boord wat je hartje begeert. De fijne, zeer uitgebreid, elektrisch verstelbare sportstoelen, het head-up display en het automatische parkeersysteem zorgen voor een premium gevoel.



Rijtechnisch is het ook dik in orde. Zoals gezegd rijden wij in de krachtigste versie en die knalt in 6,6 seconden naar 100 km/h. Niet wereldschokkend, maar wel sneller dan de meeste huis-tuin-en-keukenauto's met benzinemotor. Het zijn vooral de zeer rappe tussensprints waarmee een gezins-SUV als deze zijn bestuurder steeds aangenaam verrast. Maar ook medeweggebruikers is benzinegestookte BMW's laten hun onderkaak regelmatig op hun stuur vallen.



In de bergen op het zonnige Majorca biedt de Skoda Elroq met adaptieve dempers, progressieve besturing (beide onderdeel van het Maxx-pakket) een fijne balans tussen rijcomfort en dynamiek. In de comfortstand slikt het onderstel verkeersdrempels net zo makkelijk als een pelikaan een school vissen naar binnen laat glijden.

Tijdens onze gevarieerde testrit met bergwegen, snelweg en stukjes bebouwde kom hebben we waar nodig veel remenergie proberen terug te winnen. Dat kan door de transmissieknop in de B-stand te zetten, maar je kunt de intensiteit van het afremmen op de motor ook regelen met de flippers aan het stuur. Maar we zijn zeker niet heel bewust wezen hypermilen.

Het resulteerde in een praktijkverbruik van 16,6 kWh/100 km (fabrieksopgave 15,2 kWh/100 km), wat zou neerkomen op een bereik van 460 kilometer. Niet verkeerd, al moeten we eraan toevoegen dat de weersomstandigheden (18 graden Celsius, weinig wind) gunstig waren.



Hoewel het snellaadvermogen van 175 kW geen grenzen verlegt, kost het opladen van 10 tot 80 procent nog geen halfuur. De Elroq 50 en 60 laden nog iets minder snel (145 kW en 165 kW), maar door hun kleinere accupakket verslaan ze de Elroq 85 aan de snellader alsnog 3 à 4 minuten.

Wat kan beter aan de Skoda Elroq (2025)?

Hoewel Skoda op veel fronten scoort, zijn er ook verbeterpunten. De temperatuur stel je in via het infotainmentscherm, maar daaronder zit ook een rijtje fysieke knoppen. Maar als we in een tunnel tussen de rokende stinkdiesel rijden, kunnen we de recirculatieknop niet vinden.

Even wennen is de gasrespons. Die is vrij bruut, zelfs in de zuinigste rijmodus. Een subtielere afstemming van het stroompedaal zou het rijden aangenamer maken, zeker als je net uit een benzineauto komt. Ook de middenarmsteun zit wat hoog als je de stoel laag hebt staan.



Een ander kritiekpunt is het maximale trekgewicht: 1000 kilo is prima voor lichte aanhangers, maar serieuze caravanrijders moeten elders kijken. En dat terwijl het eigengewicht van de Skoda Elroq juist vrij hoog is: de Elroq 50 begint bij 1849 kg, de Elroq 85 gaat over de twee ton heen (2019 kg).



Wat is de prijs van de Skoda Elroq en wanneer is hij in Nederland?

De Skoda Elroq 85 heeft een vanafprijs van 42.990 euro. De testauto in Sportline-uitvoering met het Maxx-pakket heeft zelfs een prijskaartje van 52.280 euro. Dat is toch wel een groot verschil met Elroq 50 die bij 34.990 euro begint. Maar een WLTP-bereik van 375 kilometer vinden veel mensen simpelweg te weinig voor een gezinsauto.



De Elroq 60, met een theoretische actieradius van 449 kilometer, kost minimaal 38.990 euro. De vraag is of dat nou een goed compromis is, of dat je voor vier mille extra toch voor de Elroq 85 gaat. Niet alleen vanwege het grotere accupakket, maar ook voor de verleidelijke extra pk's en prestaties.



Je kunt de Skoda Elroq nu al bestellen, de eerste auto's worden begin 2025 aan Nederlandse klanten geleverd. Later dat jaar komt de vierwielaangedreven Elroq 85x, maar daarvan zijn nog geen prijzen bekend.

Wat vind ikzelf van de Skoda Elroq (2025)?

De Skoda Elroq 85 maakt indruk met zijn combinatie van ruimte, comfort en prestaties. Het is geen sportwagen, maar hij rijdt dynamisch genoeg om plezier te bieden, zelfs op uitdagende bergwegen. Voor dagelijks gebruik is hij stil, comfortabel en praktisch. Kleine irritaties, zoals de bediening van de klimaatregeling en de wat ongeduldige gasrespons, doen daar weinig aan af.



De prijs is bovendien aantrekkelijk, zeker gezien het comfort- en uitrustingsniveau. Kijk maar eens wat een niet-elektrische SUV met een gelijkwaardig ruimteaanbod en vergelijkbare prestaties kost. Voor een Toyota Corolla Cross met 197 pk vraagt de dealer bijvoorbeeld ook al 42.195 euro. En binnen het Skoda-gamma zelf kun je de Elroq vergelijken met de Skoda Karoq, die met de 150 pk sterke 1.5 TSI-motor minimaal 39.990 euro moet opbrengen. En als we de Karoq naast de Elroq zien staan, oogt het benzinemodel ineens best ieltjes (zie rechterfoto hierboven).