6 dingen die de Skoda Elroq beter doet dan de duurdere Enyaq

Nieuws

De nieuwe Skoda Elroq is goedkoper dan de Skoda Enyaq. Maar dat wil niet zeggen dat je de mindere auto hebt. De volgende 6 dingen doet de Skoda Elroq beter dan de Enyaq.

1. Skoda Elroq biedt meer keuzevrijheid

De Skoda Elroq is leverbaar met de keuze uit 3 accupakketten: 55, 63 en 82 kWh (bruto). Bij de Skoda Enyaq bestaat je de middelste mogelijkheid niet. Je hebt dus meer keuzevrijheid. Of keuzestress - als bij jou het glas altijd halfleeg is in plaats van halfvol.

Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het belangrijkste autonieuws.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

2. Huiselijk gevoel

De uitvoering die je minimaal wilt, is de Business Edition. Dat is het tweede uitrustingsniveau, zowel van de Elroq als de Enyaq. Nu de winter eraan komt, is het fijn dat je in deze versie standaard de voorstoelen kunt verwarmen.

Bovendien krijg je het luxere 'Loft'-interieur. Maar in de Elroq komt dat net wat chiquer over doordat de bovenkant van het dashboard bekleed is met een zachte stof in plaats van (kunst)leer dat kouder aanvoelt. En ook rond de middenconsole is meer stof gebruikt dan in de Enyaq, waardoor het geheel huiselijker overkomt.

Verder zie je op het stuur van de Elroq geen Skoda-logo meer, maar de merknaam uitgespeld. Uiteraard in het nieuwste lettertype dat Skoda gebruikt.

3. Warmtepomp

Een warmtepomp is op een EV een groot goed. Die bereidt de batterij voor op het laden waardoor je sneller je weg kunt vervolgen. Bovendien is een warmtepomp een efficiënt hulpmiddel om het interieur te verwarmen. Standaard is-ie in beide gevallen niet, maar op de Skoda Elroq is-ie al leverbaar vanaf het tweede batterijpakket van 63 kWh. Bij de Enyaq is een warmtepomp alleen mogelijk op het grootste accupakket van 82 kWh (Enyaq 85).

Bij de Elroq betaal je voor een warmtepomp 1090 euro extra, bij de Enyaq moet je 60 euro meer neertellen.

4. Extra opbergvak

De Elroq is leverbaar met een extra opbergvak op de middentunnel achter. Dat maakt deel uit van het transportpakket. Dat kost je 390 euro, maar dan krijg je ook een nettenset, een variabele bagagevloer en een kofferbakmat. Het transportpakket is ook leverbaar op de Enyaq, maar zonder het extra opbergvak.

5. Skoda Elroq is kleurrijker

Bij de Elroq kun je kiezen uit 9 carrosseriekleuren. Dat is er eentje meer dan bij de Enyaq. De kleur die het verschil maakt, is 'Steel Grey'. In beide gevallen is het frisse 'Energy Blue' de gratis standaardkleur.

6. Oranje gordels

We houden wel van een beetje kleur in het interieur. Zo zag je vroeger vaker rode veiligheidsgordels, vooral bij sportievere modellen. Blijkbaar werkt er op de interieurafdeling van Skoda sinds kort iemand die ook naar die tijd terugverlangt, want de Elroq is leverbaar met oranje-rode gordels. Ze zijn onderdeel van het Lodge-interieur, een optie van 650 euro.