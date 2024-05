TEST - Skoda Kamiq doet precies wat de gemiddelde automobilist verlangt

Tests

De designers van Skoda hebben het druk gehad. Behalve de vernieuwde Scala, hebben ze ook de Skoda Kamiq een cosmetische ingreep gegeven. Wij reden met de enige benzinemotor die nog leverbaar is, de 1.0 TSI met 115 pk.

Met de facelift is de 1.5 TSI met vier cilinders en 150 pk verdwenen. In ieder geval in Nederland, in België staat-ie nog wel in de prijslijst, evenals een minder sterke 1.0 TSI met 95 pk. Om je geheugen op te frissen: de Kamiq is de kleinste suv van Skoda. Hij staat onder de Karoq, die dit jaar een elektrische opvolger krijgt onder de naam Elroq.

Auto met hoge zit

De compacte suv deelt zijn platform met de Skoda Scala, maar de auto zelf is korter en hoger. Een auto met een hoge zit dus. Automobilisten die niet meer zo soepel in de spieren zijn, zullen dat waarderen. Wij beginnen elke dag met een handstand en een dubbele salto en geven de voorkeur aan de Scala. Die ligt dichter op het asfalt en rijdt daardoor wat beter. Al kun je de Kamiq met geen mogelijkheid een slecht weggedrag toedichten.

Levendig, maar geen sportief beest

De 1.0 TSI-benzinemotor maakt een levendige indruk, maar maakt niet het sportieve beest in je los. Hij sprint in tien beschaafde tellen naar de honderd en bij hoge snelheden is de fut er een beetje uit. Wel pakt de geblazen driecilinder zonder enige vorm van elektro-ondersteuning al vanaf lage toerentallen mooi op. Ook houdt het motorgeluid zich keurig op de achtergrond; alleen als je fel accelereert klinkt-ie wat rauw. De handgeschakelde zesbak schakelt trefzeker en de besturing biedt voldoende gevoel. Precies wat de gemiddelde automobilist verlangt.

Skoda Kamiq is voorbeeldig ruim

De ruimte op de achterbank is in dit segment voorbeeldig met meer dan voldoende been- en hoofdruimte. De deuropening is groot genoeg om comfortabel in- en uit te kunnen stappen. En ook voorin zit je uitstekend met voldoende bewegingsvrijheid. De Monte Carlo-uitvoering heeft fraaie sportstoelen die je lichaam goed ondersteunen, maar ook in de minder dure versies hebben we weinig te mopperen.

“Blij worden we van het 8,25-inch centrale touchscreen dat voortaan standaard is. ”

Met het nieuwe digitale instrumentarium is de Skoda Kamiq digitaler dan ooit. Er zijn zelfs twee soorten schermen voor achter het stuur: een gewone en een grote. De indeling van het grote instrumentarium kun je naar eigen smaak aanpassen. Blij worden we ook van het 8,25-inch centrale touchscreen dat voortaan standaard is. De menustructuur is helder en de software reageert snel. Ook van dit aanraakscherm is een grote versie te koop. Dat krijg je als het navigatiesysteem bestelt.

Gelukkig: een grote hendel en een draaiknop

Gelukkig voor digibeten is niet alles digitaal. De handrem bedien je nog gewoon met een grote hendel en de verlichting met een vertrouwde draaiknop. De klimaatbediening heeft zijn eigen cluster van fysieke knoppen. Ook de keuzehendel van de optionele DSG-automaat (2000 euro) is fors en kun je blindelings vinden. De transmissie met dubbele koppeling schakelt keurig en nauwelijks merkbaar op. De Kamiq mag dan digitaler dan ooit zijn, hij schrikt digibeten niet af.

Skoda Kamiq test conclusie

Wie een compacte suv zoekt met veel binnenruimte, moet beslist langs de Skoda-dealer. Zoveel voor- als achterin is de Kamiq opvallend ruim. En ook de bagage van inzittenden kun je gemakkelijk kwijt. Al is de Scala nog ruimer. De Kamiq rijdt zoals de meeste Europese consumenten willen: comfortabel zonder te zacht gedempt te zijn.