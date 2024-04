TEST Skoda Scala (2024) - dikste versie goedkoper dan kaalste Golf

Tests

De Skoda Scala vinkt veel, zo niet alle eisen af die consumenten aan een betaalbare gezinsauto stellen. En toch is de Skoda Scala niet de bestverkochte auto in zijn segment. Gaat een facelift hier verandering in brengen?

In de eerste drie maanden van dit jaar noteerden de Skoda-dealers 499 registraties voor de Skoda Scala. Traditionele C-segmenters als de Volkswagen Golf (788 stuks), Ford Focus (617) en de Opel Astra (631) doen het beter. Opmerkelijk, want de dikste Scala (de Monte Carlo die je op de foto's ziet) is goedkoper dan de kaalste Golf.

De Skoda Scala verkoopt in andere Europese landen beter, met name ten oosten van het vroegere IJzeren Gordijn. Maar ook in Spanje, Portugal en Noord-Afrika zijn ze dol op de Scala. Een recente facelift moet ervoor zorgen dat de Nederlandse consument de Scala ook weer ziet staan.

Altijd ledverlichting

De grille en bumpers hebben een opgefrist design. De mistlampen zijn voortaan leds en ook de koplampen, dagrijverlichting en achterlichten zijn van deze lichttechnologie voorzien, ongeacht de uitvoering. Je maakt pas echt de blits met de optionele led-matrixkoplampen die standaard zijn op de Monte Carlo. Hiermee kun je feitelijk altijd met grootlicht rijden. De auto zorgt er zelf voor dat andere automobilisten, fietsers en voetgangers niet verblind worden.

Ook nieuw is dat de Skoda Scala in het vervolg is uitgerust met een digitaal instrumentarium, ook de basisversie Essence die vanaf 26.490 euro in de prijslijst staat. Wanneer je de Business Edition of Monte Carlo neemt (vanaf 29.990 respectievelijk 32.490 euro) wordt de digitale meterset een slag groter (10 i.p.v. 8 inch). Hiervan kun je de lay-out naar eigen smaak aanpassen met pijltjes op het stuur.

Fijn: draaiknoppen en echte toetsen

De Skoda Scala is dus digitaler dan ooit, maar onder het centrale touchscreen bevinden zich nog gewoon draaiknoppen en echte toetsen. Knoppen voor onder meer de ventilatie en temperatuur. En de verlichting activeer je met een ouderwets grote draaiknop links van het stuur. Je grijpt werkelijk nooit mis.

In een tijd waarin dashboards alleen maar kaler worden, worden we hier oprecht blij van. De bediening is simpelweg beter. Al laat ook het centrale display van de Scala zich snel en gemakkelijk bedienen en is de menustructuur helder.

Skoda Scala: keuze uit twee benzinemotoren

Skoda levert de Scala met de keuze uit twee driecilinder turbobenzinemotoren van 1,0 liter. De eerste levert 95 pk en is voorbehouden aan de instapper Essence. Als het even kan, zouden we die uitvoering overslaan. De Scala is al geen spannende auto om te zien en de 16-inch wieldoppen maken het er niet beter op.

Dan kom je vanzelf uit bij de Selection (vanaf 28.490 euro) die over de 115 pk sterke variant van de 1.0 TSI beschikt. Hij staat op mooie lichtmetalen wielen en telt zes in plaats van vijf versnellingen. Dat geeft meer rust op de snelweg. Overall genomen maakt het turbomotortje een levendige indruk en pakt hij vanaf lage toerentallen mooi op. Al is 115 pk vermogen voor een dergelijke auto geen overdaad aan kracht. De 1.5 met 150 pk is met de facelift in Nederland verdwenen, maar nog wel leverbaar in België.



De rijeigenschappen zijn voorspelbaar en zullen de meeste consumenten als prettig ervaren. Comfortabel zonder zacht geveerd te zijn. Je stuurt met voldoende gevoel en de auto ligt mooi stabiel op de weg. Wat ook opvalt, is hoe stil de Scala is. Motor-, wind- en bandengeruis blijven keurig op de achtergrond. Gewoon een prettige auto om mee onderweg te zijn.

Skoda Scala test conclusie

Als betaalbare gezinsauto overtuigt de Skoda Scala op alle fronten. Hij is ruim, heeft een grote bagageruimte (467-1410 liter) en rijdt ook nog eens prettig. Sexy is-ie niet, maar hij wordt spannender als je de sportief uitgedoste Monte Carlo neemt. Die duurste uitvoering is in Nederland goedkoper dan een basis-Golf.