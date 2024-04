Skoda Kodiaq (2024) review: hier wordt de Volkswagen Tiguan bang van

Tests

De nieuwe Skoda Kodiaq (2024) bevalt zo goed, dat we ons oprecht afvragen of eigenaar Volkswagen zich niet een beetje zorgen begint te maken over de kwaliteitsslag die het Tsjechische automerk sinds de inlijving gemaakt heeft.

Wat is opvallend aan de Skoda Kodiaq (2024)?

Je ziet maar zelden dat een nieuwe auto kleiner is dan zijn voorganger. Daar was de Skoda Kodiaq best mee weggekomen, want de eerste generatie, die wereldwijd 866.000 keer is verkocht en daarmee een groot succes is, biedt meer ruimte dan een gemiddeld mens nodig heeft.

Toch is de nieuwe Kodiaq nog groter en ruimer geworden. De carrosserie werd ruim 6 centimeter langer en aan de achterkant werd de carrosserie hoger, wat op de achterbank meer hoofdruimte oplevert. Hierdoor ziet de Kodiaq er wel minder als een SUV uit dan eerst; hij is wat langgerekter en gaat meer de MPV-kant op. Best opmerkelijk, want dat segment is inmiddels zo goed als overleden.

De hoeveelheid binnenruimte is dan ook overweldigend. Je zit op de tweede zitrij heel riant, met ruim voldoende plek voor je benen, knieën en hoofd. De ruimte tussen je knieën en de stoel voor je is zelfs zo groot dat hier nog plek is voor een schoothondje. Of een tas, zoals je wilt.

Ook de bagageruimte is indrukwekkend. Die bedraagt achter de tweede zitrij maar liefst 910 liter. Klap je de leuning van de achterbank neer (iets wat vanuit de bagageruimte kan), dan kan er 2105 liter aan bagage mee. Dat is echt heel veel.

Het knappe van dit alles is dat de Kodiaq er niet reusachtig of lomp uitziet. Hij komt bescheidener over dan bijvoorbeeld de Kia EV9, die we een tikje over the top vinden. Complimenten voor de Skoda-designers dus. Overigens is de Kodiaq er ook als 7-zitter, net als het uitzwaaiende model, maar dan is er geen plek voor de grote batterij van de plug-in hybride versie.



Wat is goed aan de Skoda Kodiaq?

Wie een ruime auto zoekt, ongeacht in welk segment, is bij Skoda aan het juiste adres. De Kodiaq is ook zo'n model dat de kernwaarden van het Tsjechische merk van de Volkswagengroep niet verloochent. Je weet wat je krijgt: een bak ruimte, een keurige uitrusting en afwerking, en dat voor een schappelijke prijs (zie punt 4).

Waar veel andere automerken een zo futuristisch mogelijk interieur nastreven, houdt Skoda vast aan een tamelijk traditioneel opgezet dashboard. Maar wel met een digitaal instrumentarium en een groot centraal display van 13 inch.

Alle lof voor de drie grote draai- en drukknoppen onder dit scherm. Door erop te drukken kun je kiezen uit meerdere functies, bijvoorbeeld stoelverwarming, rijstanden en binnentemperatuur. Een klein display op de knop laat zien welke functie actief is. Deze zogeheten Smart Dials functioneren voorbeeldig. Ze zijn duidelijk en je grijpt nooit mis. Volg de Skoda-rijder was vroeger de reclameslogan van het merk, maar we zouden nu tegen andere automerken willen zeggen: volg Skoda.

Ook op het stuurwiel vind je echte toetsen. Hiermee kun je bijvoorbeeld in twee stapjes het door de EU verplichte waarschuwingssignaal voor het overschrijden van de maximumsnelheid het zwijgen opleggen. Je kunt hierbij je ogen op de weg houden en hoeft niet opzij te kijken naar het centrale scherm, zoals bij veel andere merken wel het geval is.



Wat kan beter aan de Skoda Kodiaq?

Dat de keuzehendel van de automaat voortaan aan de stuurkolom zit, is even wennen. Skoda deed dit om ruimte te maken in de middenconsole, waar je twee smartphones draadloos kunt opladen. Maak niet de fout om het hendeltje op en neer te bewegen, want dan gebeurt er niks. Je moet het uiteinde draaien. Hoe hard we dit ook in onze hersenen stampten, toch hadden we telkens de neiging om de hendel een zetje te geven.

Dat de cruise control ook een hendel heeft en wel aan de linkerkant van de stuurkolom, pal onder de richtingaanwijzer, vinden we ook minder gebruiksvriendelijk. Rechtuit is er niks aan de hand, maar op rotondes hadden we vaak de verkeerde hendel te pakken. Wij bedienen de cruisecontrol liever met knoppen op het stuur.



Verder moet je geen torenhoge verwachtingen hebben van de 1,5-liter mild hybrid benzinemotor. Die levert 150 pk en dat is net aan. Hij komt een beetje tam over, al moet gezegd worden dat wij in bergachtig terrein reden. Op de vlakke Nederlandse snelwegen zal je hier minder last van hebben, vooral als je er een rustige rijstijl op nahoudt. De automatische DSG-transmissie doet zijn werk goed, maar is niet zo alert als een rottweiler. Denk eerder aan een labrador, goedmoedig en minder waaks.



Wat is de prijs van de Skoda Kodiaq?

Voor de First Edition vraagt Skoda 44.990 euro. Dan heb je een 5-zitter met mild hybride technologie en 150 pk. Dat is een heel nette prijs, want de eveneens nieuwe Volkswagen Tiguan met dezelfde aandrijflijn kost minimaal 51.990 euro. Maar dan heb je wel een adaptief onderstel. De Kodiaq is op zijn beurt veel en veel ruimer.



De plug-in hybride versie van de Skoda Kodiaq komt na de zomer op de markt. Dat geduld zouden wij wel kunnen opbrengen. Met zijn gecombineerd vermogen van 204 pk rijdt de Kodiaq PHEV een stuk soepeler. Bovendien heb je een elektrische actieradius van ruim 100 kilometer en kun je snelladen (50 kW), iets wat in dit segment allesbehalve vanzelfsprekend is.

De prijs van de plug-in hybride versie is nog niet bekend, maar reken op een bescheiden meerprijs van 2000 euro.

Wat vind ikzelf van de Skoda Kodiaq?

Auto's als de Skoda Kodiaq maken mijn werk een stuk lastiger. Probeer maar eens iets negatiefs te vinden. De Kodiaq is zalig ruim, steekt goed in elkaar en ziet er in mijn ogen fraai uit. Maar doordat het design meer de MPV-kant op gaat, vind ik het uitzwaaiende model er stoerder uitzien. Dat ik toch de voorkeur geef aan de nieuwe Kodiaq, is de te danken aan die handige Smart Dials



Ik zou wel wachten op de plug-in hybride versie, want die wordt wel veel krachtiger maar niet veel duurder. Het vermogen van de mild hybride is net aan. Bovendien kan je dan 100 kilometer elektrisch rijden en snelladen. Dat de PHEV er alleen als 5-zits is, boeit me niet. Het is mij te doen om die gigantische kofferbak.



Na de eerste kennismaking met de Skoda Kodiaq vraag ik mij oprecht af of Volkswagen nog zo blij is dat ze jaren geleden Skoda ingelijfd hebben. Uiteindelijk komt de opbrengst in hetzelfde laatje terecht, maar waarom zou je nog een Tiguan kopen als je voor minder geld bij Skoda terecht kunt?