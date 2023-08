TEST Skoda Kodiaq (2024): veel (maar niet alles) werd beter in 7-persoons ruimtewonder

In oktober 2023 wordt de nieuwe Skoda Kodiaq onthuld. Maar na een test met een afgeplakt voorseriemodel is er al best veel te vertellen over het Tsjechische ruimtewonder.

Met een camouflagemodel, waarbij zelfs de lichtunits deels zijn afgeplakt, mag je niet zomaar de weg op. En dus rijden we in colonne achter een productiemodel van de huidige Skoda Kodiaq, die aan zijn nadagen is begonnen. Ook aan het einde van de colonne rijdt weer een Skoda. Daartussen rijden wij, in camouflagekleuren alsof we elk moment het bevel krijgen om in een schuttersputje te springen.

De officiële foto's van het dashboard zijn inmiddels wel onthuld. Het interieur ging rigoureus op de schop, met een digital cockpit voor de neus van de bestuurder en een groot multimediascherm van 12,9 inch in de middenconsole. Net als bij de elektrische Skoda Enyaq, heeft ook de nieuwe Kodiaq echte knoppen.



7-persoons Skoda Kodiaq



In oktober 2023 wordt de nieuwe Kodiaq officieel onthuld, waarna hij in het voorjaar van 2024 in de Nederlandse en Belgische showroom staat. Toch weten we al hoe de nieuwe Kodiaq eruit gaat zien. Na de testrit konden we een blik op de auto werpen in een afgesloten ruimte, waarbij het leek het alsof we toegang kregen tot het archief van de Tsjechische geheime dienst. Onze telefoon moest worden ingeleverd, zodat er geen stiekeme foto's gemaakt konden worden.



Dit is wat we in de afgesloten ruimte ontdekten: de toch al niet klein uitgevallen Kodiaq wordt nog eens 6 centimeter langer, maar tegelijk 2 centimeter minder breed én minder hoog. De bagageruimte was met 835 liter al niet kinderachtig, maar in de nieuwe krijg je er nog eens 75 liter bij. En net als voorheen kun je de Kodiaq met zeven zitplaatsen bestellen.

Uiterlijk zie je de overeenkomsten met de huidige Kodiaq nog, maar de motorkap is hoger geplaatst en de toch al enorme grille lijkt nog groter dan voorheen. Verchroomde elementen verdwenen en maken plaats voor sportievere matte sierdelen, onder meer rond de grille.

Skoda Plug-in hybride



Het grootste technische nieuws is de komst van een 204 pk sterke plug-in hybride, maar daar kan nog niet mee worden gereden. Het enige dat Skoda al verklapt, is dat de Kodiaq PHEV een behoorlijk groot batterijpakket van 25,7 kWh heeft, waardoor je meer dan 100 kilometer elektrisch kunt rijden en je theoretisch dus zuiniger kunt rijden dan 1 op 100. Snelladen met 50 kW is mogelijk.

Dieselmotoren zijn bij de huidige Kodiaq al niet meer leverbaar in Nederland, ook de nieuwe Kodiaq-rijder kan ze niet bestellen. Naast de PHEV is er voor de Kodiaq van 2024 ook een 1.5 eTSI-motor met 150 pk, de toevoeging van de 'e' laat zien dat het voor het eerst om een mild hybrid gaat.



Hendel automaat aan stuurkolom



Deze 1.5 mHEV is de motorvariant waarmee we in ons afgeplakte model de Follow Me-Skoda niet uit het oog proberen te verliezen. Bij het wegrijden moet je wennen aan het afgeplakte dashboard, maar ook aan de plek van de automaathendel. Alle versies krijgen standaard een DSG-transmissie; met de hand schakelen is er niet meer bij. De hendel van de automaat zit à la Mercedes aan de stuurkolom.



De ruimte die in de middentunnel wordt bespaard, is volgens goede Skoda-traditie benut voor geinige oplossingen: twee draadloze-telefoonopladers (mét koeling) en een doekje voor het schoonmaken van je navigatiescherm. En vanwege dat simpele doekje houden we soms ineens enorm van Skoda. Km er maar eens op, hoe voor de hand zo’n oplossing eigenlijk ook ligt. Speurend naar nog meer slimme vondsten, stuiten we op een dubbele bekerhouder voor de achterpassagiers, die tegelijk dient als opbergmogelijkheid voor je telefoon

De wielbasis is hetzelfde gebleven (2,79 meter) en dat betekent dat de beenruimte op de tweede zitrij ongeveer gelijk is. Wat niet erg is, want de Kodiaq is zo ruim dat je de auto gerust kunt inzetten als oefenruimte voor de dorpsfanfare. Wie helemaal achterin op de derde zitrij moet zitten, is nu iets beter af, want de hoofdruimte nam er toe met 1,5 centimeter.



Hoe rijdt de Skoda Kodiaq (2024)?



In de korte rijtijd kunnen we eigenlijk nog niet zoveel vertellen over het rijgedrag. Optioneel kun je de Kodiaq met adaptief DCC-onderstel bestellen, maar van de drie mogelijkheden Sport, Comfort en Normal werkt in ons camouflagemodel alleen de Normal-stand. Zoals bij veel no-nonsens-auto's uit de grote Volkswagen-stal, komen we verder weinig missers tegen. De TSI-motor is stil en voldoende krachtig, hij wordt alleen kortademig als je een heel steile berghelling wilt bedwingen.



Op de grote stoelen, die geschikt zijn voor passagiers met veel én weinig vlees op de botten, is het uitstekend toeven. Jammer dat de strenge ADAC-veiligheidssystemen soms overactief zijn. Rijd je in de ogen van de camera's en sensoren te enthousiast op een voorligger af, dan klinkt een harde waarschuwingstoon. En dat gebeurt vaker dan ons lief is.



Conclusie

Een afgewogen eerste indruk is moeilijk te geven in een afgeplakte auto waarbij nog niet alle functies werken, maar de eerste ervaring is positief. Al het goede van de huidige Kodiaq is gebleven; heel veel ruimte, meer dan genoeg comfort en vele praktische handigheidjes. Met het nieuwe dashboard heeft Skoda een goede balans gevonden tussen modern (touchscreen) en traditioneel (knoppen).