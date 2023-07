Skoda Superb Combi (2024) review: verademing voor doelgroep die vaak vergeten wordt

Misschien zit je in de Skoda Superb wel liever achterin dan voorin. Achter de schutkleuren gaat de vierde generatie schuil, met wederom een bijna grenzeloze beenruimte, een paraplu in het achterportier en een nieuwe PHEV-aandrijflijn.

Eerder reden we al met de gecamoufleerde Skoda Kodiaq (2023). Maar er stond tijdens dat evenement nóg een auto klaar. We reden met de Skoda Superb, volgens hetzelfde concept. Een covered drive, wordt het genoemd. Dat betekent dat je een klein stukje mag rijden met een nieuw model, dat nog lang niet op de markt komt. Zo wordt de nieuwste Superb pas in november onthuld en komt hij in 2024 op de markt. Maar foto's van hoe-ie er echt uit komt te zien, mogen niet worden gepubliceerd en de techniek werkt nog niet zoals het moet. En dat is precies de reden van zo'n drive; als we nog iets te mekkeren hebben, belooft Skoda er goed naar te luisteren.

Zo'n gecamoufleerde auto mag natuurlijk niet zomaar de weg op, daarom rijden we in een treintje achter een 'echte' auto met typegoedkeuring aan. In onze testauto zijn al wel de echte Superb-stoelen geschroefd, maar het dashboard is nep. Achter het stuur bevindt zich een deel van het echte digitale instrumentarium, terwijl de middenconsole een mal van hard plastic is. Over de prijs laat Skoda niets los. Wel weten we dat de Superb weer als hatchback en als stationwagon op de markt komt.



Skoda Superb Combi is RUIM



Een mening over een auto is grotendeels subjectief, maar wij willen best verklappen dat we een zwak hebben voor de Superb. Als je 1,90 meter bent of langer, komt het vaak voor dat je achter in een auto claustrofobisch wordt. Dat kan liggen aan een aflopende daklijn, een te laag geplaatste achterbank, en/of smalle ramen waardoor nauwelijks daglicht doordringt. De Superb houdt zich al sinds zijn debuut in 2002 verre van zulke ongemakken. Misschien heeft Skoda alleen boomlange ontwerpers in dienst, of eten ze in Tsjechië als kind wél allemaal keurig hun bord met spinazie op. Feit is dat ze als geen ander rekening houden met lange slungels.

We gaan in de nieuwe Superb dan ook meteen achterin zitten in plaats van voorin en constateren tevreden dat alles bij het oude bleef. Je kunt nog steeds als een verveelde puber onderuitgezakt in het meubilair neerploffen. De grote wielbasis van 2,84 meter is dan ook hetzelfde als in het oude model. Dankzij de extra lengte van 4 centimeter groeide de bagageruimte wel; de hatchback kan 645 liter (+20 l) verstouwen en de Combi 690 liter (+30 l).



Skoda is in de loop der jaren van het lelijke eendje van Volkswagen uitgegroeid tot een paradepaardje. Dat gaat zo ver, dat ze in Wolfsburg inmiddels met gerust hard de technische leiding van de nieuwe Volkswagen Passat aan de Tsjechen overlaten. Hij wordt met de Superb in dezelfde Tsjechische fabriek gebouwd en beide modellen delen hun onderstel en motoren. De Superb heeft zelfs meer te bieden, want de Passat komt alleen als Variant op de markt.



Ook op andere fronten is de Superb een winnaar, want in de loop der jaren haakten steeds meer van zijn concurrenten af. Een sedan of hatchback in het D-segment is er nauwelijks nog; met de Mazda6, Peugeot 508 en Toyota Camry heb je het wel gehad. Auto's als de Ford Mondeo, de Opel Insignia en de Renault Talisman verdwenen.

Wederom een Skoda Superb PHEV



Net als bij de Kodiaq is het grootste nieuws op motorengebied de plug-in hybride (PHEV), met een elektrische actieradius van 100 kilometer. De Superb had al een PHEV-versie, maar daarmee haalde je maximaal 55 elektrische kilometers. Wel leverde de oude iets meer vermogen; 218 in plaats van 204 pk. In de nieuwe kun je dan weer snelladen met 50 kW.

De tweede motorvariant is de 1.5 eTSI mild hybrid met 150 pk. Dat is de versie waarmee wij de korte rit in het treintje rijden. Gevoelsmatig was iets meer vermogen welkom geweest en voelt de auto wat zwaar aan, maar de testrit is door bergachtig gebied. De nieuwe Superb wordt leverbaar met een adaptief onderstel met diverse standen, waarvan in onze versie alleen de 'normal'-afstemming werkt. Het dashboard in het productiemodel krijgt een groot 12,9-inch aanraakscherm op de middenconsole, maar de belangrijkste functies zijn met echte knoppen te bedienen.

Niet dat alles hosanna is; de automaathendel is verplaatst naar de stuurkolom en om hem in D te zetten, moet je naar achteren draaien. Een onlogische handeling, maar Superb-rijders wennen er ongetwijfeld snel aan. Elke Superb heeft standaard een DSG-transmissie met dubbele koppeling.







Conclusie

Het prestige van de Skoda Superb neemt alleen maar toe, nu met name de hatchback steeds minder concurrenten heeft. Bovendien hebben de Tsjechen ook de technische leiding over de nieuwe Passat. De enorme ruimte is gebleven, maar op basis van een korte rit in een voorseriemodel is nog niet veel over de overige Superb-geneugten te vertellen.