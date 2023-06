De Skoda Kodiaq komt pas in 2024 naar Nederland, ook als plug-in hybride. Dit kunnen we je na een testrit met een afgeplakt voorseriemodel alvast vertellen over de Tsjechische zevenzitter.

Wat is opvallend aan de Skoda Kodiaq (2024)?

Dat is natuurlijk de camouflage-uitrusting; je moet nog raden hoe de Skoda Kodiaq er straks echt uit gaat zien. Pas in oktober wordt-ie officieel onthuld. Ook het dashboard van onze testauto is nog afgeplakt.

Na afloop kregen we hem toch in het echt te zien in een afgesloten ruimte – onze telefoon moest worden ingeleverd. Aan de buitenkant zie je de overeenkomsten met de oude Kodiaq nog, maar de motorkap is hoger geplaatst en de toch al enorme grille lijkt nog groter dan voorheen. De verchroomde elementen verdwenen en maken plaats voor matte sierdelen, onder meer rond de grille.

Het interieur ging rigoureuzer op de schop, met een virtual cockpit voor de neus van de bestuurder en een groot multimediascherm in de middenconsole. Net als bij de elektrische Skoda Enyaq.

Heel even zoek je de hendel van de automaat. Die zit niet meer tussen de voorstoelen in, maar à la Mercedes bij het stuur. De ruimte die daardoor wordt bespaard, is volgens goede Skoda-traditie benut voor geinige oplossingen. Hij is ingeruimd voor twee draadloze-telefoonopladers (mét koeling) en een doekje voor het schoonmaken van je navigatiescherm. En vanwege dat simpele doekje houden we soms zo van Skoda … kom er maar eens op, hoe voor de hand zo’n doekje eigenlijk ook ligt. Nog meer geinige vondsten: een dubbele bekerhouder voor de achterpassagiers, die tegelijk dient als opbergmogelijkheid voor je telefoon.

De ‘gewone’ 1.5 TSI met 150 pk is nu een mild hybrid, maar het meest opvallende technische nieuws is de komst van een plug-in hybride. Het batterijpakket is behoorlijk groot (25,7 kWh), waardoor je meer dan 100 kilometer elektrisch kunt rijden en je theoretisch dus onder de 1,0 l/100 km duikt. Snelladen met 50 kW is mogelijk. Caravanrijders die zich volgend jaar voor We zijn er bijna willen opgeven, moeten we nog in het ongewisse laten. Het trekgewicht van de PHEV is nog niet bekend.

De nieuwe Kodiaq is 6 centimeter langer dan zijn voorganger. Deze extra ruimte gaat volledig naar de bagageruimte. Die was met 835 liter toch al niet kinderachtig, maar in de nieuwe krijg je er nog eens 75 liter bij. De plug-in hybride (PHEV) heeft dezelfde inhoud, maar heeft een kleinere brandstoftank om de batterij een plek te geven.

Wat is goed aan de Skoda Kodiaq (2024)?

Als je onze testverslagen regelmatig leest, zie je ons keer op keer klagen over ontbrekende fysieke knoppen. Maar bij Skoda hoeft dat niet, want de nieuwe Kodiaq heeft gewoon een knop voor de klimaatbeheersing en het volume van de radio. Ze zijn multifunctioneel; de knop voor het radiovolume wordt ook gebruikt voor de ventilatie. Als je de knop alleen voor het volume wilt gebruiken, kan dat ook. In het multimediascherm kun je de overige functies dan uitschakelen.

De Skoda Kodiaq kan net als vroeger besteld worden met zeven zitplaatsen. Wie helemaal achterin moet zitten, is nu iets beter af, want de hoofdruimte nam er toe met 1,5 centimeter. De wielbasis is hetzelfde als in de oude (2,79 meter) en dat betekent de beenruimte op de tweede zitrij ongeveer hetzelfde is. Wat niet erg is, want de Kodiaq is zo ruim dat je geneigd bent de polonaise in te zetten.

Wat kan beter aan de Skoda Kodiaq (2024)?

Onze testrit is kort, maar we kunnen het voorseriemodel van de Skoda Kodiaq 1.5 TSI niet op missers betrappen. Motorgeluid is er nauwelijks, de balans in het onderstel is goed en de ruimte is zelfs voor vier volwassen reuzen enorm. Wel moet je wennen aan de indeling rondom het stuur; via de hendel van de richtingaanwijzer stel je ook de ruitenwissers in. Met de Skoda Kodiaq PHEV konden we nog niet rijden.

Wanneer komt de Skoda Kodiaq naar Nederland (2024) en wat is de prijs?

De nieuwe Skoda Kodiaq wordt pas in het najaar van 2023 onthuld en vervolgens komt hij in het voorjaar van 2024 op de markt. Ter indicatie: de huidige Kodiaq heeft een basisprijs van 43.390 euro (1.5 TSI met handbak). Die handbak is geschrapt, alle versies van de Skoda Kodiaq hebben nu een automaat.

Wat vind ikzelf van de Skoda Kodiaq?

Een afgewogen eerste indruk is moeilijk te geven in een afgeplakte auto waarbij nog niet alle functies werken, maar de eerste ervaring is positief. Al het goede van de oude Kodiaq is gebleven; heel veel ruimte, meer dan genoeg comfort en vele praktische handigheidjes. Met het nieuwe dashboard heeft Skoda de ideale balans gevonden tussen modern (touchscreen) en traditioneel (knoppen).