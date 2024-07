Skoda Kodiaq test - er is in ieder geval één merk dat zich zorgen moet maken

Tests

De nieuwe Skoda Kodiaq bevalt goed. Zo goed, dat we ons afvragen of eigenaar Volkswagen zich niet een beetje zorgen begint te maken over de kwaliteiten van de Skoda Kodiaq ...

Er moeten op zijn minst zweetdruppeltjes op het voorhoofd van Volkswagen-bestuursvoorzitters zijn verschenen toen ze de nieuwe Skoda Kodiaq van hun Skoda-collega's zagen. Het is een regelrechte concurrent van de Volkswagen Tiguan, die ook nieuw is. Maar de Skoda Kodiaq ziet er net zo goed uit, is goedkoper en véél ruimer.

De bagageruimte van 650 liter van de Tiguan kun je zelfs petieterig noemen als je ziet wat de Skoda Kodiaq hier tegenover zet, namelijk een bagageruimte van 910 liter (!). Klap je de leuning van de achterbank neer (iets wat vanuit de bagageruimte kan), dan kun je zelfs 2035 liter meenemen. Je kunt dus met een gerust hart meedoen met het spelletje wie de grootste heeft.

De hoeveelheid binnenruimte is dan ook overweldigend. Je zit op de tweede zitrij riant, met ruim voldoende plek voor je benen, knieën en hoofd. De ruimte tussen je knieën en de stoel voor je is zelfs zo groot dat hier nog plek is voor een Tsjechische terriër. Of een tas, zoals je wilt.

Compliment voor design

Het knappe van dit alles is dat de Skoda Kodiaq er niet reusachtig of lomp uitziet. Hij komt in het echt bescheidener over dan bijvoorbeeld de Kia EV9, die we 'een beetje' over the top vinden. Onze complimenten voor de Skoda-designers. Overigens is de Skoda Kodiaq er ook als 7-zitter, maar dan is er geen plek voor de grote batterij (19,7 kWh netto) van de plug-in hybride versie.

Met zijn gecombineerd vermogen van 204 pk rijdt de Kodiaq plug-in hybride een stuk soepeler dan de 150 pk sterke mild hybride uitvoering waarmee we ook reden. Bovendien heb je een elektrische actieradius van een theoretische 123 kilometer en kun je snelladen (50 kW), wat in dit segment nog niet vanzelfsprekend is. Maar het is dus geen 7- maar een 5-zitter en ook lever je wat bagageruimte in (754 liter).

Skoda Kodiaq plug-in hybride prijs

De prijs van de plug-in hybride Skoda Kodiaq is 48.990 euro. Dat is 1000 euro meer dan de mild hybride versie (beide als Business Edition). Beter kun je 1000 euro niet besteden. En om de Volkswagen Tiguan er nog maar even bij te halen: die moet als plug-in hybride minimaal 50.990 euro opbrengen. Maar dan heb je wel een adaptief onderstel. De Kodiaq is op zijn beurt veel en veel ruimer. Het is maar wat je liever hebt.

Jaa, echte knoppen

Een andere reden om de Tiguan te negeren ten gunste van de Kodiaq zijn de zogeheten Smart Dials van de Tsjech. Die drie grote draai- en drukknoppen bevinden zich onder het centrale scherm van 10 dan wel 13 inch. Door erop te drukken kun je kiezen uit meerdere functies, bijvoorbeeld stoelverwarming, rijstanden en binnentemperatuur. Een klein display op de knop laat zien welke functie actief is. De knoppen functioneren voorbeeldig, ze zijn duidelijk en je grijpt nooit mis.

Skoda Kodiaq test conclusie

De nieuwe Skoda Kodiaq is enorm ruim, heeft een keurige uitrusting en dat voor een schappelijke prijs. Uiteindelijk komt de opbrengst in hetzelfde laatje terecht, maar waarom zou je nog een Tiguan kopen? 'Volg de Skoda-rijder' was vroeger de reclameslogan van het merk, maar we zouden nu tegen andere automerken willen zeggen: volg Skoda.

Benieuwd naar de volledige test van de Skoda Kodiaq? Je vindt hem in Auto Review no. 6 van 2024.