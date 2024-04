Waarom de mooiste nieuwe Skoda bij ons geen schijn van kans heeft

Nieuws

De nieuwe Skoda Superb is nu ook verkrijgbaar als sedan-achtige hatchback. Wij vinden het een prachtige auto, maar de kans dat je ‘m straks gaat tegenkomen op de Nederlandse wegen is kleiner dan een Skoda Citigo.

Wij houden van grote sedans met een stoer front en veel beenruimte. Bovendien komt de Skoda Superb Combi (review) dicht in de buurt van de ideale auto, dus met de kwaliteiten van de Superb Hatchback zal het ook wel snor zitten. Skoda brengt hem op de markt als 43.490 euro kostende First Edition.



Belangrijke nieuwigheidjes zoals het grote touchscreen van 13 inch en de fraaie draaiknoppen voor de temperatuurregeling zijn standaard. Maar ook adaptieve cruisecontrol en automatische airconditioning met drie zones maken deel uit van de First Edition-uitvoering.

De Superb Hatchback First Edition wordt aangedreven voor een 150 pk sterke 1.5 TSI met 48V mild-hybridetechnologie. Eigenlijk hadden we onze zinnen gezet op de stekkerhybride, maar eigenaren van plug-in hybrides gaan al vanaf 2025 de volle mep betalen voor wegenbelasting en nu twijfelen we … Maar dat is niet een van de redenen waarom weinig Nederlanders deze versie van de Superb kopen.

3 hindernissen voor de Superb Hatchback

1. Grote middenklassers vallen bij bosjes om: de vorige generatie Superb had nog concurrentie van de Opel Insignia, Ford Mondeo en Renault Talisman. Maar het groepje wordt steeds selecter en steeds minder populair. De Peugeot 508, Mazda 6, Toyota Camry en Citroën C5 X zijn er (nog) wel, maar deze modellen noteren marginale verkoopcijfers.

2. Als Nederlanders al een grote middenklassers kopen (als!), dan gaan ze voor de praktische stationwagonvariant. De grote sedan wordt met uitsterven bedreigd. En de nieuwe Volkswagen ID.7 dan, die is er als sedan/hatchback? Dat klopt, maar de importeur maakt er geen geheim van dat de ID.7 Tourer veruit de meeste aantallen moet gaan draaien.

3. De Skoda Octavia bestaat en is goedkoper. Want zeg nou zelf: de ruimte, het comfort en de uitstraling van een Superb zijn geweldig, maar eigenlijk heb je ook genoeg aan een Octavia. Dat model is net vernieuwd en begint bij 35.990 euro. Een behoorlijke besparing op de basisprijs van de Superb (43.490 euro).

Conclusie

Je hebt net drie goede redenen gelezen waarom de prachtige Superb Hatchback bij ons geen schijn van kans heeft. Hopelijk trek jij je hier niets van aan. En koop of lease je deze fraaie, ruime en comfortabele sedan lekker toch. We zullen een duim opsteken als we je zien rijden. De levering start trouwens in juni.