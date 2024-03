Skoda Superb Combi (2024) review: kijk maar goed, want zo ziet de ideale auto eruit

Tests

Over de Volkswagen Passat waren we al zeer te spreken, maar de Skoda Superb overtreft hem. Beide auto’s werden ontwikkeld door Skoda en het lijkt alsof de technici nog nét wat meer hun best hebben gedaan op hun eigen merk. En dan is er ook nog een behoorlijk prijsverschil.

Wat valt op aan de Skoda Superb Combi?

Grote middenklassers vallen bij bosjes om: de vorige generatie van de Skoda Superb had nog concurrentie van de Opel Insignia, Ford Mondeo en Renault Talisman. Maar het groepje wordt steeds selecter en steeds minder populair. De Peugeot 508, Mazda6, Toyota Camry en Citroën C5 X zijn er (nog) wel, maar deze modellen noteren marginale verkoopcijfers.

Bij Skoda zullen ze met verbazing naar de worstelende concurrenten kijken. De derde generatie van de Superb (2015-2023) redde zich uitstekend, met een wereldwijd verkoopcijfer van boven de 800.000. En dus komt er gewoon een nieuwe.

Dat is goed nieuws voor lange mensen. Anders dan veel concurrenten, gaat bij de Superb een mooi design niet ten koste van de hoofd- en beenruimte. Daardoor is het een van de weinige middenklassers waar je voor je plezier achterin stapt. De Skoda-designers hebben juist gekozen voor grote achterramen en een achterbank met zeeën van beenruimte. Zo hoef je na een lange rit niet naar de trombosedienst. De wielbasis is met 2,84 meter precies even lang als die van de oude Superb.

Als je de Superb stript, zie je precies dezelfde techniek als de Volkswagen Passat Variant. Zelfde onderstel, zelfde motoren. Al is er wel een verschil, de Passat komt alleen als stationwagon op de markt en van de Superb verschijnt later een vijfdeursversie.

Beide auto’s worden dan ook in dezelfde fabriek gemaakt. Skoda had de leiding bij het project en misschien dat ze daardoor nét een beetje beter hun best hebben gedaan op hun eigen merk. Niet dat de Passat lelijk is, integendeel, maar in de Superb valt alles pas echt op z’n plaats. Vooral het interieur is nog net wat doordachter. Zo zie je in de middenconsole niet alleen een groot scherm, maar ook drie echte knoppen voor onder meer ventilatie en klimaatbeheersing.



Wat is goed aan de Skoda Superb Combi?

Wat een galavoorstelling geeft de Skoda Superb, op alle gebieden. Of het nu de stilte is van de 150 pk sterke 1.5 eTSI-motor, het nagenoeg perfect afgestemde onderstel, de al eerder genoemde zeeën van ruimte, de fijne grote stoelen met ventilatie en massagefunctie (afhankelijk van de uitvoering), de erg fraaie afwerking en de vele veiligheidsfeatures: op sociale media zouden we voor elk van deze onderdelen duimen en hartjes richting Bratislava sturen.

Verder heeft Skoda weer wat geinige simply clever-oplossingen bedacht, zoals een telefoonhouder in de voorstoelen voor de achterpassagiers, een doekje waarmee je het navigatiescherm kunt poetsen, een in lengterichting verschuifbare armsteun op de achterbank, en een uitneembaar bakje voor zonnebril of muntgeld in het dashboardkastje.



Ook de bagageruimte van 690 liter is vermeldenswaard. Hij werd nog eens 30 liter groter dan de ook al zo enorme kofferbak van de oude Superb. In totaal kun je – net als in de Passat – 1920 liter kwijt. Boodschappentassen hang je op aan een van de bagagehaken in de kofferruimte. Op die manier valt de inhoud er niet uit wanneer je de bocht om gaat. Ook heeft de Superb Combi nu een elektrisch oprolbare bagageafdekking. Al is dat eerder 'simply lazy' dan 'simply clever'.



Wat kan beter aan de Skoda Superb Combi?

Een paar weken geleden testten we de Volkswagen Passat en konden we al nauwelijks iets vinden waaraan we ons ergerden. Dankzij de echte knoppen is de Superb nog een fractie makkelijker in gebruik.

Als we dan toch iets moeten noemen, zijn het de veiligheidspiepjes die je bij het minste of geringste waarschuwen dat je te hard rijdt of niet netjes binnen de lijnen rijdt. Maar dat is EU-wetgeving en je kunt de systemen voor elke rit uitschakelen. En vooruit, de hendel van de automaat zit aan de stuurkolom en dat is misschien even wennen.



Wanneer komt de Skoda Superb naar Nederland en wat is de prijs?

De Skoda Superb Combi 1.5 eTSI staat als First Edition bij de dealer, later volgen meer versies. Technisch mag hij dan hetzelfde zijn als de Volkswagen Passat, prijstechnisch is dat niet het geval. Hij kost 44.990 euro en daarmee is hij 4000 euro goedkoper. Na de Combi volgt in de zomer de vijfdeurs hatchback.



De Skoda Superb plug-in hybride (204 pk), die ruim 100 kilometer elektrisch kan rijden, komt in het najaar, daarvan is de prijs niet bekend. Alle Superb-versies hebben standaard een DSG-transmissie met zeven (eTSI) of zes (PHEV) versnellingen.



Wat vind ikzelf van de Skoda Superb (2024)?

Het concept van de Superb staat nog steeds als een huis: veel ruimer krijg je een middenklasser niet en voor het inladen van de koffers zou je willen dat je van Schiphol een bagage-afhandelaar mocht lenen.

Al die praktische slimmigheden gaan niet ten koste van het design. Het is de ontwerpers gelukt om de Superb stoerder en chiquer te maken, maar hij blijft duidelijk herkenbaar als een Skoda. En dan is de prijs ook nog acceptabel voor een ontzaglijk grote middenklasser. De Skoda Superb Combi komt dicht in de buurt van de ideale auto.