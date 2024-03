Volkswagen Passat (2024) review: hoogtijdagen voorbij, maar beter dan ooit

Tests

Al sinds 1973 rolt de Volkswagen Passat van de band. De negende generatie is er alleen als stationwagon, maar het lijkt wel alsof Volkswagen extra zijn best heeft gedaan om er een goede auto van te maken. Je kunt meer bagage verstouwen dan in een Mercedes E-klasse Estate. En wat rijdt hij verbluffend goed.

Wat valt op aan de Volkswagen Passat (2024)?

Er zijn weinig zekerheden in de autowereld, maar in de prijslijst van Volkswagen vind je er een paar. Al sinds de jaren zeventig vormen de Passat (1973), Golf (1974) en Polo (1975) een heilige drie-eenheid. Sinds 1983 schaften liefst 278.318 Nederlanders een Passat aan.

Over het einde van de Passat werd de afgelopen jaren druk gespeculeerd, want de belangstelling is tanende. Zijn hoogtijdagen liggen achter hem (deels door de komst van de Volkswagen Tiguan), maar zoals een oude rockster geeft hij niet op en gaat hij onvermoeibaar verder. En dus komt er ondanks zijn wereldwijd wat afgenomen populariteit toch gewoon een negende generatie. Al is de Passat in onder meer de Verenigde Staten al niet meer leverbaar.

Wel haalde Volkswagen de bezem door het aanbod: de sedan sneuvelde, er is alleen nog een stationwagon. Die heette tot nu toe altijd Variant, maar die toevoeging heeft Volkswagen geschrapt.

De motorkeuze is vrijwel hetzelfde als in de Volkswagen Tiguan (review): je kiest uit een mild hybrid of plug-in hybride. Het enige verschil is dat de Tiguan een instapper heeft met 130 pk, bij de Passat krijg je meteen de 1.5 eTSI met 150 pk. De plug-in hybrides leveren in beide modellen 204 of 272 pk en hebben een uitstekend elektrisch rijbereik van 100 kilometer.

Wat is goed aan de Volkswagen Passat (2024)?

Volkswagen schrijft comfort én praktisch gemak in sierlijke krulletters. Omdat de Passat eigenlijk een vermomde Skoda Superb is, is hij belachelijk ruim. We beginnen in de bagageruimte, waarin je 690 liter kwijt kunt. Dat is 40 liter meer dan de oude Passat. Met neergeklapte achterbank past er 1920 liter in. Dat is zelfs meer dan de Mercedes E-klasse, die niet verder komt dan 1830 liter.

Op de achterbank kun je een TikTok-dansje doen als je wilt. De wielbasis is 5 centimeter langer dan die van de oude Passat en dat betekent dat je je in een directiewagen waant. Voorin is onze testauto aangekleed met de fijne ErgoActive-stoelen. Ze verwarmen, ventileren en masseren en geven elk postuur een prima zijdelingse steun.

Volkswagen heeft moeite om in de elektrische wereld zijn draai te vinden, maar de kennis en kunde op het gebied van benzinemotoren en ondersteltechniek is onomstreden. Elke kilometer met de Passat is heerlijk; hij biedt het comfort van een ICE-trein, maar je hebt meer kans dat je op tijd aankomt.

De fluisterstille viercilinder turbomotor is nauwelijks hoorbaar en ook de banden en de wind verstoren de rust niet. Het onderstel laten we vrijwel onze hele testrit in de Comfort-stand staan, het fijnste rijprogramma voor snelwegkilometers. Wat een heerlijke grande routière, zoals de Fransen hem zouden bestempelen.



Wat kan beter aan de Volkswagen Passat?

Het design van Volkswagen is de laatste tijd wat smaakgevoelig, met een grote lichtbalk tussen de koplampen en een glazen ‘grille’. Ook tussen de achterlichten van de Passat zit een enorme lichtbalk.

Vooruit, laten we nog twee minieme minpunten noemen. Bij een snelle inhaalactie zou je willen dat de eTSI-motor met 150 pk iets vlotter was. En de zeventraps DSG-transmissie schakelt bij snel wegrijden wat abrupt, een typisch euvel voor een versnellingsbak met dubbele koppeling. Maar ook dit is geen reden om met een grote boog om de Passat heen te lopen.

Wanneer komt de Volkswagen Passat en wat is de prijs?

De laatste drie jaar vielen de Nederlandse verkopen van de Passat flink tegen, met achtereenvolgens 745, 663 en 628 registraties. De liefde voor SUV's gaat ten koste van traditionele grote middenklassers, waarvan er dan ook steeds minder over zijn.

Doodzonde, want de Passat is een voortreffelijke auto. De laatsten der Mohikanen die wél een grote stationwagon van Volkswagen willen, kunnen alle kanten op. De Passat 1.5 eTSI is er 'al' voor 48.990 euro, de eHybrid PHEV kost 49.990 euro. Als je geen auto met verbrandingsmotor wilt hebben, staat de Tourer-versie van de elektrische Volkswagen ID.7 voor je klaar. Exacte prijzen zijn niet bekend, maar reken op minstens 60.000 euro.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen Passat?

Met een leeftijd van 51 jaar is de Passat de oudgediende in de prijslijst van Volkswagen. Waarschijnlijk is dit de laatste editie met verbrandingsmotor. Het afscheid is in stijl; comfort, stilte en (bagage)ruimte hadden overduidelijk prioriteit bij de ontwikkeling. Met zijn elektrische auto's moet Volkswagen de juiste vorm nog vinden, maar oldskool auto's bouwen doen ze nog altijd als geen ander.

Had ik de keuze tussen een Passat en een Tiguan - zelfde technische basis, bijna dezelfde prijzen - dan was de keuze voor mij eenvoudig. De Passat betrekt je nét dat beetje extra bij het rijden en oog veel minder plomp. Een voorname en betrouwbare reisgenoot.