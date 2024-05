Volkswagen Passat en Skoda Superb: dit zijn de 5 verschillen

Nieuws

De Skoda Superb en Volkswagen Passat zijn even lang, hebben precies dezelfde techniek en rollen gebroederlijk van dezelfde lopende band. Toch zijn er verrassende verschillen.

Bij het ontwikkelen van de Skoda Superb en Volkswagen Passat lag de technische leiding in handen van Skoda. Dat is opmerkelijk, we waren er graag bij geweest als een Duitse technicus niet de leiding heeft, maar zich gedwee moet schikken naar de Tsjechische orders.

Heel veel is hetzelfde aan de Superb en de Passat. Het onderstel is identiek en beide modellen zijn leverbaar met als mild hybrid en plug-in hybrid.

1.5 eTSI (150 pk)

eHybrid (plug-in hybride, 204 pk)

Maar het is veel interessanter om naar de verschillen te kijken. We lichten vijf verschillen uit.



1. Volkswagen Passat (2024) alleen als stationwagon

In de ruim 50 jaar dat hij bestaat, heeft de Volkswagen Passat vele gedaanten aangenomen. De eerste twee generaties (1073) waren hatchbacks, vanaf de derde generatie (de ‘Neusbeer’, 1990) is de Passat altijd als sedan leverbaar geweest. De enige constante in al die jaren was de stationwagon. En dat blijft zo, en hij heeft vanaf nu het rijk zelfs alleen. Volkswagen biedt alleen nog deze variant (die geen Variant meer heet) aan.

De Skoda Superb is er als combi én als vijfdeurs hatchback.



2. De Passat biedt iets meer keuze in motoren

Er is een subtiel motorenverschil tussen de Superb en de Passat. Skoda biedt maar één versie van de plug-in hybride Superb 1.5 TSI iV aan, die 204 pk levert. Volkswagen levert ook een snellere uitvoering met dezelfde aandrijflijn, die goed is voor 272 pk.

3. Skoda Superb goedkoper dan Volkswagen Passat

Leuk, al die technische verhandelingen, maar uiteindelijk wil iedereen toch weten wat dat allemaal moet kosten. De Skoda-dealer maakt je gelukkiger dan de verkoper van Volkswagen. Dit zijn de verschillen:

Volkswagen Passat 1.5 eTSI prijs: 48.990 euro

Skoda Superb Combi 1.5 TSI MHEV prijs: 44.990 euro

Volkswagen Passat eHybrid (204 pk) prijs: 49.990 euro

Skoda Superb Combi 1.5 TSI iV (204 pk) prijs: 46.990 euro

Vooralsnog heb je bij Volkswagen wel meer keuze in uitvoeringen (Business, Elegance Business, R Line Business). Bij Skoda moet je het doen met de First Edition. Bovendien kan de verkoper van Volkswagen je voorrekenen dat je de investering terugverdient als je heel lang in de Passat blijft rijden, want gek genoeg is hij 150 kilo lichter en betaal je dus minder wegenbelasting.



4. Skoda Superb (2024) heeft echte knoppen

In beide modellen gaat alle aandacht in het interieur naar het grote multimediascherm. Maar er is een verschil. Bij Volkswagen ben je volledig op dit soms wat omslachtige aanraakscherm aangewezen, terwijl Skoda ook een rijtje met echte knoppen heeft voor onder meer de klimaatbeheersing.



5. Skoda Superb heeft een (heel) iets grotere bagageruimte

Hoewel de Passat een fractie groter is dan de Superb (het scheelt 1,3 cm), heeft hij een héél iets kleinere bagageruimte dan de Superb. Dit geldt alleen voor de 1.5 eTSI en ook nog alleen als je de achterbank neerklapt. In de Superb kun je dan 1950 liter kwijt, in de Passat een nog altijd imposante 1920 liter.