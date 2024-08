Aankoopadvies tweedehands Skoda Superb (2015-2023): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Aankooptips

Als het nieuwe kabinet wil laten zien dat het zuinig met onze belastingcenten omspringt, zet het alle 7-series van de ministers op Marktplaats. Een tweedehands Skoda Superb biedt voor veel minder geld immers evenveel ruimte. Wij vertellen waar ze op moeten letten.

Droom jij ook weleens van een carrière als politicus, filmster of grootindustrieel? Zo'n baan waarbij je beschikt over een privéchauffeur die je in je eigen limousine overal heen rijdt? Nergens voor nodig, ook als je minder glamoureus werk hebt, kun jij je een tweedehands Skoda Superb veroorloven.

Zo ruim is de Skoda Superb



Zeker de Superb-generatie die net is afgezwaaid (fabriekscode 3V), biedt zeeën van ruimte. Ja, ook als drie kinderen de plaats van jou en je laptop op de achterbank innemen en er een vracht aan bagage mee moet. Desgewenst past er 625 tot 1760 liter in het laadruim. Het rijcomfort gooit eveneens hoge ogen, maar heel dynamisch is de Skoda Superb niet. "Voor meer sportieve kwaliteiten kun je beter een Ford Mondeo of een Mazda 6 kiezen", schreven we in 2015 na onze kennismaking met de nieuwe Skoda Superb.



Simply clever gadgets Skoda Superb



Daar stelt de Superb weer een paar leuke 'simply clever'-gadgets tegenover. We noemen de bekende ijskrabber in de tankklep, de paraplu in het achterportiervak en de uitneembare led-zaklamp in de kofferbak. Behalve een ideale directielimo, is een tweedehands Skoda Superb dus ook de gedroomde gezinsauto. Al is het wel slim om een paar addertjes onder het gras in de gaten te houden.



Superb met lage bijtelling



In zijn eerste volledige verkoopjaar 2016 werden er in Nederland meer Superbs verkocht dan ooit tevoren: ruim 3000 stuks. Dat gunstige cijfer was deels te danken aan de zuinige 1.6 TDI met 20 procent bijtelling. Toch brengt dit mooie resultaat de Superb niet verder dan een 39ste plek in de verkoophitparade.

Wel laat de Tsjech de Mazda CX-5 en de Volvo V60 achter zich. In 2017 moet de Skoda Superb een forse veer laten en gaan nog maar ruim 1800 stuks door de dealerpoorten. Een jaar later was er een kleine opleving naar een dikke 2000 exemplaren, maar vanaf 2019 (1500) zet een sterk dalende trend in - ondanks de facelift. Alleen in 2023 komt het verkoopresultaat nog boven de 1000 stuks (1212) uit.



Welke versie van de Superb moet je hebben?



Gezien de grote meerderheid aan Combi's, zou je bijna vergeten dat de Superb ook als vijfdeurs hatchback geleverd is. Het aantal leverbare aandrijflijnen was groter, maar blijft overzichtelijk. Als benzine-instapper fungeerde een 125 pk sterke 1.4 TSI en boven aan de Superb-voedselketen stond tot 2019 de vierwielaangedreven 2.0 TSI met 280 pk. Op Marktplaats.nl vinden we ook geïmporteerde Superbs met een 190 pk sterke 2.0 TSI onder de kap.



Net als de Volkswagen Passat, werd de Superb vanaf 2019 geleverd met een spaarzame plug-in hybride aandrijflijn (217 pk). Ook lekker zuinig, maar iets minder complex, zijn de 1.4 TSI en 1.5 TSI (vanaf 2019) met cilinderuitschakeling (ACT). Een mooie tussenversie is de 1.8 TSI met 180 pk. Even was de bijtellingsgunstige 1.6 TDI (120 pk) heel populair, de 2.0 TDI (150 of 190 pk) is een zeldzaamheid.



Motorvarianten Superb 2016-2023



Versie Vermogen Periode 1.4 TSI* 125 pk tot 2018 1.4 TSI ACT 150 pk 2015-2019 1.4 TSI PHEV 217 pk vanaf 2019 1.5 TSI ACT 150 pk vanaf 2019 1.8 TSI 180 pk tot 2019 2.0 TSI 4x4 280 pk tot 2019 1.6 TDI 120 pk tot 2019 2.0 TDI 150 pk tot 2021 2.0 TDI** 190 pk tot 2019

* Alleen met handbak. ** Leverbaar met 4x4.

De meeste Superbs van deze generatie zijn in Nederland verkocht met een 6-traps of 7-traps DSG-transmissie. De exemplaren met een manuele zesbak hebben meestal de kleinste diesel- en benzinemotoren in de neus.

Vermijd de Superb Active



In de eenvoudige Superb Active blijft de luxe beperkt tot een manuele airco, elektrisch bediende zijruiten en cruisecontrol. Voor lichtmetalen wielen en een digitale radio moest je bijbetalen. In de Active Business en de Ambition beschik je over automatische klimaatregeling en nog een paar aardigheidjes.

Bij zo'n limo-achtige auto als de Superb vinden we de Style-uitrusting eigenlijk wel het minste. Die heeft verwarmd meubilair, mooiere bekledingsstoffen en kijkt de wereld in met xenonlampen. De Sport en Sportline hebben sportstoelen en andere sportief aandoende hebbedingetjes. Voor het echte luxegevoel moet je uitwijken naar de Laurent&Klement-versie, vernoemd naar de mannen die aan de basis van het merk stonden.



Facelift Skoda Superb 2019

Bij de facelift van 2019 kregen de interieurmaterialen een upgrade, werden de koplampen versmald (blauwe auto) en staat de merknaam over de volle breedte van het Superb-achterwerk geschreven. Daarnaast deden de 1.5 TSI-motor en de PHEV-versie hun intrede en werd het infotainment gemoderniseerd.



Skoda Superb (2016-2023) problemen en betrouwbaarheid

Deze generatie van de Superb lijkt technisch sterk op de Volkswagen Passat B8. Dat betekent dat de aandachtspunten grotendeels overeenkomen. De TSI-motoren zijn gevoelig voor inwendige vervuiling en verbruiken meer olie dan gemiddeld. De 1.5 TSI had weleens last van inhouden, maar dat is met een software-update op te lossen. Verder meldt de Wegenwacht dat de turbo­slang van deze motor soms losschiet. Dat klinkt als een gillende keukenmeid en gaat gepaard met vermogensverlies, maar gelukkig is de slang simpel weer vast te zetten.



Distributieriem Superb vervangen



Net als de dieselmotoren, hebben de 1.4 en 1.5 TSI een distributieriem, die bij 90.000 km en daarna elke 30.000 km moet worden geïnspecteerd. Vervanging is raadzaam na maximaal 240.000 kilometer of 8 jaar. Met de distributieketting van de 1.8 en 2.0 TSI zijn bij deze Superb geen structurele problemen meer bekend.



Koelproblemen TDI-motor



Vooral de TDI-motoren kunnen soms te heet worden door een slecht werkende elektrische waterpomp. Wees bij een auto van een schimmige aanbieder daarom alert op een gescheurde koppakking. Het EGR-systeem van de diesels kan vervuild raken en bij de 1.6 TDI-motor blijft de smoorklep in de inlaat soms hangen. Hierdoor slaat de motor af en wil hij ook niet meer starten.



Opletten bij proefrit met DSG



Recente DSG-bakken zijn niet meer het hoofdpijndossier van vroeger, toch adviseren we bij een proefrit goed op het schakelgedrag te letten. Een schokje bij het wegrijden met koude bak is normaal, maar op bedrijfs­temperatuur moet het schakelen soepel en zonder kraak- of giergeluiden verlopen. Let hier vooral op bij de 1.4 PHEV. Simuleer op een veilige plek file- of stadsverkeer om de conditie van de transmissie te beoordelen.

Het DSG-brein, Mechatronic genaamd, is gevoelig voor vervuiling, daarom is het belangrijk dat het oliefilter regelmatig wordt vervangen. Check of hierover iets terug te vinden is in de onderhoudshistorie.



Skoda Superb doet niets meer



Als een Superb niets meer doet, kan dat komen door een losse stekkerverbinding aan de achterkant van de zekeringenkast in het interieur. Even vastzetten en de auto leeft weer. Als de motor niet start, is mogelijk de zekering van de regeleenheid voor de brandstofpomp defect. Als een nieuwe zekering er ook weer uitvliegt, is een reparatie nodig. Valt het centrale display uit of blijft het ­hangen? Houd dan de aan/uit-knop van het mediasysteem 15 seconden ingedrukt om het te resetten. Als dit vaker nodig blijkt, is het tijd om een garage te raadplegen.

Prijs tweedehands Skoda Superb 2016-2023?

Momenteel is diesel weer 30 cent per liter goedkoper dan benzine. Toch is er niet veel vraag naar tweedehands diesels en dat drukt de prijzen. Vanaf zo’n 15.000 euro heb je een Skoda Superb 1.6 TDI met minder dan 175.000 kilometer op de teller. Mits je jaarlijks 25.000 kilometer of meer rijdt, kan dat best een aantrekkelijke optie zijn.



Afhankelijk van je gebruiks­patroon, kun je het zuinigst rijden met een plug-in hybride Superb. Z’n elektrische bereik is in de praktijk zo’n 40 kilometer. Prijzen beginnen bij 21 mille.



Hoeveel kost de duurste Superb?



Als je de PHEV-aandrijflijn te complex, of stekkeren te veel gedoe vindt, is een 1.4 of 1.5 TSI met cilinderuitschakeling ook een zuinige optie. Een praktijkverbruik van 1 op 14 is hiermee goed haalbaar. Reken op vanafprijzen van 16.000 euro voor de 1.4 TSI ACT van voor de facelift. Een 1.5 TSI ACT (vanaf 2019) heb je voor niet minder dan 18.000 euro. Ligt jouw prioriteit bij luxe en prestaties? Dan moet je minimaal 24.000 euro reserveren voor een Superb 2.0 TSI 4x4 Laurent&Klement.