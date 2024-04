Ken jij ze allemaal? Negen generaties Volkswagen Passat (1973-2024)

Nieuws

Begin jaren zeventig was Volkswagen het Kodiak-filmrolletje onder de automerken: de techniek van de modellen was zo verouderd dat de toekomst van het merk aan een zijden draadje hing. Er moest iets gebeuren. De Volkswagen Passat markeerde de wedergeboorte.

Oer-voorganger: Volkswagen 411/412 (1968-1974)

Is de Volkswagen 1500/1600 de voorganger van de Passat of toch de 411/412? Wij gaan voor de laatste. Ook die had nog een luchtgekoelde viercilinder boxermotor achterin, met een inhoud van 1679 (411) of 1795 cm3 (412). De 411/412 was te koop als tweedeurs, vierdeurs (als eerste Volkswagen) en als Variant.

Omdat de motor achterin was geplaatst, was de bagageruimte beperkt. Die extra koffers kon je voorin kwijt, maar daarvoor moesten de ontwerpers wel kunstgrepen uithalen. Vanwege de lange vooroverhang kreeg de 411 de bijnaam Neusbeer. De 411/412, die destijds als een saaie auto werd ontvangen, werd een flop.



Eerste generatie Volkswagen Passat (1973-1980)

Alles werd anders in Wolfsburg met de Passat B1, die in 1973 als tweedeurs fastback en driedeurs liftback op de markt kwam. Volkswagen had een nieuwe leiding gekregen en sloeg onder leiding van Rudolf Leiding aan het moderniseren. De toen nog jonge sterontwerper Giorgetto Giugiaro tekende de carrosserie, de techniek was afkomstig van de Audi 80. Dat betekende dat de viercilinder lijnmotor 'gewoon' in de lengte voorin lag en dat het vermogen van maximaal 85 pk naar de voorwielen werd gestuurd.

Eigenlijk zou de Passat op de markt komen als Volkswagen Typ 511, maar uiteindelijk vond men een echte naam beter. De Passat bracht Volkswagen terug in de schijnwerpers, het enthousiaste publiek in West-Europa omarmde de auto meteen.



Tweede generatie Volkswagen Passat (1980-1988)

Dankzij het succes van de eerste Passat voelde Volkswagen er weinig voor om de auto te moderniseren. Technisch bleef de tweede Passat (B2) dan ook vrijwel hetzelfde, op een andere achteras na. Wel werd de auto veel groter (bij de Variant scheelde het 30 cm) en breder (7 cm). In de VS stond de Passat als Quantum in de showroom.

Vond je een Passat te karig, dan loodste de verkoper je in die tijd naar de luxere vierdeurs Santana. Technisch neusje van de zalm was de Passat Formule E, die een start-stopsysteem had. In de ruitenwisserhendel zat een knop waarmee je de motor kon uitschakelen. Als het gaspedaal werd ingetrapt nadat de koppeling was ingedrukt, startte de motor weer.



Derde generatie Passat (1988-1993)

De geschiedenis herhaalt zich: ook de Passat B3 kreeg de bijnaam Neusbeer. Op designgebied toonde Volkswagen lef. Voor een optimale aerodynamica verdween de grille van zijn traditionele plek tussen de koplampen naar de voorbumper. De brave Volkswagen-klant verslikte zich bijkans in zijn Buckler-bier bij zoveel frivoliteiten.

Voor het eerst was de Passat niet meer als vijfdeurs leverbaar, wel als sedan en Variant. Al was ook een productieversie van de hatch bijna klaar. Vanwege de dwarsgeplaatste motoren stond de Passat B3 bekend als ruimtewonder en zelfs de sedan had een neerklapbare achterbank. Vanaf 1991 was de 174 pk sterke Passat VR6 het absolute topmodel. Om het bruine roestmonster geen kans te geven, was de carrosserie verzinkt.



Vierde generatie Volkswagen Passat (1993-1997)

Eigenlijk gaat het hier om een uitgebreide facelift. Het leek alsof Volkswagen zelf bang was geworden voor neusberen, want de Passat B4 is eerder een troetelbeer. Volkswagen zei geschrokken te zijn van de reacties op de gedurfde B3. En dus kwam er weer een herkenbare grille met de Happinez-achtig klinkende bijnaam 'happy face'.

De 1.9 TDI met 90 pk - destijds indrukwekkend veel vermogen voor een dieselmotor - was erg populair. Op de snelweg maakte je indruk met de 2.8 VR6 (174 pk), die in 8,7 seconden de honderdsprint volbracht en in de vijfde versnelling 13 seconden nodig had voor de tussensprint van 60 naar 100 km/h. Maar het absolute topmodel van de hele Volkswagen-reeks was de vierwielaangedreven Passat Synchro (184 pk, alleen als Variant).



Vijfde generatie Passat (1996-2005)

Toen deze Passat op de markt kwam, was de Spanjaard José Lopez een machtig man in de Volkswagen-directie. Het degelijke imago waar Volkswagen zo lang om bekend had gestaan, kreeg een flinke deuk door de rigoureuze besparingsplannen van Lopez. Die gingen ten koste van de kwaliteit en vooral het pre-faceliftmodel van de Passat B5 staat niet bekend om zijn degelijkheid.

Met name de piepende en krakende draagarmen waren de eigenaren én de medewerkers van de garantie-afdeling een doorn in het oog. Ook kwam roest weer veelvuldig voor. En dat terwijl deze Passat ten opzichte van zijn voorganger juist ruimer en luxer was geworden. Bij de facelift van 2000 waren zowel Lopez als de kwaliteitsproblemen verdwenen.



Zesde generatie Volkswagen Passat (2005-2011)

Had de derde generatie een verstopte grille, de zesde Passat loopt er juist flink mee te koop; er zat een brede glimmende rand omheen. Aan de achterkant kreeg de Passat horizontaal geplaatste lichtunits, die in de kofferklep doorliepen. Een startknop was toen het neusje van de zalm, maar je moest er wel voor bijbetalen. Net als voor de handsfreeset, al moest de smartphone nog uitgevonden worden.

Ook de DSG-transmissie en de direct ingespoten motoren waren nieuw. Volkswagen stak veel energie in het zuiniger maken van de BlueMotion-dieselmodellen, maar had daar nog geen slinkse trucjes voor nodig.



Tussendoortje: Volkswagen Passat CC (2008-2016)

Puristen haten de term 'vierdeurs coupé', want strikt genomen bestaat zoiets niet. In 2008 kwam de Passat CC (Comfort Coupé) op de markt, als sportief én duur alternatief voor de gewone Passat. Hij was zowel langer als lager dan de Passat B6 waarop-ie was gebaseerd. Walter de'Silva mocht hem tekenen.

Om te onderstrepen dat deze Passat niet voor het plebs was, werden achterin twee stoelen gemonteerd in plaats van een achterbank. Na de facelift van 2012 heette hij alleen nog CC, alleen Rusland bleef de oude naam gebruiken. Succesvol was de (Passat) CC niet. Toch kreeg hij met de Arteon nog een fraai gelijnde opvolger, maar zelfs de fraaie Shooting Brake-versie bracht niet het gehoopte succes.



Zevende generatie Volkswagen Passat (2010-2015)

Dat doen ze knap bij Volkswagen: technisch bleef alles bij deze Passat hetzelfde, maar de carrosserie ging juist van onder tot boven op de schop. Uiterlijk liep de Passat weer in de pas met de twee jaar eerder geïntroduceerde Golf. De vierwielaangedreven 3.6 FSI VR6 (299 pk) leverde sportwagenprestaties met een top van 250 km/h en een 0-100-sprint in 5,4 seconden.

Destijds waren offroad-achtige varianten van stationwagons in de mode, zoals de Volvo XC70 en Audi A6 Allroad. Volkswagen deed mee met de iets hoger op zijn wielen staande Passat Alltrack. Dit is ook de Passat-generatie waarvan de TDI-dieselmotoren met de beruchte sjoemelsoftware waren uitgerust.



Achtste generatie Volkswagen Passat (2014-2023)

In 2012 introduceerde de Volkswagen-groep het MQB-platform, een gestandaardiseerd platform waarmee de productietijd van een auto 30 procent kon worden teruggeschroefd. De Passat B8 was nauwelijks langer dan zijn voorganger, maar de ruimte werd veel beter benut. Voor het eerst kwam de Passat ook als plug-in hybride op de markt. Mocht de bestuurder onwel worden, dan kon de auto zelfstandig naar de vluchtstrook rijden en de alarmlichten activeren.

Caravanrijders waren maar wat blij met trailer assist, waarmee ze via de Park-knop en de knop van de spiegelverstelling de caravan achteruit op de goede plek konden manoeuvreren. Als eerste auto ter wereld kon de Passat B8 autonoom vooruit in een parkeervak inparkeren.



Negende generatie Passat (2024)



Gebouwd in Tsjechie en afgeleid van de Skoda Superb. De ruime is riant, maar er is slechts één carrosserievariant beschikbaar en dat is de stationwagon. Leverbaar als hybride en plug-in hybride en in Nederland niet met dieselmotor.