Volkswagen ID.7 Tourer: de auto waar Volvo-fans jaloers op zijn

Nieuws

Na een lange aanloop is-ie dan eindelijk officieel: de Volkswagen ID.7 Tourer. Oftewel de elektrische tegenhanger van de Volkswagen Passat Variant. Maar deze ID.7 zou ook weleens een auto kunnen zijn waar Volvo-fans met een schuin oog naar kijken.



Bij de introductie van de vijfdeurs Volkswagen ID.7 vertelde de woordvoerder van de Nederlandse importeur al dat de Tourer-versie voor 80 procent van de verkopen moest gaan zorgen. Met de matige verkoopcijfers van de gewone ID.7 in het achterhoofd, verwachten dat de de dealers een gat in de lucht springen nu de Tourer-variant - oftewel de Variant-versie van het elektrische topmodel - in de startblokken staat.



Zodra de prijzen van de ID.7 Tourer bekend zijn, hoor je dat via onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Bagageruimte Volkswagen ID.7 Tourer



De buitenmaten van de ID.7 Tourer zijn exact hetzelfde als die van de gewone. Dat wil zeggen dat je als ID.7-rijder met 4,96 meter aan auto komt voorrijden. Als gevolg van de ver naar achteren doorgetrokken daklijn, is de Tourer nog ruimer en praktischer. Wat ons betreft is het ontwerp ook harmonieuzer. De Tourer ziet er simpelweg beter uit.

De bagageruimte tot aan de zijruiten bedraagt minimaal 605 liter - waarmee hij overigens 85 liter moet toegeven op de nieuwe Volkswagen Passat Variant - waar je in de vijfdeurs ID.7 genoegen moet nemen met 532 liter. Wannabe-verhuizers kunnen 1714 liter in de - niet geheel vlakke - bagageruimte van de ID.7 Tourer kwijt als ze de achterbank volledig omklappen. Bij de Passat Variant is dat 1920 liter.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Accupakket en actieradius ID.7 Tourer



De elektrische stationwagon bijt in Nederland het spits af als ID.7 Tourer Pro, met een accupakket van 77 kWh, die voor een WLTP-actieradius van 603 kilometer moet zorgen. Later volgt de ID.7 Tourer Pro S. Dankzij een accupakket van 86 kWh bedraagt zijn WLTP-actieradius 685 kilometer.

Wie die afstand ooit haalt, verdient wat ons betreft de Nobelprijs voor Zuinigheid. Verder is het allesbehalve een straf om honderden kilometers in de ID.7 te vertoeven, want het rij- en zitcomfort zijn van hoog niveau. Beide versies hebben de bekende 286 pk sterke elektromotor en zijn achterwielaangedreven.



Snelladen met 200 kW



Daarnaast verhoogt een heel legertje aan elektronische regelneven het rijgemak. Autonome functies als afstand houden tot voorliggers, het wisselen van rijstrook en netjes tussen de lijntjes kleuren is zo kinderlijk eenvoudig. Dankzij Park Assist kun je bij thuiskomst ook nog volledig automatisch inparkeren. Moe kun je bijna niet worden onderweg en dus is het helemaal niet erg dat snellaadpauzes geen eeuwigheid duren. Met het maximale laadvermogen van 200 kW kost 'bijtanken' van 10 tot 80 procent nog geen halfuur.

Een nachtje doorhalen is evenmin een bezwaar, want de introductieversie Pro Business krijgt standaard intelligente led-matrixverlichting, die zelfs de engste en donkerste wegen in een zee van licht laten baden. Behalve fijne voorzieningen als sleutelloze toegang, een navigatiesysteem, automatische airconditioning met drie klimaatzones, stoel- en stuurverwarming, krijgt de ID.7 Tourer af fabriek ook altijd dakrails mee. Maar gezien het effect dat een skikoffer op de actieradius heeft, kun je misschien beter opteren voor een trekhaakkoffer.

Ideale auto voor de Volvo Estate-fan met een groen hart



Een heerlijk ruime en comfortabele stationwagon met veel aandacht voor veiligheid en milieu. Als je die eigenschappen een paar jaar geleden had opgesomd, had je bijna automatisch 'Volvo' geroepen. Maar de oldskool Volvo Estate-fans worden door hun favoriete merk niet bediend met een elektrische opvolger van de V60, V70 of V90.

Volvo vindt dat zij maar moeten overstappen op een suv. Geen zin in? Dan moet je nog tot de zomer wachten op de Volkswagen ID.7 Tourer. Wat hij gaat kosten is nog onbekend, maar gezien de vanafprijzen van de vijfdeurs ID.7 (61.490 euro), verwachten we niet dat het een koopje wordt. Aan de andere kant gaat de BMW i5 Touring richting 80.000 euro ...