Volkswagen Tiguan eHybrid (2024) review: zo blijft een plug-in hybride uitermate interessant

De Volkswagen Tiguan is de publieksfavoriet onder de Volkswagens en je hoeft niet lang na te denken waarom. Hij was altijd al ruim, praktisch, mooi, betrouwbaar en reed ook nog eens lekker. Al die punten zijn bij de nieuwe Tiguan (2024) nog eens verbeterd.

Wat valt op aan de Volkswagen Tiguan?

Al jaren is de Tiguan wereldwijd de populairste Volkswagen. Sinds zijn debuut eind 2007 werden al 7,5 miljoen exemplaren verkocht. 45.000 daarvan vonden een Nederlandse eigenaar. Hij is opvallend onopvallend en eigenlijk valt dat het meeste op aan de Tiguan. Het is ook precies wat zijn kopers willen.

Er komen vier versies: de 1.5 eTSI is een mild hybrid en levert 130 of 150 pk, maar wij testen de goedkoopste van de twee plug-in hybrides, die 204 pk heeft. De krachtiger Tiguan eHybrid met stekker levert 272 pk. In alle gevallen krijg je een DSG-transmissie met dubbele koppeling. In de eHybrid heeft hij zes versnellingen, in de eTSI eentje meer.

Voor de cijferfreaks hebben we wat statistieken: de nieuwe Tiguan is 30 millimeter langer is dan zijn voorganger en de wielbasis bleef gelijk. Vanwege het batterijpakket is de bagageruimte van de plug-in hybride wat kleiner: 490 in plaats van 652 liter. Daar staat een riante actieradius tegenover van 900 kilometer, puur op de elektromotor haal je maximaal 120 kilometer.



Wat is goed aan de Volkswagen Tiguan (2024)?

Grootste wapenfeit van de Tiguan eHybrid is zijn nieuwe accupakket van 19,7 kWh; veel meer dan de 10,4 kWh van de oude Tiguan eHybrid.



Die grotere elektrische actieradius van 120 kilometer is gunstig vanwege een nieuwe meetmethode voor plug-in hybrides, die op 1 januari 2025 ingaat. De tests die bepalend zijn voor de bpm worden strenger, maar Volkswagen verwacht dat de Tiguan vanwege de toegenomen elektrische range niet veel duurder hoeft te worden. Daarmee blijft de PHEV voor veel kopers interessant.



Opladen doet de nieuwe Tiguan sneller dan zijn voorganger én hij ondersteunt voor het eerst snelladen (50 kW). Aan een gewone AC-lader laadt de Tiguan met 11 kW. De meeste mensen kunnen hun dagelijkse verkeer elektrisch afleggen, waarbij de benzinemotor als ware hij PSV-held Romario weinig doet en loert op zijn kans.

Achter het stuur is alles typisch Tiguan. Instap, zitpositie, bediening, zicht rondom, stoelen: alles klopt. Je moet alleen even zoeken naar de keuzehendel voor de automaat, die nu aan de stuurkolom zit. In de middentunnel is daardoor plek voor twee smartphones, die je draadloos kunt opladen.

Op de achterbank kunnen twee volwassenen hun benen strekken en kunnen ze ook hun hoofddeksel ophouden, van strohoed tot Peaky Blinders-pet. De ErgoActive-voorstoelen met massage en ventilatie en het adaptieve onderstel (afhankelijk van de uitvoering optioneel of standaard) maken het perfecte plaatje van een comfortabele reiswagen compleet.



Wat kan beter aan de Volkswagen Tiguan?

Het is kritiek in de marge, maar we missen een rauw randje. De Tiguan kleurt erg binnen de lijntjes, zoals alle alleskunners van Volkswagen. Misschien dat je wat aan het design moet wennen, met een (optionele) glazen 'grille' in de vorm van een doorlopende lichtstreep tussen de koplampen. De echte grille zit in de bumper en is fors uitgevallen. De achterlichtunits maken deel uit van een giga lichtbalk. Het lijkt alsof de auto deze keer iets meer is ontworpen met de smaak van de Aziatische autokoper in het achterhoofd.

Al had ook de windtunnel invloed op het design; de Cw-waarde daalde van 0,33 naar 0,28 en dat is gunstig voor het verbruik. En zo is ons klachtenlijstje erg kort. Wie spanning zoekt, koopt geen Tiguan. Maar wie gewoon een goede, degelijke auto wil, zal elke dag tevreden in zijn ErgoAcive-zetel neerzijgen.

Wanneer staat de Volkswagen Tiguan eHybrid bij de dealer en wat is de prijs?

Vanaf eind maart staat de nieuwe Tiguan bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. De basisprijs is 46.990 euro (1.5 eTSI, 130 pk). De Volkswagen Tiguan eHybrid met 204 pk waarmee wij rijden, kost 50.990 euro. Het topmodel is de 272 pk sterke eHybrid R-Line Business, met een prijs van 55.990 euro. Diesels zijn in Nederland niet te koop, in België staat de 2.0 TDI met 150 pk nog in de prijslijst.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen Tiguan eHybrid?

De Tiguan is tegelijk spectaculair en onspectaculair. Dat Volkswagen een ruime, comfortabele en betrouwbare alleskunner op alle vlakken nog eens heeft verbeterd, is een knap staaltje vakmanschap. Zoveel onberispelijkheid doet ons ook wel snakken naar een héél klein smetje. Gelukkig zijn niet alle auto's zo goed, anders was ons werk een stuk saaier.



