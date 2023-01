Er zijn allerlei redenen waarom je ineens een auto met meer ruimte nodig hebt. Dat betekent niet per se dat je een peperduur model hoeft te kopen. Tot vraagprijzen van 16.000 euro zijn op Marktplaats.nl genoeg bovengemiddeld ruime tweedehands auto’s te vinden.

Stel, je eerste kind is op komst. Dan heb je in plaats van die hippe driedeurs hatchback liever een vierdeurs of vijfdeurs auto. Daarin kun je je kroost met kinderzitje veel gemakkelijker vastzetten. Daarnaast moet de kofferbak plaats bieden aan een kinderwagen en minimaal een week­rantsoen luiers.

Ruimte achterin voor pubers

Zijn jouw kinderen de luiers allang ontgroeid? Maak je dan maar op voor de volgende ruimtecrisis in je auto. Als ze een jaar of twaalf zijn, maken ze vaak ineens een groeispurt. Het ene moment stop je ze nog in met hun favoriete knuffel en het volgende moment zijn ze langer dan jij. Dan ­noemen ze je geen ‘papa’ meer, maar zeggen ze met zware stem: “Hé, ouwe!” Tien tegen één dat je dan ook een auto met meer hoofd- en beenruimte op de achterbank nodig hebt.



Gaan de kinderen nooit meer mee? Misschien ga je dan wel met pensioen, of heb je ineens een nieuwe midlifecrisis-hobby. Dan moet je die golfclubs, zuurstofflessen en wetsuits natuurlijk érgens kwijt.

Een grotere auto is niet altijd ruimer

Veel autokopers denken nog altijd dat een grotere auto ook automatisch ruimer is. Onze tests tonen aan dat dit lang niet altijd het geval is. Op Marktplaats.nl gaan we op zoek naar occasions die uitblinken met hun ruimteaanbod ten opzichte van modellen in dezelfde prijsklasse of hetzelfde segment. Verwacht dus niet alleen grote, zware zevenzitters. Ook compacte auto’s kunnen verhoudingsgewijs veel kubieke centimeters in de aanbieding hebben.

Goedkoper dan nieuwe Mitsubishi Space Star



In deze tijd van steeds duurdere occasions zetten we onze neus voor de beste prijs-­kwaliteitsverhouding op scherp. We zoeken dan ook auto’s van maximaal 16.000 euro. Een bewuste keus, want dat is de prijs – nou ja, bijna dan – van de allergoedkoopste nieuwe auto in Nederland, de Mitsubishi Space Star. Daarbij verliezen we een goede historie en/of een serieuze garantie niet uit het oog. Dat levert helaas niet alleen extreem sexy droom­occasions op.

Skoda Superb 1.4 TSI Ambition - 2017 - 109.905 km - € 15.950

Hoe Skoda het voor elkaar krijgt, weten we niet, maar in bijna elk segment hebben ze de ruimste auto die er is. Alleen zou het nogal saai worden om deze hele rubriek met Skoda’s te vullen. Heel spannend is een tweedehands Skoda Superb trouwens ook niet. Zeker dit sobere exemplaar niet, met zijn zwarte lak, grijze interieur en basale motorisering. Zoek je daarentegen een betaalbare auto met de beenruimte van een stretched limo en een kofferbak ter grootte van een dorpsdansschool, dan ben je hier aan het juiste adres. Hij heeft de uitstraling van een klassieke sedan, maar het is stiekem een vijfdeurs hatchback. Die versie is minder gewild dan de – nóg ruimere – Skoda Superb Combi, wat als voordeel heeft dat de vraagprijzen lager liggen. En alsnog is de vijfdeurs Skoda Superb rianter dan de meeste station­wagons van andere merken. De prestaties van de zuinige de 1,4-liter motor zijn niet geweldig, niettemin blijf je een even dure, nieuwe Mitsubishi Space Star voor – en niet zo’n beetje ook.

Honda Jazz 1.4 Hybrid Elegance - 2012 - 137.481 km - € 9450



Tien jaar geleden kon je nog een nieuwe stadsauto voor 10.000 euro kopen. Anno 2023 koop je voor datzelfde bedrag een B-segmenter van dik tien jaar oud ... Laten we niet ­zeuren, want een tweedehands Honda Jazz is niet de eerste de beste. In Engeland is de Honda Jazz herhaaldelijk uitgeroepen tot betrouwbaarste auto in zijn segment en tot beste ‘supermini’. Die laatste onderscheiding dankt hij vooral aan zijn ruime, slimme ­interieur met de beroemde magic seats achterin. Door de ­zittingen omhoog te klappen, creëer je veel verticale ruimte. Daar past bijvoorbeeld een fiets rechtop in. Zet je je modderige mountainbike ­liever op een fietsendrager? Ook dat kan, want deze groene rakker heeft een ­trekhaak. Alleen loop je dan het risico dat je buren verbaasd vragen of je nu al met pensioen bent. Want een heel hip imago heeft de Honda Jazz niet. Wel een zeer zuinige en degelijke aandrijflijn. Daar blijf je zelfs tot ná je pensioen mee rijden.

Volvo V70 2.4 170 pk lpg Edition II aut. - 2004 - 243.958 km - € 8450







De Volvo V70 heeft een bijna mythische reputatie als het op zijn ruimte aankomt. Kijken we echter puur naar het aantal liters dat erin past, dan delft-ie grandioos het onderspit tegen de Skoda Superb. Wat wel heel fijn is aan de laadruimte van de Volvo V70, is dat-ie zo lekker rechttoe, rechtaan is. Dat maakt de Volvo V70 tot een ideale stationwagon om (koel)kasten en banken in te vervoeren. Fiets mee? Die schuif je zó achterin – met voorwiel en al. Daarnaast is een tweedehands Volvo V70 bij uitstek geschikt voor kampeervakanties met het hele gezin. Voorwaarde is wel dat de kids geen al te lange stelten hebben, want de beenruimte achterin valt juist een beetje tegen. Op de geweldige voorstoelen houdt daarentegen iedereen het vele honderden kilometers uit. Verder gaat zo'n oude Zweed als op rails rechtuit. Dankzij de lpg-installatie blijven de brandstofkosten van deze rode Volvo V70 lekker laag. Bovendien heeft deze 170 pk sterke Edition II de frisse neus van na de facelift, wat hem samen met de rode kleur een opvallend jonge uitstraling geeft.

Daihatsu Cuore 1.0 Premium aut. - 2008 - 35.783 km - € 6450



Wie een zuinige stadsauto zoekt, komt al snel bij een zestal usual ­suspects terecht. Dan hebben we het over de Toyota Aygo en de Volkswagen Up en hun kornuiten. Wat jongere automobilisten vast niet weten, is dat de ­Daihatsu Cuore een van de oervaders is van de moderne A-segmenter. Sterker nog, de motor in de vorige Toyota Aygo en co. is door het Japanse merk Daihatsu ­ontwikkeld. Een tweedehands Daihatsu Cuore is niet heel spannend, wél ongelooflijk ruim. Dat komt doordat-ie hoger is dan de meeste andere auto’s in deze klasse. Bovendien heeft de Cuore een langere wielbasis en is het instapgemak grandioos dankzij de portieren met een openings­hoek van 90 graden. Door de achterbank te verschuiven, kun je óf de ­achterpassagiers óf de boodschappen meer ruimte geven. Om het wel erg grijze uiterlijk iets op te vrolijken, zouden wij bij deze Daihatsu Cuore investeren in een setje nieuw lichtmetaal. Dat is hij gezien de maagdelijke kilometerstand zeker waard.

Toyota Prius Wagon 1.8 HSD Comfort - 2012 - 117.439 km - € 15.950



De Toyota Prius Wagon verscheen in 2012. Op dat moment liepen de gunstige bijtellingsregeling en de mrb-vrijstelling voor hybride-auto’s al bijna op hun eind. Vandaar dat je de ruime zevenzitter veel minder vaak ziet dan de reguliere Toyota Prius. De derde zitrij vinden we overigens niet het grootste pluspunt van de Prius Wagon. Want die is alleen ruim genoeg voor kleuters. En om er te kunnen komen, moeten het haast wel kleinkinderen van Bassies Adriaan zijn. Belangrijker is dat de Prius Wagon bijna net zo zuinig is als een gewone (ca. 1 op 19), maar dat je er veel meer bagage in kwijt kunt. Zeker als je tot aan het dak door stapelt. Tweedehands Priussen Wagon worden slechts mondjesmaat aangeboden. Onder de 16 mille vonden we deze rode het aantrekkelijkst. Al zou er voor deze prijs best ­garantie op mogen zitten. want de fabrieksgarantie is net een jaartje verlopen. Daar staat tegenover dat de Toyota Prius bekendstaat als een auto waaraan zelden iets stukgaat. Aan het 'karakteristieke' acceleratiegeluid moet je wennen.