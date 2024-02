De perfecte gezinsauto is vanaf 429 euro beschikbaar voor private lease

Nieuws

De Skoda Scala is recentelijk gefacelift, en de praktische gezinsauto is vanaf nu ook beschikbaar via de private lease vergelijker van Auto Review. Bereken jouw maandbedrag.



Private lease is financieel gezien een glasheldere manier van autorijden. Voor een vast maandbedrag geniet je van de luxe van een nieuwe auto, zonder je zorgen te hoeven maken over bijkomende kosten. Afschrijving, belasting, verzekering, en onderhoud zijn allemaal inbegrepen in het leasetarief.

De gefacelifte Skoda Scala is nu al beschikbaar via de private lease pagina van Auto Review. Daar vind je nieuwe modellen soms nog voor ze op de markt verschijnen. De ruime hatchback is subtiel verbeterd en ideaal voor gezinnen. De Skoda Scala private lease je via Auto Review.

Skoda Scala in een notendop

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 70 kW 1.0 TSI 85 kW Vermogen (pk) 95 115 Koppel (Nm) 175 200 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 10,9 10,0 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 117 118

Pluspunten



+ Royale binnenruimte

+ Intuïtieve en eenvoudige bediening met fysieke knoppen

+ 8,25-inch touchscreen standaard

+ Relatief zuinig

Minpunten

- Niet beresterk: 115 pk is precies genoeg

- Niet het meest spannende ontwerp

- Niet verkrijgbaar als (mild) hybride

Skoda Scala Essence uitrusting

De standaarduitvoering van de Skoda Scala heet de Essence. Sinds de facelift is deze rijk uitgerust, met onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

16-inch stalen velgen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

8,25-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

8-inch digitaal instrumentarium

Skoda Scala private lease

De Skoda Scala is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 418,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Scala private lease prijzen.

De gefacelifte Skoda Scala is vanaf nu te private leasen via Auto Review. Is dit toch niet de auto voor jou? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je allerlei verschillende soorten auto’s, waaronder de nieuwe Suzuki Swift.