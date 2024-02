De nieuwe Suzuki Swift is vanaf 309 euro per maand beschikbaar voor private lease

Nieuws

De Suzuki Swift is een van de populairste compacte en betaalbare auto’s, en is dit jaar helemaal vernieuwd. Het nieuwe model is nu al te bestellen via onze private lease vergelijker voor een scherp maandbedrag.

Private lease is een relatief nieuwe en in populariteit toenemende vorm van autorijden waarbij je voor een vast maandbedrag de beschikking krijgt over een nieuwe auto. Dit is overzichtelijk en neemt ook nog eens een hoop zorgen voor je weg. Je hoeft je namelijk niet meer druk te maken over allerlei vaste kosten als de verzekering, wegenbelasting, afschrijving en het onderhoud. Dit zit namelijk allemaal al verwerkt in het maandbedrag.

Nieuwe of gefacelifte modellen zijn vaak al snel te bestellen via onze private lease vergelijker. De Suzuki Swift (2024) is hier het nieuwste voorbeeld van. De Japanse hatchback is al sinds 1983 een van de betaalbaarste compacte auto’s, en dat is niet anders voor het nieuwe model. Hij staat bekend als hyperbetrouwbaar. De Suzuki Swift private lease je voor een scherp maandbedrag via Auto Review.

Suzuki Swift in een notendop

Specificaties

Uitvoering Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid Vermogen (pk) 83 Koppel (Nm) 112 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (Mild Hybrid) Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,6 l / 100 km (1 op 15,6) 0-100 sprint (seconden) 12,5 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 98

Pluspunten



+ Lage uitstoot voor een benzine-auto

+ Zuinig

+ Gebruiksvriendelijk interieur met knoppen

+ Rijk uitgerust vanaf basismodel

Minpunten

- Relatief traag

- Interieurruimte is aan de krappe kant

- Alleen verkrijgbaar als mild-hybrid

Suzuki Swift Comfort uitrusting

Instappen doe je bij de Suzuki Swift bij het Comfort-uitrustingsniveau. Je hoeft hierbij heus niet op een houtje te bijten: de basis-Swift is rijk uitgerust met onder andere:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter met achteruitrijcamera

15 inch stalen velgen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Keyless entry en -start

Start-/stopsysteem

Lane departure-waarschuwing

Dodehoekwaarschuwing

9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,7 inch digitaal instrumentarium

Suzuki Swift private lease

De Suzuki Swift is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 309,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Suzuki Swift private lease prijzen.

De nieuwe Suzuki Swift is vanaf nu te private leasen via Auto Review. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je allerlei verschillende soorten auto’s, waaronder de gefacelifte Skoda Kamiq.