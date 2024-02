Nieuwe Skoda Kamiq vanaf 414 euro per maand beschikbaar voor private lease

Nieuws

De Skoda Kamiq was al een van de populairste auto’s in zijn klasse, en de compacte suv is na zijn recente facelift alleen maar verder verbeterd. De vernieuwde Skoda Kamiq is vanaf nu te bestellen via onze private lease vergelijker.



Met private lease kies je voor zorgeloos en overzichtelijk autorijden. Je krijgt namelijk voor een vast maandbedrag de beschikking over een gloednieuwe auto. In dat bedrag zitten vaste kosten als afschrijving, wegenbelasting, verzekering en ook het onderhoud verwerkt. Ook zorgen omtrent de aanschaf zijn verleden tijd.

Nieuwe of gefacelifte modellen zijn vaak al snel te bestellen via onze private lease vergelijker. Zo ook de Skoda Kamiq. De compacte suv heeft enkele subtiele verbeteringen ondergaan en is zonder meer een van de beste opties in het overvolle compacte suv-segment. De Skoda Kamiq private lease je via Auto Review.

Skoda Kamiq in een notendop

Specificaties

Vermogen (pk) 115 Koppel (Nm) 200 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l / 100 km (1 op 18,2) 0-100 sprint (seconden) 10,1 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 123

Pluspunten



+ Royale binnenruimte

+ Intuïtieve en eenvoudige bediening, deels met echte knoppen

+ 8,25 inch touchscreen standaard

+ Relatief zuinig

Minpunten

- Vermogen is net aan in combinatie met het gewicht

- Niet het spannendste ontwerp

- Geen elektro-ondersteuning (hybride)

Skoda Kamiq Essence uitrusting

De standaarduitvoering van de Skoda Kamiq heet Essence. Zeker na de facelift is deze al rijk uitgerust, met onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

16-inch stalen velgen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Verkeersbordenherkenning

Lane departure-waarschuwing

Energy Blue Unilak

8,25-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

8-inch digitaal instrumentarium

Skoda Kamiq private lease

De Skoda Kamiq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 414,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Kamiq private lease prijzen.

De gefacelifte Skoda Kamiq is vanaf nu te private leasen via Auto Review. Ben je toch op zoek naar een andere auto? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je allerlei verschillende soorten auto’s, waaronder de nieuwe Peugeot 3008.