De nieuwe Peugeot 3008 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

Vorig jaar werd een compleet vernieuwde Peugeot 3008 geïntroduceerd, en vanaf nu kun je de Franse suv als mild hybrid of EV reserveren via onze handige private lease vergelijker.

Private lease is een relatief nieuwe en in populariteit toenemende vorm van autorijden waarbij je voor een vast maandbedrag de beschikking krijgt over een nieuwe auto. Dit is overzichtelijk en neemt ook nog eens een hoop zorgen voor je weg. Je hoeft je namelijk niet meer druk te maken over allerlei vaste kosten als de verzekering, afschrijving en het onderhoud. Dit zit namelijk allemaal al verwerkt in het maandbedrag.



De Peugeot 3008 is een van de nieuwste modellen uit onze private lease vergelijker. De vernieuwde Franse suv rijdt nog niet rond, maar is al wel te reserveren met een private lease contract. Daarbij heb je de keuze uit een mild-hybride of een volledig elektrische aandrijflijn. We zetten de technische specificaties voor je op een rijtje en noemen enkele voordelen en nadelen van de auto. De Peugeot 3008 private lease je via Auto Review.

Peugeot 3008 in een notendop

Specificaties

Uitvoering Hybrid 136 EV Single Motor 73 kWh Vermogen (pk) 136 210 Koppel (Nm) 230 345 Aandrijflijn (brandstof) Mild-hybride (benzine) Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l / 100 km 16,7 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 10,2 8,8 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 124 0 Accucapaciteit (kWh) - 73 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion WLTP-actieradius (km) - 527 Laadvermogen (kW) - 11 Laadtijd - 4 u 50 min Snellaadvermogen (kW) - 160 Snellaadtijd (20%-80%) - 30 min

Pluspunten



+ Fraai interieur met mooie materialen

+ E-3008: respectabele actieradius (527 km)

+ Zowel als mild-hybride en EV beschikbaar

Minpunten

- E-3008: alleen nog maar beschikbaar in Single Motor-versie

- Relatief prijzig

- Ergonomie I-cockpit werkt niet voor iedereen

Peugeot 3008 Allure

Het begint bij de Peugeot 3008 bij de Allure-uitvoering. Denk nou niet dat je bij de instapper op een houtje moet bijten, want de Allure is rijk uitgerust met onder andere:

Cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Keyless entry

19 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Actieve rijstrookassistent

Verkeersbordherkenning

10 inch multimedia-touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10 inch digitaal instrumentarium

Peugeot 3008 private lease

De Peugeot 3008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 584,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 3008 private lease prijzen.

Je kunt de Peugeot 3008 zowel als mild-hybride en als EV vinden op de private lease pagina. Is dit toch niet de auto voor jou? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in verschillende vormen, maten en aandrijflijnen.