Review: Leapmotor C10 kan het de elektrische Peugeot 3008 wel eens lastig maken

Tests

Stellantis haalt het Chinese Leapmotor naar Europa. We reden met de Leapmotor C10 en vroegen ons na afloop af of Stellantis hiermee niet in zijn eigen voet schiet.

Wat is opvallend aan de Leapmotor C10?

De Leapmotor C10 is zowel opvallend als onopvallend. Opvallend is dat het merk Leapmotor nieuw is in Europa. Het heeft een joint venture opgericht met Stellantis, waaronder merken vallen als Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Opel en Peugeot. In totaal zijn het er veertien. Dat is meer dan genoeg zou je zeggen, maar Leapmotor is het vijftiende merk dat erbij komt.

De Leapmotor C10 is aan de andere kant onopvallend. Hij ziet eruit als bijna elke moderne elektrische SUV. Samengeknepen koplampen, een lichtbalk achterop en verzonken deurhendels. Als het donker is en je staat geparkeerd op een fabrieksterrein van de Nio EL6 of Xpeng G9, vind dan maar eens jouw Leapmotor C10 terug. Ook vanbinnen voelt de C10 vertrouwd aan: het dashboard zou van elke andere willekeurige elektrische SUV kunnen zijn.

Wat is goed aan de Leapmotor C10?

We schamen ons een klein beetje. Elke keer als we in een elektrische SUV uit China stappen, zijn onze verwachtingen niet heel hoog. Dat is de schuld van AliExpress. De weinige keren dat we hier iets bestelden en het werd bezorgd, ging het alsnog linea recta de prullenbak in, zo belabberd was de kwaliteit.

Des te verrassender is de kwaliteitsindruk die de Leapmotor C10 achterlaat. De materialen van het interieur zijn keurig. Het portier sluit als een kluisdeur en eenmaal onderweg kraakt, rammelt en piept er niks. Behalve het waarschuwingssignaal voor het overschrijden van de maximumsnelheid, maar het geluid hiervan is dusdanig dat het nauwelijks opvalt. Boefjes hoor, die Chinezen.

Het onderstel van de Leapmotor C10 is comfortabel zonder dat het week wordt. Hij voelt stijver aan dan bijvoorbeeld de BYD Seal U en stuurt directer en met meer gevoel. Bij Leapmotor maakt het batterijpakket onderdeel uit van het chassis (cell-to-chassis) en dat komt de stijfheid ten goede.

Een heel prettig weggedrag voor het gros van de consumenten. Sportief wordt het niet, maar daar is de C10 ook niet voor in de wieg gelegd. Al kun je een vermogen van 218 pk ook weer niet onsportief noemen.

De Leapmotor C10 moet vooral gezinnen aanspreken en die krijgen een ruime SUV met ook achterin voldoende been-en hoofdruimte. De wielbasis bedraagt dan ook een kloeke 2,82 meter, meer dan bijvoorbeeld de elektrische Peugeot 3008 en vergelijkbaar met die van de Tesla Model Y. En ook met de bagageruimte is niets mis. Hij is netjes afgewerkt en heeft een stevige inhoud van 435 liter.

Wat kan beter aan de Leapmotor C10?

We zeiden het al: als de originaliteitsprijs nog in je prijzenkast ontbreekt, blijft dat zo met de C10. Heus, de elektrische SUV ziet er keurig uit, maar origineel is het ontwerp niet. Dat geldt ook voor het dashboard, dat uit een horizontale plank bestaat met daarop een centraal scherm en een kleiner digitaal instrumentarium. Zo voorspelbaar.

Ook de brede middenconsole is niet nieuw, evenals de draadloze oplaadmogelijkheid voor een telefoon en twee bekerhouders. Alles ziet er mooi uit, maar een beetje meer onderscheid zou welkom zijn. Jammer is dat Apple CarPlay en Android Auto niet mogelijk zijn. Aan de andere kant werkt het multimediasysteem uitstekend en snel. Het is door Leapmotor zelf ontwikkeld, ook de software.



Ander pijnpuntje: om van rijprogramma te wisselen (van sport naar comfort bijvoorbeeld) terwijl je one pedal drive gebruikt , moet de auto stilstaan en de parkeerrem actief zijn.

Prijs Leapmotor C10 niet bijzonder scherp, maar ...

Wie net als wij horendol wordt van alle varianten potjes pindakaas die je in de supermarkt vindt, wordt zen van de prijslijst van de Leapmotor C10. Hierop staan maar twee uitvoeringen: Style en Design. Leapmotor doet niet aan ingewikkelde optiepakketten en dat vinden we heel prettig. What you see, is what you get.

De standaarduitrusting is compleet met 18-inch lichtmetaal, ledverlichting rondom, privacy glass achter, een 14,6-inch centraal scherm met uitstekende navigatie en een groot panoramadak. De voorstoelen zijn verwarmbaar. En ook een 360 graden achteruitrijcamera is aanwezig, alsook talrijke rijassistentie-systemen. Kortom: een uitrusting met hoofdletter U.

Welke uitvoering je ook kiest, je krijgt hetzelfde batterijpakket van 69,9 kWh. Met de actieradius van 420 kilometer gemiddeld (WLTP) valt goed te leven, maar wereldschokkend is het niet. Snelladen kan met 84 kW; evenmin schokkend.

De Leapmotor C10 is leverbaar vanaf 39.050 euro. Voor de Desgin betaal je 1000 euro meer. In ruil hiervoor krijg je onder meer 20-inch lichtmetaal, ventilatie op de voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel.

De prijs is niet bijzonder scherp, maar de elektrische Peugeot 3008 met een batterij van 73 kWh en een actieradius van 520 kilometer kan met een vanafprijs van ruim 45 mille zijn borst natmaken. Zo bekeken, zal Stellantis zich nog wel achter de oren krabben of het wel een goed idee was om Leapmotor naar Europa te halen.

Wat vind ikzelf van de Leapmotor C10?

Het is niet de eerste keer dat ik in een elektrische SUV uit China heb gereden. Maar deze keer werd ik aangenaam verrast. De Leapmotor C10 mag er dan niet bijster origineel uitzien, het design is in ieder geval niet smaakgevoelig en vrij rustig. Maar wat mij vooral aanspreekt, zijn de rijeigenschappen.

De Leapmotor C10 rijdt minder Chinees en meer Europees dan ik verwacht had. Een fijne mate van comfort, zonder dat er veel beweging in de koets zit. Het deed mij denken aan Nio, maar dit merk wil premium zijn en is beduidend duurder. De elektrische prestaties zijn oké, maar ook niet meer dan dat.

Tip: neem de interieurkleur Criollo Brown en combineer dit met de carrosseriekleur Glazed Green. Beide mooie kleuren kosten geen cent extra, terwijl saai wit of grijs aan de buitenkant 800 euro kost. Dan staat er een heel stijlvolle SUV met een bijna aristocratische uitstraling. Heb je tien glazen rode wijn op, dan lijkt de C10 zelfs wat weg te hebben van de Alfa Romeo Tonale.

Een Peugeot 3008 is zonder twijfel origineler qua design, maar ik zou toch een proefritje met de Leapmotor maken, de uitrustingsspecificaties naast elkaar leggen en dan pas de knoop doorhakken.