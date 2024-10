Waarom je in de Peugeot e-5008 niet onderuitgezakt politici kunt uitschelden

Tests

Tussen de Peugeot E-5008 en de eerder gepresenteerde E-3008 bestaan veel overeenkomsten, maar vooral ook opvallende verschillen. En die blijven niet beperkt tot twee extra zitplaatsen.

Kijk je de 5008 recht in zijn led-koplampen, dan lijkt het wel een Peugeot 3008. Ook als je stiekem naar zijn achterkant met hoge taillelijn loert, zie je veel overeenkomsten. Hetzelfde gebeurt als je beide auto’s zou strippen; dan zie je hetzelfde platform (STLA Medium) en dezelfde batterijen en motoren.

Peugeot 5008 is een echte SUV



Maar en profil is de 3008 meer een liftback en is de 5008 een echte SUV, net als zijn voorganger. Hij is er dus niet ‘voor de mooi’, maar blijft praktisch. Voor veel ­geïnteresseerden is de extra achterbank de belangrijkste meerwaarde. En dat maakt hem op slag nagenoeg uniek, want elektrische auto’s met zeven zitplaatsen zijn er niet veel. Natuurlijk is er de immense Kia EV9, maar die is veel groter en duurder. In het segment van de 5008 is de Mercedes EQB de enige andere.



Benieuwd naar de echte actieradius van de E-5008 met de grootste accu? Meld je aan voor de nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Actieradius Peugeot E-5008



Wij rijden met het basismodel, de voorwielaangedreven E-5008 met 210 pk en een actieradius van 502 kilometer. Pas later komen de meer gepeperde versies, zoals de 231 pk sterke Long Range-versie met het enorme rijbereik van 668 kilometer. Ook op de Dual Motor met 322 pk en 4WD moeten we nog even wachten. Net als de 3008, is ook de 5008 met benzinemotoren te koop. Het gaat om een 136 pk sterke mild hybrid en om een PHEV met 195 pk.



Peugeot E-5008 zit vol handigheidjes



We kijken nog even met een schuin oog naar de eerder dit jaar gepresenteerde 3008. De 5008 is 16,2 centimeter langer en dat scheelt flink. Binnenin struikel je over de handigheidjes die de 3008 niet allemaal heeft. De achterbank kan worden verschoven en de rugleuning van de bank kan in de verhouding 40:20:40 worden neergeklapt. In totaal past er 1815 liter in de bagageruimte.



Handig is dat de rolhoes kan worden opgeborgen in een vak onder de laadvloer. Passagiers die helemaal achterin zitten, worden bij hun instapworstelingen geholpen door wat ­vroeger bij driedeurs auto’s een walk-in systeem werd genoemd. De bank schuift ver naar voren en is kantelbaar. Peugeot spreekt liever over Easy Access.

Niet onderuitgezakt zitten schelden



Eigenlijk is de Peugeot met zijn lengte van 4,79 meter helemaal niet zo groot. De Kia EV9 is bijvoorbeeld 5,01 meter lang. ­Verwacht dus niet dat je helemaal achterin onderuitgezakt met een zak chips op voetballers en politici kunt schelden. Al moet gezegd dat de mooie, met leer beklede bank van onze testauto uitnodigt om dat wél te doen. De beenruimte kon beslist beroerder, zeker als de mensen op de tweede zitrij bereid zijn de achterbank wat naar voren te schuiven.



Met gebogen hoofd



Voor de hoofdruimte geldt een ander verhaal. Als je langer bent dan 1,70 meter, moet je met gekromde rug en ingetrokken hoofd zitten, alsof je in de sportschool een back extension doet. Zeven mensen kunnen weinig meer meenemen dan een tandenborstel, een paar schone sokken en een extra bus deodorant. Met alle zitplaatsen in stelling, moet je het doen met 259 liter bagageruimte.

Koel aluminium en huiselijk grijs



Je kunt beter op de gewone, ruime achterbank plaatsnemen, en nog beter helemaal voorin. In de E-3008 vergaapten we ons al aan de i-Cockpit en dat doen we nu opnieuw. Peugeot schermt met Franse luxe, en om dat kracht bij te zetten, plaatste de fabrikant boven het kleine stuur een groot zwevend scherm (21 inch), dat licht gebogen is. Voor een aantal sierdelen werd aluminium toegepast en voor wat huiselijkheid heeft Peugeot grijze stoffen aangebracht. Een smaakvol geheel. In het donker lichten sommige elementen azuurblauw op.



Zwevend scherm in E-5008 GT



Op het dashboard zitten onder de ventilatieroosters sneltoetsen die je met apps kunt vergelijken. Je kunt zelf bepalen welke ­functies je onder de sneltoets wilt hebben, zoals de klimaatbeheersing of de navigatie. Peugeot noemt ze i-Toggles. Klinkt als een nieuw zoutje, maar is een welkom handigheidje om je langs de steile klippen van de menustructuren te loodsen. Jammer is dat zowel het zwevende scherm als de sneltoetsen exclusief voor de dure GT-uitvoering zijn. De i-Toggle-loze basisversie Allure heeft twee panelen van 10 inch.

Elektrische Peugeot 5008 is niet razendsnel



Wat ons bij de allereerste meters met de 3008 al opviel, gebeurt nu weer. De 5008 trekt niet de razendsnelle sprints die EV’s zo eigen zijn. Als je enthousiast bent met je rechtervoet, komt dus niet in één klap al het vermogen vrij. Dat gaat veel geleidelijker, alsof de 5008 met stekker nog in de kast zit en liever een benzinemotor wil zijn. Die trage start is ook te zien aan de sprint van 0 naar 100 km/h; 9,8 seconden is voor een EV geen tijd om over op te scheppen.



Verrassend veercomfort



Maar als we eerlijk zijn, past een bloedstollende sprint ook niet bij het comfortabele karakter van de 5008, die zijn passagiers niet vermoeit met vervelende wind- of ­afrolgeluiden. Een nog aangenamer verrassing, is het veercomfort. Daarin steekt hij de compactere en te stevig afgestemde 3008 verrassend naar de kroon. Kleine en grote oneffenheden worden veel soepeler verwerkt, de langere wielbasis biedt ook op dit gebied voordelen.



Prijs Peugeot E-5008

We verwachtten dat de vanafprijs van de Peugeot E-5008 ruim boven de 50.000 euro zou uitkomen. Maar dat valt mee. Voor de E-5008 Allure met 73 kWh vraagt Peugeot 48.415 euro. De GT staat voor 52.915 euro in de prijslijst. De Peugeot E-5008 Allure met de 98 kWh-accu en een actieradius van 668 km, is exact even duur.

Peugeot 5008 Hybrid 136 prijs



De prijs van de Hybrid 136, voorzien van een 1,2-liter driecilinder en een kleine elektromotor. Hij kost 45.720 euro in Allure-trim. De 5008 met de hoogste vanafprijs is de 195 pk sterke Plug-in Hybrid, die minstens 49.220 euro van de spaarrekening afsnoept.

8 jaar Peugeot-fabrieksgarantie



Wie tegen de hoge prijzen van de Peugeot 5008 aanhikt, wordt misschien over de streep getrokken met 8 jaar of 160.000 kilometer garantie. Let wel: die geldt alleen voor de elektrische versies.



We eindigen met wat onvermijdelijke laadweetjes. De 5008 is een middenmoter, met 11 kW laadvermogen aan de gewone laadpaal en 160 kW aan de snellader. Laad je hem thuis op, dan moet je 4 uur en 30 minuten wachten totdat de batterij 80 procent vol is. Bij FastNed duurt het een half uur. Minpunt is dat een warmtepomp niet standaard is.

Peugeot 5008 vs. 3008



Ten opzichte van de 3008 biedt de 5008 twee voordelen: hij is praktischer en comfortabeler. Dat de 5008 minder sportief is, zal de kopers van zevenzitters worst wezen. Zij willen vooral praktische deugden en die biedt de 5008 volop. Wel betaal je daar fors voor. Te fors misschien, tot je de oogverblindende i-Cockpit ziet en je alsnog laat verleiden door zijn Franse charme.