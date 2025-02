Zo gaat Peugeot profiteren van Tesla-schaamte

Nieuws

Tesla moet het vreemde gedrag van topman Elon Musk wereldwijd bekopen met dalende verkoopcijfers. Peugeot kan hier optimaal van profiteren met twee nieuwe versies van de Peugeot E-3008 en E-5008.

Met de dikste versies van de Peugeot E-3008 en E-5008 had Peugeot al een paar sterke troeven in handen op de EV-markt. In elk geval wat de actieradius betreft. Zo heeft de Peugeot E-5008 met 97 kWh-accu een WLTP-bereik van 660 kilometer. De Peugeot E-3008 met die monsterbatterij komt zelfs 700 kilometer ver.

Nieuwe concurrenten voor Tesla Model Y

Daarmee troeven ze de uitgaande, 299 pk sterke Tesla Model Y Long Range RWD af, die een bereik van 600 kilometer heeft. De nieuwe Model Y is er vooralsnog als vierwielaandrijver met 514 pk en een actieradius van 568 kilometer. Maar er komen ook versies met minder pk's. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt ook de nieuwe 'instapper' zo'n 300 pk.

Dus als je in het SUV-segment een groot bereik wil combineren met veel vermogen voor een redelijke prijs, kun je niet om de Tesla Model Y heen. Maar behalve met actieradius, gaat Peugeot de Tesla Model Y nu ook bestoken met extra power.

Topversies Peugeot E-3008 en E-5008 met 325 pk

Peugeot heeft voor later dit jaar krachtiger versies van de E-308 en E-5008 aangekondigd. Dankzij een extra elektromotor boven de achteras, krijgen deze vierwielaangedreven E-3008 en E-5008 een vermogen van niet minder dan 325 pk. De actieradius zal daar wellicht iets onder lijden. Alsnog blijven de twee Fransozen twee potentiële concurrenten voor wie een Europese, Musk-vrije EV wil die een hoog vermogen, een groot bereik en veel ruime combineert.

Vijfzits E-5008: goedkoper en meer bereik?

En over ruimte gesproken, ook op dat gebied heeft Peugeot nieuws in het vat voor de E-5008. Die grote SUV was er tot dusver alleen als zevenzitter, maar binnenkort wordt-ie ook met vijf zitplaatsen leverbaar. Dat levert een immense bagageruime op van 994 tot 2310 liter.

Over de prijs en de actieradius van de vijfzits Peugeot E-5008 hebben de Fransen nog niets bekendgemaakt. Wij durven wel te voorspellen dat de vijfzitter iets goedkoper wordt en dat het bereik iets gaat stijgen. Dubbel goed nieuws dus, voor wie zeven zitplaatsen in z'n E-5008 onnodig vindt. Wordt vervolgd!