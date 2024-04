TEST: BYD Seal U (2024) lust wel een schokje

Tests

BYD strijdt met Tesla om de titel Grootste EV-merk ter Wereld. In Nederland hebben de Chinezen nog een lange weg te gaan, maar ze timmeren hard aan de weg. Met de gunstig geprijsde BYD Seal U willen ze bijvoorbeeld klappen uitdelen aan de Hyundai Ioniq 5 en Tesla Model Y.

In 2023 verkocht BYD wereldwijd ruim drie miljoen auto’s, waarvan 1,6 miljoen volledig elektrische. Daarmee zat het Tesla, vooralsnog de grootste EV-producent ter wereld, op de hielen. In het laatste kwartaal ging BYD zelfs over Tesla heen met 526.000 vs. 495.000 EV’s.



Bij die mondiale verkoopcijfers steken de 1230 BYD’s die in 2023 een Nederlandse klant vonden, schril af. Daar staat tegenover dat de Atto 3 het nog in z’n eentje moest rooien. Inmiddels heeft de BYD Atto 3 gezelschap ge­­kregen van vier andere modellen. Daarvan moeten vooral de Dolphin en de Seal (zonder U) het goed gaan doen.



Verkoopcijfers BYD in Nederland



Dat lukt nog niet helemaal. Tot en met maart 2024 was de Atto 3 nog steeds de lijstaanvoerder met 380 registraties. Verder gingen 80 Dolphins op kenteken, 44 Seals en 39 Seals U. Die laatste twee behoren tot de zogenaamde Ocean Serie, die in 2022 in het leven werd geroepen. De grote Han (sedan, 6 stuks) en Tang (SUV, 1 exemplaar) zijn geen bestsellers.



BYD Seal U is niet zo nieuw



De BYD Seal U is nog maar kort in Nederland, maar de auto op zich is helemaal niet zo nieuw. De U in de modelnaam van de Seal U staat voor ‘utility’, om aan te geven dat het een SUV is. Die modelnaam is eigenlijk nieuwer dan de auto zelf. De BYD Seal U is namelijk een doorontwikkeling van de uit 2015 stammende Song, een SUV met voorwielaandrijving en een verbrandingsmotor. Via een aantal facelifts evolueerde de Song tot de Song Pro, de Song Plus en uiteindelijk de volledig elektrische Seal U.



'Inspiratie uit de oceaan'



De basisvormgeving van de BYD Seal U is dus ouder dan de Ocean Serie waarbij het model nu is ingedeeld. Dat weerhield Wolfgang Egger, de Duitse designchef van BYD, er niet van om te beweren dat het ontwerp van de Seal U ‘zijn inspiratie haalt uit de oceaan’. Vervolgens laat hij ons wegdromen met clichés over de schoonheid, kleur en beweging van de golven, ‘die uiteindelijk zijn verwerkt tot de perfect geproportioneerde carrosserie van de BYD Seal’.

“Voor ons staat een SUV met de vriendelijke, licht opgepoetste plompheid van een weldoorvoede boer-zoekt-vrouw.”

En dan openen we onze ogen en staat er een huis-tuin-­en-keuken-suv voor onze neus, met de vriendelijke, licht opgepoetste plompheid van een weldoorvoede boer-zoekt-vrouw in zijn presentatievideo. Want zelfs voor zijn segment is de Seal U vrij hoog (1,67 m), en de grotendeels dichte neus torent ook nogal een eind boven het wegdek uit. Dat maakt het vooraanzicht nogal massief, daarnaast oogt de auto wat onhandig doordat hij vrij hoog op de wielen staat.



Fraaie details



Daarmee willen we niet zeggen dat de Seal U geen fraaie details heeft. Let bijvoorbeeld op de kloeke, maar elegant gevormde koplampen en de scherpe vouwen in de motorkap. De achterlichtunits die uitlopen in een slanke, subtiele led-balk en de zeer robuuste portiergepen kunnen eveneens op onze waardering rekenen.

Interieurafwerking BYD Seal U

BYD’s woorden over het exterieurdesign nemen we dus maar met een flinke korrel grof zeezout. Met de bewering dat het merk premiumauto’s voor een bereikbare prijs wil aanbieden, kunnen we wel een eind meegaan. In elk geval als we naar het interieur kijken.



“De transmissiehendel is van glas. Riep daar iemand 'Volvo'? ”

De auto is vanbinnen keurig afgewerkt, met veelal prettig aanvoelende materialen en fraaie, contrasterende stiknaden. Ook de combinatie van hoogglans zwart, aluminium-look en (vegan) leer schept een hoogwaardige ambiance. Alleen het materiaal aan de bovenkant van het dashboard oogt wat gedateerd. Maar de ­keuzehendel van glas - riep daar iemand ‘Volvo’? - maakt veel goed.



Uitrusting BYD Seal U: compleet of supercompleet

Als interieurkleur kun je kiezen uit zakelijk zwart of frivool lichtgrijs met blauw, afgezet met oranje biezen en stiknaden. De basisversie van de Seal U heet Comfort en kost 42.990 euro. Hij biedt vrijwel alles wat het hartje van de moderne EV-bestuurder begeert, inclusief een warmtepomp, 19-inch wielen, elektrisch verstelbare, verwarmde én geventileerde stoelen, navigatie, klimaat­regeling en een legioen aan (deels pratende) veiligheidsassistenten.



Voor 3000 euro meer biedt de Design-versie onder meer een groter infotainmentscherm (15,6 in plaats van 12,8 inch), een dubbele draadloze telefoonlader en een premium-audiosysteem van Infinity. Het belangrijkste verschil vind je echter onder de wagenvloer: daar ligt bij de top­uitvoering een kobaltvrij accupakket van 87 kWh, goed voor een WLTP-bereik van 512 kilometer. Snelladen gaat met maximaal 140 kW - niet verkeerd, maar evenmin een topwaarde. In de Comfort moet je het doen met 71,8 kWh en een actieradius 420 kilo­meter. Ook bij het snelladen doe je een stapje terug: 115 kW. Beide uitvoeringen komen in aanmerking voor 2950 euro subsidie.

Minder kofferruimte dan Tesla Model Y



BYD profileert de Seal U als een ruime, comfortabele gezinsauto. De achterbank geeft inderdaad geen aanleiding tot klachten; met enig inschikken kunnen hier zelfs drie volwassenen zitten. De bagageruimte is met 552 liter fors bemeten, maar is iets minder groot dan bij de Skoda Enyaq en Tesla Model Y. Op de snelweg blijkt de Seal U ­lekker zacht geveerd en de afrolgeluiden worden goed gedempt. In verhouding is er wel wat veel windgeruis rond de A-stijlen hoorbaar - ondanks de aanwezigheid van dubbel glas.

Heel snel is de auto niet. Een vermogen van 218 pk en een koppel van 310 Nm (Design: 330 Nm) klinken oké, maar de motor moet wel 2020 kilo (Comfort) tot 2147 kilo (Design) aan wagengewicht ­meeslepen. Da’s meer dan bij de meeste ­concurrenten. Gelukkig heeft de Design wel iets meer koppel (330 vs. 310 Nm).

Gemiddeld verbruik BYD Seal U



In stadsverkeer en op provinciale wegen meten wij een verbruik van 15,8 kWh/100 km met de Design-versie, wat dicht bij de fabrieksopgave (15,2 kWh­/100 km) voor stadsverkeer ligt. En dat terwijl het regeneratief remmen ook in de hoogste stand gevoelsmatig niet heel veel oplevert. Het gemiddelde WLTP-verbruik (19,9 kWh/100 km) is aan de hoge kant. Kortom: de BYD Seal U lust wel een schokje.

“De besturing communiceert even duidelijk als een politicus met een kilopak bloem in de mond.”

Op de honderdsprint laat de Seal U een weinig indrukwekkende tijd van 9,3 (Comfort) tot 9,6 seconden (Design) noteren. In de normale rijmodus zijn de tussensprints evenmin om naar Shenzhen te schrijven, gelukkig zijn de reacties in de sportmodus vlotter.



Totaal ongevoelige besturing



Wie over bochtige wegen rijdt, raden we sowieso aan om de rijmodus en de stuurinrichting in Sport te zetten. Zo niet, dan communiceert de besturing even duidelijk als een politicus met een kilopak bloem in de mond. Het stuurgevoel roept een rit met een Jeep Wrangler op terreinbanden in herinnering - da’s even schrikken.



Maar ook in de sportstand is de auto niet in de wieg gelegd om het wereldrecord bochtjes vreten te verbeteren. Zeker als het wegdek niet helemaal vlak en strak is, wordt het onderstel algauw wat springerig. We zijn dan ook benieuwd hoe de ophanging reageert als je er een caravan met het maximum toegestane gewicht van 1300 kg achter hangt.

Conclusie



De BYD Seal U moet een plekje zien te veroveren tussen de Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq en Hyundai Ioniq 5. Gezien zijn value for money en zijn actieradius moet de gevestigde orde hem zeker serieus nemen. Op het weggedrag, het verbruik en de prestaties valt daarentegen nog wel wat af te dingen.