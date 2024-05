Prijsvergelijking Renault Scenic: Auto van het Jaar is ook Koopje van de Maand

Nieuws

De elektrische Renault Scenic is Auto van het Jaar 2024. In deze prijsvergelijking pakken we zijn brochure erbij en slaan we aan het vergelijken. Wat blijkt nu, hij is ook het Koopje van de Maand.

Renault Scenic

Als je gecharmeerd bent van de Renault Scenic E-Tech Electric, wil je vast de versie met een riante actieradius van 625 kilometer. Reserveer dan minimaal 47.970 euro voor de versie met 87 kWh. Om de auto te helpen die range ook daadwerkelijk te halen, eisen we een energiezuinige warmtepomp en stoelverwarming. Op constante snelheid rijden scheelt ook stroom, dus adaptieve cruisecontrol is eveneens een harde eis. Leggen we alle getallen naast elkaar, dan wint de Scenic zowel qua prijs als range.

Renault Scenic E-Tech EV87

(87 kWh, 625 km, 220 pk)

Techno-uitvoering: 47.970 euro

Warmtepomp: standaard

Stoelverwarming: 900 euro

Adaptieve cruisecontrol: 250 euro

Totaalprijs: 49.120 euro

Duurder: Peugeot E-3008

Het prijsbeleid voor de elektrische Peugeot 3008 is interessant: je betaalt meer, maar je krijgt een kleinere batterij met minder range. En dan stellen we de auto nog tactisch samen, door de basisversie Allure te pakken en die te upgraden naar onze wensen. We hadden ook meteen de nog duurdere GT-uitvoering kunnen nemen. De warmtepomp komt jammer genoeg altijd van de optielijst.

Peugeot E-3008

(73 kWh, 527 km, 210 pk)

Allure-uitvoering : 48.190 euro

Warmtepomp: 800 euro

Stoelverwarming: 1400 euro

Adaptieve cruisecontrol: 1450 euro

Totaalprijs: 51.840 euro

Duurder: Tesla Model Y

Eerst was er de Tesla Model Y Long Range met twee elektromotoren en 533 kilometer range, maar recentelijk werd daar een versie met achterwielaandrijving en 600 kilometer aan toegevoegd. Alle systemen die wij willen, heeft-ie standaard aan boord. Met een prijs van 49.990 euro is hij een fractie duurder dan de elektrische Scenic.

Tesla Model Y Long Range RWD

(ca. 75 kWh, 600 km, 340 pk)

Long Range-uitvoering: 49.990 euro

Warmtepomp: standaard

Stoelverwarming: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Totaalprijs: 49.990 euro

Duurder: Skoda Enyaq

Deze prijsvergelijking gaat ook de Skoda Enyaq niet winnen van de Scenic, want Skoda’s elektrische SUV kost met een batterij van 77 kWh minimaal 49.990 euro. Adaptieve cruisecontrol en verwarmde voorstoelen zitten in een pakket van 2190 euro. Voor de warmtepomp geldt ook: dokken a.u.b. (1150 euro). Ja, de tijd van goedkope Skoda’s is voorbij.

Skoda Enyaq85

(77 kWh, 565 km, 285 pk)