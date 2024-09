Leapmotor T03 review - voordat je wegrijdt, moet je twee dingen doen

Tests

De Leapmotor T03 (2024) is een elektrische stadsauto die in China al langer rondzoemt en nu naar Europa komt. Is het wat? Of ben je de Leapmotor T03 in de overvolle Europese markt liever kwijt dan rijk? Wij geven het antwoord.

Wat is opvallend aan de Leapmotor T03?

Er rust een zware taak op de smalle schouders van de Leapmotor T03. Het is het eerste model van het Chinese automerk Leapmotor dat de Europese consument nog niet kent. En je weet wat ze zeggen: je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.

Leapmotor bestaat sinds 2015. In heel 2024 verwacht het bedrijf 250.000 elektrische auto's te verkopen. Maar Leapmotor wil net als Rupsje Nooitgenoeg meer. Ook Europa moet eraan geloven. Hiervoor is Leapmotor International opgericht, een joint venture met Stellantis, de eigenaar van onder meer Citroën, Fiat en Opel. Voor 2030 staan 500.000 auto's in de planning, behalve in China en Europa ook in Australië en Zuid-Amerika.

Stellantis heeft 51 procent van de aandelen in handen en telt met Leapmotor erbij vijftien (!) merken. De een grossiert in modelauto's, de ander in automerken zullen we maar zeggen.

Terug naar de Leapmotor T03. Dit is een elektrische stadsauto met 95 pk en 158 Nm voor nog geen 20.000 euro. De actieradius (WLTP) bedraagt 395 kilometer in de stad en 265 kilometer gemiddeld. Kleine goedkope elektrische auto's kun je in Europa op één hand tellen en dus zeiden we volmondig 'ja' toen we werden uitgenodigd om achter het stuur te stappen.

Wat is goed aan de Leapmotor T03 (2024)?

Zoals gezegd: de 3,62 meter korte T03 heeft de zware taak om de Europese consument warm te maken voor Leapmotor. Van de eerste foto's werden we niet heel enthousiast, maar toen we oog in oog stonden met de T03 wist hij ons toch te verleiden.

Het dak is in contrasterend zwart gespoten, de portiergrepen netjes in de carrosseriekleur en de buitenspiegels zijn zwart gelakt. Een glazen dak met een elektrisch bedienbaar zonnescherm is standaard. Al met al een keurig wagentje om te zien, dat ons een beetje doet denken aan de vroegere Daewoo Matiz, maar ook Fiat 500-trekjes vertoont, zoals het 'opgelegde' motorkapje.

We werden alsmaar blijer. Want de portiergrepen voelen stevig aan en ook al zijn de stoelen tamelijk vlak, het ruimteaanbod is dik in orde. Als de bestuurder en zijn passagier hun stoel wat naar voren zetten, kunnen twee volwassen achterin prima zitten. De deuropening achter is klein, maar wanneer je eenmaal zit, zit je goed.

Met die smalle bandjes en kleine 15-inch wieltjes (overigens wel van lichtmetaal) stelden we ons niet te veel voor van de rijeigenschappen. Des te groter was de verrassing dat de Leapmotor T03 heel behoorlijk rijdt. Hij komt vlot van zijn plek en is opvallend comfortabel voor een auto met zo'n korte wielbasis (2,40 meter).

Op een gegeven moment reden we zonder dat we het meteen door hadden over kinderkopjes. Alsof ze er niet waren. En er rammelde, kraakte of piepte niks. Het geluid waarmee de portieren sluiten, doet denken aan duurdere auto's.

Voordat je wegrijdt, moet je wel twee dingen doen. 1: zet de rijstand in Sport en 2: zet de stuurstand ook in Sport. Ja, je leest het goed, deze A-segmentauto heeft verschillende rij- en stuurstanden, zes in totaal en je betaalt hiervoor niets extra. Als je niet in Sport rijdt, is de besturing te licht, gevoelloos en daarmee on-Europees.

Wat kan beter aan de Leapmotor T03?

We hadden verwacht hier een waslijst aan op- en aanmerkingen neer te pennen, maar we hebben minder te mopperen dan eerst gedacht. Het design zal niet bij iedereen in de smaak vallen, maar dat geldt ook voor een Ferrari.

Met 210 liter is de bagageruimte niet groot, maar vervelender vinden we dat de leuning van de achterbank alleen in zijn geheel is neer te klappen. Als dat in twee delen had gekund, creëer je extra bagageruimte en kun je toch nog een derde persoon meenemen.

Dat het centrale 10-inch scherm (standaard) reflecteert als een spiegel is niet ideaal, maar er valt mee te leven. Hetzelfde geldt voor het digitale instrumentarium (ook standaard). Jammer de bammer is dat het centrale display te laag zit en je rechterhand een deel van de informatie afdekt. Als je tenminste net als wij keurig met twee handen aan het stuur rijdt.

Ronduit irritant is het geluid dat de Leapmotor T03 onder 30 km/h produceert om voetgangers en fietsers te waarschuwen dat-ie eraan komt. Dat hoor je ook binnenin goed en ging op onze zenuwen werken. Wellicht zitten we tegen een burn-out aan, maar ook andere autojournalisten klaagden hierover. Eenmaal op hogere snelheid is het wel stil. Maar juist een stadsauto rijdt vaak onder 30 km/h.

Geen kritiek, maar wel iets wat je moet weten: de airco is ijs- en ijskoud, iets wat we wel vaker tegenkomen bij Chinese auto's. Zet hem gerust wat warmer, want anders kom je met bevroren vingers thuis.

Er zijn nog maar weinig nieuwe betaalbare elektrische auto's. Voor de elektrische Citroën ë-C3 moet je al snel 25 mille meenemen. Een goedkopere versie volgt, maar is nog niet leverbaar. De Leapmotor T03 is te koop vanaf 19.950 euro. Trek hier de SEPP-subsidie vanaf en je betaalt nog maar 17.000 euro. Dat is spotgoedkoop. Zelfs een Mitsubishi Space Star is duurder.



De uitrusting is bijzonder compleet met twee digitale schermen, online navigatie, een achteruitrijcamera, elektrisch bedienbare ruiten en buitenspiegels en een rits rijassistentiesystemen. Hieronder bevinden zich zelfs een waarschuwing voor de dode hoek en een rijstrookassistent. En ook climate control is aanwezig, zegt Leapmotor, maar dat klopt niet. Je kunt op het scherm de temperatuur niet instellen, in feite is het dus een handbediende airco, al gaat het dan via een aanraakscherm.



Wat vind ikzelf van de Leapmotor T03?

Vooropgesteld: ik houd van kleine auto's. Jarenlang heb ik tevreden rondgereden in een Fiat Cinquecento. Eerst een standaard 900 cc-versie, toen een 1.1 Sporting en hierna een Sporting met turbo erop. 105 pk, lachen joh! Maar toen ik de eerste foto's van de T03 zag, moest ik ook lachen. Wat een oenig autootje. En dat moet Europa veroveren? Haha.

Maar de T03 heeft mij aangenaam verrast. Leapmotor wilde een betaalbare EV zonder concessies te doen en is hierin glansrijk geslaagd. Al moet je niet te veel bagage willen meenemen.

De Leapmotor T03 deed mij een beetje denken aan mijn eerste rijervaringen met de elektrische Volkswagen Up. Die reed ook zo fijn en was kwalitatief goed. En dat is een groot compliment voor een merk dat nog nat achter de oren is.

En vergeet niet: er is eindelijk weer een nieuwe betaalbare A-segmentauto. Een klasse die bijna alle Europese merken achter zich hebben gelaten omdat ze er geen winst mee kunnen maken. Omdat Leapmotor veel zelf ontwikkelt en produceert, lukt het ze wel. Ja, dat Leapmotor komt er wel.