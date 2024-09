Leapmotor T03 is niet de goedkoopste EV, maar gaat Dacia wel pijn doen

Nieuws

De Leapmotor T03 is niet de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Dat blijft de Dacia Spring, maar toch zullen ze er bij Dacia niet gerust op zijn. De Leapmotor heeft behalve zijn prijs nog een paar sterke troeven.



Van het Chinese Leapmotor gaan we nog veel horen. Maar voordat we over de prijs van de spotgoedkope T03 beginnen, eerst even het geheugen opfrissen. Hoe zat het ook alweer? Leapmotor International is opgericht door Stellantis (eigenaar van Peugeot, Fiat, Opel en Citroën) en het Chinese automerk Leapmotor. Stellantis is voor 51 procent eigenaar. Via deze joint venture worden de modellen van Leapmotor buiten China verkocht.



De T03 is het eerste model dat in Europa op de markt komt. Hij wordt gebouwd in de Poolse fabriek waar tot voor kort de Fiat 500 van de band rolde. Doordat-ie in Europa wordt gebouwd, gaat het gesteggel over importheffingen aan de Leapmotor T03 voorbij.

Niet de goedkoopste elektrische auto van Nederland



Stellantis had al beloofd dat de prijs van de 3,62 meter lange Leapmotor T03 onder de 20.000 euro zou blijven. En ze houden woord, want hij kost 19.900 euro. Daarmee is hij niet de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Dat blijft de Dacia Spring, met zijn prijs van 18.950 euro. Een andere geduchte concurrent, de Citroën ë-C3, komt uit eigen huis. Maar die is met 24.290 euro een stuk duurder.

Toch zullen ze bij Dacia best een beetje bang zijn voor de Leapmotor T03. Hij heeft namelijk een grotere batterij en dus ook een betere actieradius. De Spring houdt het bij 225 kilometer voor gezien met zijn 26,8 kWh-batterij, de Leapmotor komt 40 kilometer verder. Hij heeft een batterij van 37,3 kWh.



Rijker uitgerust dan Dacia Spring



De actieradius van de Leapmotor is dus 17 procent groter. Maar waar Dacia meer van zal schrikken, is de rijke uitrusting van de Leapmotor T03. Je hoeft niet bij te betalen voor een elektronische handrem, automatische airconditioning, elektrische ramen voor en achter, een navigatiesysteem, parkeersensoren achter en een achteruitkijkcamera. Verder krijg je 15-inch lichtmetalen wielen.



De Dacia-dealer kan daar hooguit extra lekkere gevulde koeken tegenover stellen, want de Spring heeft een minder riante uitrusting. Je krijgt 14-inch stalen wielen op de Expression, het basismodel, en alleen de voorruiten bedien je elektrisch. Ook een achteruitrijcamera zit niet op de Dacia Spring Expression. Airco heeft-ie wel, maar handbediend. Tussen de voorstoelen vind je een oldskool mechanische handrem die je altijd handmatig moet bedienen.



De Dacia Spring Extreme heeft wél navigatie, een achteruitrijcamera en vier elektrische ramen, maar die is met 20.950 euro ruim 1000 euro duurder dan de Leapmotor T03. Verder heeft de Extreme 65 in plaats van 45 pk. Klinkt leuk, totdat je in de specs van de Leapmotor gaat kijken.



Want de grootste klap deelt de T03 uit met zijn elektromotor. Die is goed voor 95 pk. Daar steken de 45 en 65 Dacia-paardenkrachten wel erg bleekjes bij af.



Leapmotor T03: wanneer in Nederland te koop?



In oktober 2024 staat de Leapmotor T03 bij de Nederlandse dealer, waardoor hij nog voor SEPP-subsidie in aanmerking komt. Mits er nog geld in de pot zit. Ook in België is Leapmotor inmiddels actief, maar van de T03 zijn nog geen prijzen bekend.

En als we Dacia-verkopers een tip mogen geven: begin over de bagageruimte. Leapmotor vertelt alleen dat je er 880 liter in kwijt kunt, met de bank neergeklapt. In de Spring past 1010 liter. Met de bank rechtop wint de Dacia ook met speels gemak. De Leapmotor T03 (210 liter) heeft niets tegen de Spring (308 liter) in te brengen.