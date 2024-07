Tests

De Dacia Spring is (met subsidie) de goedkoopste auto van Nederland. De facelift (2024) deed hem goed, vooral binnenin werd alles beter. In 8 stappen praten we je bij.

1. Barbecueën was nog nooit zo makkelijk

De Dacia Spring heeft een V2L-aansluiting en dat betekent dat je een elektrische fiets kunt opladen via de auto. Nog leuker: je sluit op een zomerse campingavond de barbecue aan op de Spring. Let wel op dat een uurtje grillen je 13 procent van de batterijcapaciteit kost.

Dacia trakteert ook op andere geintjes: een plastic frunk, die je als accessoire kunt kopen (208,50 euro), en een uitneembare bekerhouder die ook dient als tassenhaak en draaibare lamp (46,50 euro).

2. Uiterlijke wijzigingen

Die bbq-aansluiting is misschien wel de leukste, maar niet de belangrijkste wijziging. Het uiterlijk werd volledig overhoop gehaald, zodat de Spring weer in de pas loopt met de Dacia Sandero en Duster. Hij kreeg een nieuwe grille, maar het meest opvallend is de ruimte rond de kentekenplaten. Die heeft de vorm van een stratenpatroon.

Hoewel de Spring met zijn lengte van 3,70 meter nog steeds een van de allerkleinste auto’s van Nederland is, oogt-ie veel volwassener dan vroeger. Het is al de tweede facelift in drie jaar …



3. Dashboard gaat er enorm op vooruit

De Spring is niet gloednieuw. In de basis is het een Renault City-KZE, een Chinees model. En dat is weer een elektrische afgeleide van de Renault Kwid met benzinemotor uit India (2015). De ouderdomskwalen zag je met name aan het verouderde dashboard met nogal lullig multimediaschermpje en hard plastic zover het oog reikt.

Dacia heeft resoluut de ragebol door het interieur gehaald, het dashboard lijkt nu veel meer op dat van de Dacia Duster. De duurste Extreme-versie heeft zelfs een 10-inch navigatiescherm en een digitaal instrumentarium. Het nieuw vormgegeven stuur is nu in hoogte (maar niet in diepte) verstelbaar.



4. Actieradius Dacia Spring nog steeds 225 km

Verwacht niet ineens dat de Spring nu een enorm batterijpakket heeft en dat je in één ruk naar Parijs kunt rijden zonder bijladen. Technisch bleef alles bij het oude en dat betekent dat je nog steeds kunt kiezen voor een elektromotor met 44 pk of 65 pk.

In beide gevallen krijg je een batterij van 26,8 kWh en is de actieradius 225 kilometer. Vanwege het kleine batterijpakket heb je zelfs zonder snellaadmogelijkheid geen dagtaak aan het opladen. Via het stopcontact thuis duurt het maximaal 11 uur (20-100 procent), aan de snellader 3 kwartier (20-80 procent).



5. Doe toch niet zo moeilijk over die actieradius

Ja ja, een enkele reis Utrecht-Groningen is al een uitdaging met de Spring, terwijl andere EV’s je stressloos met 130 km/h voorbij zoeven. Maar de meeste Spring-kopers hebben al een auto waarmee ze grote afstanden afleggen. Gemiddeld rijden ze 37 kilometer per dag en dus kun je een krappe week doen met een batterijlading.

Bovendien is de Spring een keer niet zo’n achterlijk zware EV, hij weeg niet eens 1000 kilo. En ondanks een uitgebreidere (veiligheids)uitrusting werd hij na de facelift maar 6 kilo zwaarder.



6. Dacia Spring blijft een budgetauto

Kloeng! Daar gaat het portier dicht. En bestuurder en bijrijder zitten knus bij elkaar in de buurt in dit smalle autootje. Als je knie tegen het portier leunt, geeft het harde plastic mee en tijdens het rijden wordt de muziek van de radio soms extra begeleid door wat kraakjes uit het interieur.

Je zit eerder óp dan ín de stoelen en het onderstel is niet heel subtiel in het filteren van drempels. En de besturing? Die is gevoelloos als een psycholoog die snakt naar zijn pensioen.



7. In de stad is-ie top

In een drukke binnenstad ga je flink houden van de Spring. Dan ben je ineens blij dat-ie zo smal is. En met een draaicirkel van 9,50 meter rijd je voor je lol verkeerd, zodat je moeiteloos kunt straatjekeren.

Daar komt bij dat de Spring tot 50 km/h lekker snel is en dus rijd je ook nog eens vlot mee met het verkeer. Tel daar een verbruik bij op om van te smullen (13,2 kWh/100 km) en zelfs een stadstrip door het drukke Parijs wordt nog gezellig. Verwacht niet te veel van de B-stand, waarbij zoveel mogelijk remenergie wordt teruggewonnen. Afremmen op de motor is niet voldoende, je moet bijremmen.

8. En de prijs van de Dacia Spring (2024) dan?

De Dacia Spring (Expression, 44 pk) heeft een basisprijs van 18.950 euro. Voor 1000 euro meer krijg je 65 pk en voor nog eens 1000 euro meer krijg je de rijk uitgeruste Extreme. Trek je de SEPP-subsidie van 2950 euro van de basisprijs af, dan is de Spring de goedkoopste auto van Nederland.

Je doet er verstandig aan snel te beslissen: niet alleen vervalt de SEPP-subsidie per 1 januari 2025, het kan ook zijn dat de Spring last krijgt van importheffingen voor Chinese auto’s. Er is namelijk niets Roemeens of Frans aan de Spring, ook de batterij is Chinees.