Test: de MG3 Hybrid is niet alleen voor mensen die serieus met geld omgaan

Tests

Nieuwe aanwas in het compacte segment is meer dan welkom om autorijden betaalbaar te houden. De MG3 Hybrid is een volwaardige hybride met een basisprijs zo scherp, dat veel mensen hem kunnen kopen. Maar met 192 pk is het ook een baldadig ding.

Onze Belgische lezers zullen niet gek opkijken dat we meteen over de prijs beginnen. Ons gierige Hollanders zit dat in het bloed. De MG3 Hybrid heeft een basisprijs van 22.769 euro en daarmee legt MG een goed voorstel op tafel. Je krijgt een compacte hatchback met een volwaardige hybride-aandrijflijn, wat betekent dat-ie een automaat heeft en dat de elektrische hulpmotor sterk genoeg is om de auto korte stukken op stroom te laten rijden. Adaptieve cruisecontrol, automatische klimaatregeling en een touchscreen met telefoonkoppeling zijn allemaal standaard.

Elektromotor is de ster van de show



De elektromotor is trouwens niet echt een hulpmotor, met 136 pk en 250 Nm is het juist de ster van de show. Hij maakt elektrisch rijden tot 80 km/h mogelijk en wordt gevoed door een accupakket van 1,83 kWh dat onder de achterbank leeft. Voor hybride-begrippen is dat een grote batterij. Hierdoor rijd je in de stad en in de file vaak volledig op stroom. De 1,5-liter viercilinder benzinemotor met slechts 102 pk en 128 Nm houdt zich dan stil.

Als beide motoren samen de schouders eronder zetten, gaat er 192 pk naar de voorwielen. De 1285 kilo wegende hatchback sprint dan ook in een vloek en een zucht van 0 naar 100 km/h. Volgens MG duurt het 8,0 seconden, maar in werkelijkheid gaat het sneller. Dus hoewel je een hybride-auto meestal koopt vanwege zijn zuinigheid, valt de MG3 Hybrid aanvankelijk vooral op door zijn kracht.



Waar is dat hybridefeestje?

Eigenlijk merk je er weinig van dat je in een hybride auto rijdt. De aandrijflijn heeft vijf rijstanden, maar die kiest de MG3 Hybrid geheel automatisch. Er is geen knop waarmee de bestuurder zelf de EV-stand kan inschakelen, bijvoorbeeld.

In het instrumentarium geeft de auto wel een hint wat-ie uitspookt door klein ‘EV’ of ‘HEV’ te tonen. En je oren signaleren wanneer de verbrandingsmotor wordt ingeschakeld. Een drietraps automaat die soms wat laat opschakelt, doet de rest van het kunst- en vliegwerk. Het lukt ons aardig om in de buurt van het opgegeven brandstofverbruik van 4,4 l/100 km te blijven.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Dat de MG3 zo’n zelfredzaam type is, kun je ook als een nadeel beschouwen. De meeste hybride-auto’s dagen je uit om zo zuinig als mogelijk te rijden. Zo toont de Toyota Yaris hoeveel procent van de tijd je elektrisch rijdt en beginnen er in het instrumentarium van de Ford Mondeo Hybrid blaadjes te groeien als je groen bezig bent.

De MG3 Hybrid maakt er niet bepaald een hybridefeestje van. Hij toont wel een kleine weergave van de energiestromen, maar je ziet niet duidelijk wat er gebeurt. Zoals gezegd heeft de auto zelfs geen knoppen om geforceerd op stroom te rijden. Toch moeten we de ontwerpers ook een compliment geven: je kunt het terugwinnen van remenergie zelf regelen met drie standen en dat is een fijne toevoeging.



Bipsen en baldadigheid

Toch vertrouwen we de ontwerpers van MG niet helemaal. Want de pasvorm van de bestuurdersstoel past ons zo goed, dat we het lichtelijk verdacht vinden. Heeft MG die ontwerpers soms naar onze slaapkamer gestuurd om ’s nachts stiekem een bips­afdruk te maken en daar de voorstoelen naar te vormen? De kussens zijn zacht en de subtiele wangen van de stoel houden je stevig vast.

Andere positieve uitschieters in het interieur zijn de rij fysieke knoppen onder het touchscreen en de simpele bediening van de knoppen op het stuur. De hoofd- en beenruimte zijn prima voor een auto in het B-segment, evenals de inhoud van de kofferbak (293 tot 983 liter).



Elke vrijdag een autotest lezen? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De MG3 Hybrid biedt ook het volwassen rijgedrag dat je van dit type auto mag verwachten. Met een soepele vering en demping en een goede rechtuitstabiliteit. Een B-segmenter mag dan gezien worden als een potige stadsauto, hij moet evengoed voldoende comfort bieden om half Nederland te doorkruisen.

Toch is de MG3 niet alleen een nuchter model voor mensen die serieus met geld omgaan. Want de 192 paardenkrachten maken je al snel een beetje baldadig. Als je eenmaal gewend bent aan de acute kracht van de elektromotor, is het verleidelijk om met piepende banden weg te rijden. En hoewel de besturing feedback mist, is hij wel redelijk direct, waardoor je ongemerkt steeds meer gaat gooien en smijten. Het is heus geen Ford Fiesta in schaapskleren, maar voor een auto in dit nuchtere segment rijdt de MG3 best geinig.



Goedkoper dan een Toyota Yaris



Met zijn basisprijs van 22.769 euro is de MG duizenden euro’s voordeliger dan een hybride Toyota Yaris (vanaf 26.050 euro) of Renault Clio (vanaf 26.290 euro). Zelfs de meest luxe uitvoering van de MG3 is nog altijd goedkoper dan de goedkoopste versies van zijn concurrenten.

Er zijn drie uitrustingsniveaus om uit te kiezen en MG heeft hoge verwachtingen van het topmodel. Dan rijd je voor 25.769 euro in een auto met 16-inch lichtmetaal, stoelverwarming en een 360-gradencamera. De blauwe lak van onze testauto kost 650 euro extra.

MG geeft 7 jaar of 150.000 kilometer garantie. Breng je de auto elke 12 maanden of 24.000 kilometer braaf naar de MG Brand Store voor onderhoud, dan wordt de gratis pechhulp weer met een jaar verlengd.

Conclusie

De MG3 Hybrid is een welkome toevoeging in het steeds kleiner én duurder wordende B-­segment. Niet alleen omdat je voor een concurrerende prijs een praktische, zuinige en krachtige auto koopt, maar ook omdat dit de andere automerken scherp houdt. Kortom, er staat weinig in de weg om deze hybride hatch­back te kopen.