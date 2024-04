MG3 Hybrid review: de prijs is goed, maar is de auto dat ook?

Tests

De MG3 Hybrid is zo geprijsd dat veel Nederlanders hem kúnnen kopen. Maar in deze review tackelen we een veel belangrijkere kwestie: wíl je hem ook kopen?

Wat is opvallend aan de MG3 Hybrid?

Is het heel Hollands om meteen over de prijs te beginnen? De MG3 Hybrid heeft een basisprijs van 22.769 euro en daarmee legt MG een goed voorstel op tafel. Je krijgt een compacte hatchback met een volwaardige hybride aandrijflijn die zuinig (4,4 l/100 km) en sterk (192 pk) is. Adaptieve cruisecontrol, automatische klimaatregeling en een touchscreen met telefoonkoppeling zijn allemaal standaard.

De komst van een nieuwe hatchback in het B-segment is sowieso opvallend. Dit type auto lijkt langzaam te verdwijnen, want de gemiddelde consument koopt liever een SUV en het gemiddelde automerk vindt dat eigenlijk wel prima, want aan een dure auto valt meer te verdienen. De Ford Fiesta is al verdwenen. Nieuwe aanwas is meer dan welkom om autorijden betaalbaar te houden.

De MG3 Hybrid is beresterk: 192 pk. Dat heeft-ie voor een groot deel te danken aan de 136 pk sterke elektromotor die elektrisch rijden tot 80 km/h mogelijk maakt. Hij wordt gevoed door een accupakket van 1,83 kWh, dat onder de achterbank leeft. Voor hybride-begrippen is dat een grote batterij. Hierdoor rijd je in de stad en in de file vaak volledig op stroom. De 1,5-liter viercilinder benzinemotor met 102 pk houdt zich dan stil.

Wat is goed aan de MG3 Hybrid?

Allereerst een ode aan de bestuurdersstoel. De kussens zijn zacht, maar de subtiele wangen van de stoel houden je toch stevig vast. De pasvorm past ons zo goed, dat we het lichtelijk verdacht vinden. Heeft MG soms Chinese spionnen naar onze slaapkamer gestuurd om ‘s nachts stiekem een bipsafdruk te maken en daar de voorstoelen naar te vormen?

Andere pluspunten die we ontdekken zijn de rij fysieke knoppen onder het touchscreen en de simpele bediening van de knoppen op het stuur. De riante kofferbak van 293 liter en de bruikbare achterbank, met uitsparingen onder de voorstoelen waar je passagiers hun voeten kwijt kunnen, zijn ook welkom.

Hoewel je een hybride aandrijflijn koopt voor zijn zuinigheid, valt de MG3 Hybrid in eerste instantie vooral op door zijn kracht. Als beide motoren samen de schouders eronder zetten, sprint de 1285 kilo wegende hatchback in een vloek en een zucht van 0 naar 100 km/h. Volgens MG duurt het 8,0 seconden, maar in werkelijkheid gaat het sneller.

Eigenlijk merk je er weinig van dat je in een hybride auto rijdt. De aandrijflijn heeft vijf rijstanden, maar die kiest de MG3 Hybrid automatisch. Er is geen knop om zelfstandig de EV-stand in te schakelen, bijvoorbeeld. In het instrumentarium geeft de auto wel een hint wat-ie uitspookt door klein ‘EV’ of ‘HEV’ te tonen. En je oren signaleren wanneer de verbrandingsmotor inschakelt. Een drietraps automaat die soms wat laat opschakelt, doet de rest van het kunst- en vliegwerk. Het lukt ons aardig om in de buurt van het opgegeven brandstofverbruik van 4,4 l/100 km te blijven.

Het rijgedrag is behoorlijk volwassen, met een soepele vering en demping, maar tegelijkertijd maakt de MG3 Hybrid je een beetje baldadig. Eenmaal gewend aan de acute kracht van de elektromotor is het verleidelijk om met piepende banden weg te rijden. En hoewel de besturing feedback mist, is hij wel redelijk direct, waardoor je ongemerkt steeds meer gaat gooien en smijten. Het is heus geen Ford Fiesta in schaapskleren, maar voor een auto in dit nuchtere segment rijdt de MG3 meer dan prima.



Wat kan beter aan de MG3 Hybrid?

De MG3 Hybrid maakt er niet bepaald een hybridefeestje van. Door wel duidelijk inzicht te geven in wat de hybride aandrijflijn doet en bereikt, kun je bestuurders aanmoedigen om zuiniger te rijden. Zo toont de Toyota Yaris hoeveel procent van de tijd je elektrisch rijdt. En in het instrumentarium van de Ford Mondeo Hybrid groeien blaadjes als je zuinig aan doet. De MG3 Hybrid omarmt het hybride rijden alleen met een piepkleine weergave van de energiestromen. Zoals gezegd heeft de auto zelfs geen knoppen om geforceerd op stroom te rijden.

Een auto in de B-segment afrekenen op z’n besparingen is als klagen over de pasvorm van een spijkerbroek die je bij Lidl koopt. Zodoende vallen we niet over de vele harde plastics in het interieur. Maar een stuur met diepteverstelling (de MG3 heeft alleen hoogteverstelling), is toch niet te veel gevraagd?

We vinden het ook raar dat de fysieke knop voor het klimaatmenu niet werkt als je Apple CarPlay gebruikt. Als MG die sneltoets toch eens had verruild voor een echte temperatuurschakelaar ... En natuurlijk ontkom je niet aan de moderne ergernis van hinderlijk piepende hulpsystemen uitschakelen voordat je gaat rijden.



Wat moet je weten over de prijs van de MG3 Hybrid?

Met een basisprijs van 22.769 euro is de MG3 Hybrid duizenden euro’s voordeliger dan een hybride Toyota Yaris (vanaf 26.050 euro) of Renault Clio (vanaf 26.290 euro). Zelfs de meest luxe uitvoering van de MG3 is nog altijd goedkoper dan de goedkoopste uitvoeringen van zijn concurrenten.

Standard - 22.769 euro

Comfort - 24.269 euro

Luxury - 25.769 euro

MG geeft 7 jaar of 150.000 kilometer garantie. Breng je de MG3 Hybrid elke 12 maanden of 24.000 kilometer braaf naar de MG Brand Store voor onderhoud, dan wordt de gratis pechhulp weer met een jaar verlengd. De boot met de eerste lading MG3's arriveert begin mei in Nederland en een paar weken later staan die auto's bij de dealer. Over de private lease-prijzen wordt nog gewikt en gewogen.



Wat vind ikzelf van de MG3 Hybrid?

De MG3 Hybrid is een welkome toevoeging in het steeds kleiner én duurder wordende B-segment. Niet alleen omdat je voor een concurrerende prijs een praktische, zuinige en krachtige auto koopt, maar ook omdat dit de andere automerken scherp houdt. Want het kán dus wel, een volwaardige hybride auto voor circa 23 mille.

Ik vind het wel een misser dat een auto met zoveel opties en rijhulpsystemen geen in diepte verstelbaar stuur heeft. Let er bij een proefrit op of dat voor jou vervelend is. En of je net zo lekker zit in de zachte bestuurdersstoel. Om terug te komen op de vraag uit de kop en de inleiding: ja, als je geïnteresseerd bent in alles wat de MG3 Hybrid te bieden heeft, staat er weinig in de weg om deze hybride hatchback te kopen.