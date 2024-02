Hybride MG3 wordt met een beetje geluk goedkoper dan Toyota Yaris en Renault Clio

Nieuws

Zeg je hybride, dan zeg je Toyota. Maar nu komt MG met de MG3 Hybrid, een concurrent van de Toyota Yaris en Renault Clio. Voordeel: hij is sneller en heeft meer vermogen. Nadeel: hij is minder schoon en minder zuinig. Toch is de kans op succes groot als MG de prijs laag houdt.



Toyota predikt al jaren het hybride-evangelie. Daar stonden ze lange tijd behoorlijk alleen in, vooral bij de wat kleinere modellen. In 2020 stortte Renault zich er ook vol overgave op en kwam de Clio Hybrid op de markt. Nu krijgen de Yaris en Clio concurrentie uit China. De MG3 Hybrid wordt niet alleen sneller, maar misschien ook wel goedkoper.



De MG3 Hybrid heeft een elektromotor die 136 pk levert. Puur op deze motor kan de MG3 Electric elektrisch rijden tot een snelheid van 80 km/h. Samen leveren de elektromotor en 1,5-liter benzinemotor 192 pk. Vergeleken daarmee hebben de Renault Clio (145 pk) en Toyota Yaris (115 of 130 pk) het nakijken. Sprinten naar 0 naar 100 km/h is voor de MG3 een fluitje van een cent; hij klaart de klus in 8 seconden.



MG3 met drietraps automaat



Heel opvallend: de MG3 krijgt een automaat met maar drie versnellingen. Dat klinkt ouderwets, maar toch zweert MG dat de bak soepel en verfijnd schakelt. Het lijkt een sneer naar de loeiende CVT-transmissie (het pientere pookje) die Toyota altijd gebruikt voor zijn hybride modellen. De Renault Clio heeft een ingewikkelde transmissie met acht versnellingen, die regelmatig met elkaar ruziën.



Het verbruik van de MG3 Electric is 4,4 l/100 km (1 op 22,7). Best zuinig, maar de Toyota Yaris is nog altijd heer en meester. De krachtigste Yaris Hybrid 130 verbruikt 4,2 l/100 km (1 op 23,8), terwijl de 115 pk sterke Yaris Hybrid zelfs tevreden is met 3,8 l/100 km (1 op 26,3). Ook de Clio Hybrid is nipt zuiniger dan de MG (4,3 l/100 km; 1 op 23,2).



Nieuwe Technologie

Net als de grotere elektrische MG4, wordt de MG3 leverbaar in drie versies: Standard, Comfort en Luxury. Het dashboard wordt gedomineerd door een touchscreen van 10.25 inch, maar eronder zijn ook echte knoppen aangebracht voor de belangrijkste functies. Airco, een navigatiesysteem, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera zijn standaard.



Ook veiligheidssystemen zoals een spoorassistent, lane departure warning, adaptieve cruisecontrol, botswaarschuwing en een file-assistent zijn op elke MG3 Hybrid aanwezig.

Prijs MG3 Electric: minder dan 25.000 euro?

Kom je weleens in Engeland, dan heb je daar misschien al eens een MG3 zien rijden. Maar de nieuwe MG3 Hybrid heeft daar niets meer mee te maken; hij is groter en ruimer. De prijs van de nieuwe MG3 Hybrid is nog niet bekend, maar we kunnen wel een indicatie geven. De Toyota Yaris 1.5 Hybrid (116 pk) kost 26.050 euro, de versie met 130 pk 33.250 euro. Voor een Renault Clio E-Tech Hybrid 145 betaal je 26.290 euro.

Op basis van de MG4, die duizenden euro's goedkoper is dan zijn concurrenten uit Frankrijk en Duitsland, gaan we uit van een scherpe MG3 Hybrid-prijs. Grote kans dat hij dus nét onder de magische grens van 25.000 euro blijft.

