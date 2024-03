Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 9 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin potentiële EV-rijders blij worden van een Frans automerk en verdrietig van een grote netbeheerder. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.



+ Vijf dingen die ons opvielen aan de nieuwe Renault 5

We waren in Genève getuige van het langverwachte werelddebuut van de nieuwe elektrische Renault 5. Met ons hoofd in de wolken, noteerden we de volgende 5 dingen die ons opvielen en die jij als mogelijke koper van het Vijfje moet weten.

+ Nieuwe goedkope hybride-auto op komst

Zeg je hybride, dan zeg je Toyota. Maar nu komt MG met de MG3 Hybrid, een concurrent van de Toyota Yaris en Renault Clio. Voordeel: hij is sneller en heeft meer vermogen. Nadeel: hij is minder schoon en minder zuinig. Toch is de kans op succes groot als MG de prijs laag houdt. En dat is de fabrikant vast van plan.



+ Nieuwe rijbewijsregels: jij mag nu meer met je rijbewijs

De Europese Unie heeft nieuwe rijbewijsregels opgesteld. Vooral mensen die een elektrische bestelbus willen of moeten aanschaffen en jongeren van 17 jaar zullen dit nieuws met gejuich ontvangen.

- Wat!? Netbeheerder wil laadpalen voor elektrische auto's in spitsuur uitzetten!

Het wordt de (aspirant-) EV-rijder niet gemakkelijk gemaakt. Bij alle onzekerheden over de wegenbelasting, prijzen en restwaardes, doet Stedin nu ook een duit in het zakje. De netbeheerder stelt voor om laadpalen tijdens spitsuren uit te zetten.

- Hoe strenge emissieregels het allerleukste autosegment met uitsterven bedreigen

Hot hatches zijn heerlijk, maar helaas worden deze sportieve modellen met uitsterven bedreigd. De volgende slachtoffers van de strenge emissie-eisen zijn de N-modellen met verbrandingsmotor van Hyundai.

- Verkeersboetes omhoog; bellen achter stuur even zwaar bestraft als mishandeling

Boetes waren in Nederland al buitenproportioneel duur en de boetebedragen schieten vanaf 1 maart 2024 nog verder omhoog. Gemiddeld worden boetes ongeveer 10 procent duurder, maar één overtreding gaat je zelfs 87,5 procent meer kosten …