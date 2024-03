Nieuws

Boetes waren in Nederland al buitenproportioneel duur en de bedragen schieten vanaf vandaag nog verder omhoog. Gemiddeld worden boetes ongeveer 10 procent duurder, maar één overtreding gaat je zelfs 87,5 procent meer kosten …

De stijging van de boetebedragen is geen verrassing. Al in april vorig jaar werd dit onaangename nieuws aangekondigd in de voorjaarsnota van het kabinet. De overheid gaf daarbij ook een toelichting bij de stijging van gemiddeld 10 procent: 5,7 procent merkt het demissionaire kabinet aan als inflatiecorrectie, terwijl de overige 4,3 procent is bedoeld om begrotingsgaten te dichten.

Verkeersboetes bedragen 2024

Sommige boetebedragen zijn echter met een stuk meer dan 10 procent gestegen. De absolute klapper is het hebben van een onleesbaar kenteken. Tot vandaag kostte dit je 160 euro, vanaf nu is dat bedrag verhoogd naar 300 euro. Dat is een stijging van 87,5 procent!

Ook de boete voor het parkeren op een invalidenplek is explosief gestegen. Voor de overtreding betaal je 490 euro, waar dit eerder nog werd afgedaan met 350 euro. Hiermee is dit de duurste boete van de lijst.



De boetebedragen die vanaf vandaag gelden:

Overtreding Nieuw boetebedrag Oud boetebedrag Toename in procenten Parkeren op invalidenplek €490 €350 40% Telefoon in hand tijdens rijden €420 €380 10,53% Onleesbaar kenteken €300 €160 87,5% Rechts inhalen €300 €280 7,14% Door rood rijden €300 €280 7,14% Onnodig over de vluchtstrook rijden €300 €280 7,14% Onnodig links rijden €270 €240 12,5% Geen gordel dragen €180 €160 12,5% Zonder APK rijden €180 €160 12,5% Zonder richtingaanwijzer afslaan €120 €110 9,09%

Boeteverhoging zorgt voor verdeeldheid

De boeteverhogingen zorgen voor een hoop onvrede en verdeeldheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid - het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bepalen van de boetebedragen. De beslissing om de boetes te verhogen komt uit de koker van demissionair minister Dilan Yesilgöz. Maar dit lijkt in overleg met haar collega’s te zijn gebeurd. Die zijn namelijk niet bepaald te spreken over de verhogingen.

Ook de oppositiepartijen zijn ontdaan. Zij vinden het ongehoord dat de regering besluit een inflatiecorrectie toe te passen ‘ten tijde van een ernstige koopkracht- en armoedecrisis’. Tot slot is ook het OM ontevreden over de nieuwe boetes. Volgens hen zijn de verhoudingen tussen de bedragen en de overtredingen zoekgeraakt. Zo is de boete voor het parkeren op een invalidenplek of met de mobiel in de hand rijden hoger dan voor mishandeling.