Gratis parkeren in Rotterdam lijkt onmogelijk, maar is dat niet. Waar kun je gratis parkeren in Rotterdam Centrum en gratis parkeren in Rotterdam-Zuid? We zochten het voor je uit! En ook of gratis parkeren bij Rotterdam Airport mogelijk is. Lees dus snel verder, want je kunt je parkeergeld beter aan leukere dingen besteden.

Grof gezegd kun je buiten de ring nog wel gratis parkeren in Rotterdam. Bijvoorbeeld in de wijken Ommoord en Hillegersberg. Binnen de ring moet je steeds vaker betalen. In 2024 zijn onder meer de wijken Pendrecht, Zuidwijk en het Zuiderpark aan de buurt.

Gratis parkeren in Rotterdam; dit zijn onze tips

Gratis parkeren in Rotterdam is in ieder geval mogelijk op zon- en feestdagen. Maar let op: in sommige wijken geldt de zondagsregeling. In dit geval kun je wel in de ochtend (tot 12:00 uur) gratis parkeren in Rotterdam, maar na het middaguur moet je betalen, tot 18:00 uur of zelfs tot 23:00 uur. Gratis parkeren in Rotterdam op zondag gaat dus niet helemaal op.

Pas op: de zondagsregeling is ook van toepassing op de feestdagen. Maar op de volgende feestdagen kun je nog wél gratis parkeren in Rotterdam:

eerste paasdag

eerste pinksterdag

eerste kerstdag

nieuwjaarsdag

Plekken waar je altijd gratis in Rotterdam kunt parkeren, is bijvoorbeeld de winkelstraat Bergse Dorpsstraat in de dure wijk Hillegersberg. Vanaf hier loop je ook zo naar de Bergsche Plas om te genieten van een beetje natuur in de stad. Ook in de Peppelweg (Schiebroek) vind je leuke winkeltjes en restaurants. Ook hier kun je altijd gratis parkeren in Rotterdam. En met de tram zit je zo in het centrum van de stad.

Gratis parkeren Rotterdam-Zuid

Gratis parkeren in Rotterdam op zondag kan nog in bepaalde wijken, maar die verdwijnen in rap tempo omdat de gemeente de parkeerdruk in de stad wil verminderen. Parkeren in Delfshaven kan bijvoorbeeld nog gratis op zondag (Mevlanaplein en Roel Langerakweg). En ook gratis parkeren in Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Feyenoord op zondag behoort nog tot de mogelijkheden, in de Dordtselaan bijvoorbeeld.

Gratis parkeren op een P+R in Rotterdam



Gratis parkeren in Rotterdam kan altijd op een van de P+R-terreinen in de gemeente. P+R staat voor Parkeer en Rijden. Dat rijden doet je niet met je auto maar met het openbaar vervoer, bijvoorbeeld de metro. Die rijdt regelmatig en brengt je naar het centrum van de stad. Er is een P+R-terrein vlak bij het stadion van Feyenoord, dus wie een thuiswedstrijd wil bezoeken en gratis bij de Kuip wil parkeren, kan hier terecht, aan de Stadionweg 1.



Overzicht P+R Rotterdam

P+R Alexander, Prins Alexanderlaan 35, 3068 PN Rotterdam

P+R Beverwaard, Edo Bergsmaweg 1, 3077 PX Rotterdam

P+R Capelsebrug, Capelsebrugpad 60, 3065 SM Rotterdam

P+R Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 1, 3151 AK Rotterdam

P+R Hoogvliet, Langs de Baan 94, 3191 TP Rotterdam

P+R Hoogvliet-Tussenwater, Koddeweg 1, 3194 DH Rotterdam

P+R Hoogvliet-Zalmplaat, Doggersbank 1, 3192 DA Rotterdam

P+R Kralingsezoom, Kralingse Zoom 70, 3062 SM Rotterdam

P+R Meijersplein, Fairoaksbaan 300, 3045AS Rotterdam

P+R Melanchtonweg, Melanchtonweg 1, 3045 PN Rotterdam

P+R Nesselande, Laan van Dada 1, 3059 PR Rotterdam

P+R Noorderhelling, Stadionweg 1, 3077 AN Rotterdam

P+R Pernis, Schalekampplein 1, 3195 XW Rotterdam

P+R Schenkel, Kralingseweg 461, 3065 RG Rotterdam

P+R Slinge, Slinge 763, 3086 EZ Rotterdam

Gratis parkeren bij de Kuip



Parkeren bij de Kuip is gratis op het moment dat er geen voetbalwedstrijd of ander evenement is. Je kunt je auto dan op het grote parkeerterrein (P2 of P3) zetten zonder dat je hoeft te betalen. Logisch, denk je, want dan is het er uitgestorven, maar dat is niet helemaal waar. Op loopafstand vind je een megabioscoop, een bowlingbaan en verschillende restaurants. Verder ook bouwmarkten, woonwinkels en een enorme fietsenzaak.

Gratis parkeren Rotterdam Airport

En hoe zit dat met gratis parkeren bij Rotterdam Airport? Helaas pindakaas, hier moet je betalen. Maar niet zoveel als op Schiphol. Gratis parkeren kan alleen als je iemand ophaalt of afzet, op de hiervoor bestemde Kiss & Ride-parkeervakken voor het luchthavengebouw. Hiervan mag je ook gebruikmaken als je degene die je ophaalt of wegbrengt liever de hand schudt (flauw, we weten het).



Gratis parkeren Rotterdam Centrum

Ten slotte een tip: er zijn nog mogelijkheden voor gratis parkeren in Rotterdam, maar als je gratis wil parkeren in Rotterdam Centrum wordt het lastig. En bedenk: de verkeersboetes 2024 voor fout parkeren zijn hoog.

Als je toch dicht bij het centrum wil staan, kies dan voor een van de gemeentelijke parkeergarages. Dit is goedkoper dan in de straat. Onze favoriet is parkeergarage Schouwburgplein. Die garage is modern, licht en groot. En hij is ruim. Dat is vooral fijn als je een grote SUV rijdt, zoals een Nio EL6. Kun je meteen een bezoek brengen aan het allereerste Nio House van Nederland.