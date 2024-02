E5 of E10: welke benzine moet ik tanken?

Nieuws

Je staat bij de pomp en vraagt je af: welke benzine moet ik tanken? Wat vroeger euro 95 of 98 was, heet nu E10 of E5. Hier lees je welke benzine in jouw auto gaat.

Welke benzine moet ik tanken?

Het simpele antwoord luidt: kijk in de tankklep van je auto. Als daar een sticker, plaatje of icoontje met E5 of E10 staat, dan weet je zeker welke benzine jouw auto lust. Als je E5 én E10 ziet staan, tank dan gerust de goedkoopste benzine. En dat is E10.



Wat is E10 benzine?

E10 benzine is gewone benzine. Vroeger noemden we die Euro 95. Je kunt het met een gerust hart in elke moderne benzineauto gooien. Twijfel je of jouw auto modern genoeg is voor E10, kijk dan voor de zekerheid op e10check.nl.



Dat sommige (oudere) auto’s niet tegen E10 kunnen, heeft te maken met de bio-ethanol die wordt bijgemengd. De tien in E10 laat zien hoeveel bio-ethanol maximaal wordt toegevoegd. Deze relatief hoge concentratie ethanol kan bij sommige auto's schade veroorzaken aan leidingen en pakkingen van de motor.



Wat is E5 benzine?

E5 benzine is de duurdere premium benzine. De Euro 98 of Super Plus van vroeger. Oudere auto’s die niet door de e10check komen, tanken dit, maar ook sportwagens en luxe-auto’s waarvan de fabrikant nadrukkelijk vermeldt dat je E5 benzine moet gebruiken. Als in de handleiding of de tankklep van jouw auto staat dat je E5 moet tanken, doe dat dan ook.

De E5 van nu en de Euro 98 van toen danken hun hoge octaangetal (98) aan een beter raffineerproces. Met andere woorden: E5 is de betere brandstof. Maar daar betaal je ook voor.



E5 of E10 tanken?

9 van de 10 automobilisten kunnen gewoon E10 tanken. Dat is de goedkoopste benzine en de motor van hun auto is berekend op de toegevoegde ethanol die erin zit.

Fun fact: ethanol heeft een lagere energiedichtheid dan benzine, waardoor een liter E10 minder energie bevat dan een liter E5. Dat betekent dat je met E5 een fractie zuiniger rijdt (een paar procent verschil E5 en E10).

“Euro 95 is E10 geworden en Euro 98 heet tegenwoordig E5.”

Wat is Euro 95 of 98?

Sinds 2019 wennen we langzaam aan de nieuwe benzinenamen. Euro 95 is E10 geworden en Euro 98 heet sindsdien E5. Het voordeel is dat veel Europese landen de aanduidingen E5 en E10 gebruiken, zodat je op vakantie ook de juiste benzine tankt.

De getallen 95 en 98 verklappen het octaangetal van Euro 95 en Euro 98. Over het algemeen geldt dat je automotor soepeler loopt op benzine met een hoger octaangetal. Maar hoe meer ethanol wordt gebruikt, hoe lager het octaangetal wordt. Dus E5 staat gelijk aan Euro 98 en E10 is moderne codetaal voor Euro 95.

Wat is beter: E5 of E10?

E5 is beter dan E10. Zo loopt over het algemeen je motor soepeler en zuiniger. Daarbij kunnen veel oudere auto's niet tegen de hoeveelheid ethanol in E10. Niet als ze ermee rijden en niet als de auto voor langere tijd stilstaat. Dat laatste komt doordat ethanol hygroscopisch is, oftewel: het trekt water aan. Hoe ouder de E10, hoe meer water erbij komt.



Maar E5 is ook veel duurder dan E10. In Nederland scheelt het gemiddeld wel 25 cent per liter. En als jij in een moderne benzineauto rijdt die prima geschikt is voor E10, is het ook een beetje weggegooid geld. Kortom, E10 is beter voor je portemonnee.



“Tussen 18 uur en 22 uur betaal je het minst aan de Duitse pomp.”

Euro 95 tanken in Duitsland



Of het voor autobezitters in de grensstreek aantrekkelijk om Euro 95 of E10 in Duitsland te gaan tanken, hangt natuurlijk af van de benzineprijzen in beide landen. ANWB heeft een actueel overzicht van brandstofprijzen in Europa.



In Duitsland fluctueren de brandstofprijzen gedurende de dag behoorlijk. Het verschil kan oplopen tot 10 tot 12 cent! Voor 7 uur ’s ochtends is de prijs voor benzine het hoogst. Tussen 18 uur en 22 uur betaal je het minst aan de Duitse pomp. Doe hier je voordeel mee.

