E10 benzine: wat is het en kan ik het tanken?

Wat is E10? Tijd voor duidelijkheid! E10 is de nieuwe naam voor gewone benzine. Gooi de tank van je moderne benzineauto er gerust mee vol. Lees verder welke auto’s het niet lusten.

Wat is E10 benzine?

E10 is de nieuwe naam voor gewone benzine, wat we voorheen Euro 95 noemden. Sinds 2019 heet het dus E10. Maar let op, er is wel een verschil tussen de twee. Het grootste verschil zit in het ethanolgehalte. Euro 95 bevatte maximaal 5% ethanol, terwijl E10 tot 10% ethanol heeft. E10 is geïntroduceerd als een milieuvriendelijker alternatief, omdat het helpt om de CO2-uitstoot verder te verlagen. Echter, niet alle oudere voertuigen kunnen deze brandstof aan.

Kan ik E10 benzine tanken?

Aangezien E10 tegenwoordig geldt als ‘gewone benzine’, kun je het bij elk tankstation tanken. Veel auto's die na 2000 zijn gemaakt, kunnen over het algemeen prima op E10 rijden. Voor de zekerheid kun je altijd de handleiding van je auto checken. Heb je daarna nog twijfels of jouw auto geschikt is voor E10, kijk dan op e10check.nl.

Dat sommige (oudere) auto’s niet tegen E10 kunnen, komt door de bio-ethanol die wordt bijgemengd. De relatief hoge concentratie ethanol (namelijk 10%) kan bij sommige auto's schade veroorzaken aan leidingen en pakkingen van de motor.

Wat is Super E10?

Laat je niet op het verkeerder been zetten als er 'Super E10' op de benzinepomp staat: dat is E10. Maar als er alleen 'Super' staat, dan is het hoogstwaarschijnlijk E5. Kijk op de bovenstaande foto maar goed naar de vlaggetjes: E10 en E5.



Verschil E10 en E5

Sinds 2019 zijn de namen van benzine veranderd: Euro 95 heet nu E10 en Euro 98 is veranderd naar E5. Dit maakt het eenvoudiger om in Europese landen de juiste brandstof te kiezen tijdens vakanties. De getallen 95 en 98 geven het octaangetal aan; hoe hoger dit getal, hoe soepeler je motor draait. Het ethanolgehalte heeft invloed op dit getal: E5 komt overeen met Euro 98 benzine en E10 vervangt Euro 95. De kwestie E5 of E10 hebben we al eens uitgebreid behandeld.

Verschil Euro 95 en E10

Euro 95 of E10 is eigenlijk een soort strikvraag, want Euro 95 (vroeger) en E10 (nu) vervullen vaak dezelfde rol. In Nederland en veel andere Europese landen wordt met 'Euro 95' nu vaak benzine bedoeld die tot 10% ethanol bevat, dus eigenlijk E10.

E10 tanken in Duitsland

Voor veel mensen in de grensstreek is E10 tanken in Duitsland aantrekkelijk. De prijzen voor benzine (en diesel) zijn er vaak fors lager. Het kan lonen om na de grens nog zo’n 20 kilometer door te rijden, want de prijzen aan de grens zijn doorgaans iets hoger dan verder landinwaarts.