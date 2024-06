Volkswagen schuift met potjes: groot deel EV-budget terug naar verbrandingsmotoren

Nieuws

Volkswagen gaat een derde van zijn EV-budget overhevelen naar een ander potje. Inmiddels twijfelt het concern zelfs over een volledig elektrische toekomst. De verbrandingsmotor gaat niet weg, maar krijgt een nieuwe rol.



Lifestylecoaches zeggen het te pas en vooral te onpas: ga in je kracht staan! Een vreselijk begrip, maar het is wel van toepassing op Volkswagen. Dat het concern nog geen goed koppel vormt met elektrische auto’s, is inmiddels een open deur.

Misschien dat de impopulariteit van EV’s de dames en heren op het hoofdkantoor in Wolfsburg wel goed uitkomt. Dat geeft de boekhouders van Volkswagen de mogelijkheid om met de budgetten te schuiven: liefst een derde van het budget voor EV’s vloeit gewoon weer terug naar de ontwikkeling van verbrandingsmotoren.

Eerder ging Volkswagen er nog vanuit dat rond 2030 liefst 80 procent van de nieuw verkochte modellen elektrisch zou zijn. Maar op basis van de verkoopcijfers van de ID-modellen wijst niets erop dat dit ook echt gaat lukken.



Verbrandingsmotor verdwijnt niet

Volkswagen had vorig jaar 180 miljard euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van elektrische auto’s. Een derde daarvan gaat nu naar verbrandingsmotoren, zegt Arno Antlitz, de Chief Financial Officer en Chief Operating Officer van de Volkswagen-groep. Dat zei hij vorige week op een bijeenkomst in München, dat door persbureau Reuters werd georganiseerd.



Toch betekent deze stap niet dat Volkswagen de stekker aan de wilgen hangt. De toekomst is elektrisch, benadrukt Antlitz. Maar hij verwacht dat verbrandingsmotoren niet gaan verdwijnen en misschien wel een derde van de verkopen voor hun rekening blijven nemen. Eind 2022 ging Volkswagen-baas Thomas Schäfer er nog vanuit dat in Europa vanaf 2033 alleen nog EV’s in de showroom zouden staan.

Bij elke Bugatti een laadstation



Dat betekent niet dat Volkswagen weer gaat investeren in dikke zescilinders, of een fraaie W16 voor Bugatti. De Volkswagen-groep gelooft eerder in synthetische brandstoffen. Bugatti-baas Mate Rimac overweegt zelfs om bij elke aangeschafte Bugatti een mobiel laadstation mee te leveren.

Ook Lamborghini gelooft in synthetische brandstoffen en Bentley heeft zijn plannen om in 2023 alleen nog elektrische modellen uit te brengen met drie jaar uitgesteld.



Brandstof of EV



Toch is de stap van Volkswagen best te begrijpen. Alle autoconcerns zitten in een lastig parket. De consument is in grote delen van de wereld nog niet te porren voor EV’s. Tegelijk klopt China ongenadig hard op de deur met nieuwe automerken, die wél veelal elektrisch zijn. Als de Europese en Japanse automerken EV’s links laten liggen, piepen de Chinese merken langszij en is het moeilijk om de achterstand in te lopen. Maar als klanten nog niet warmlopen voor elektrische auto's, kun je dat ook niet negeren.



Voorlopig kiest Volkswagen eieren voor zijn geld en wordt niet (meer) op één paard gewed. Modellen als de goedkope elektrische ID.2 en ID.1 komen gewoon op de markt.