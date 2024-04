Goedkoop tanken in Duitsland? Trap niet in deze valkuilen!

Nieuws

Wat kost benzine in Duitsland? De prijzen voor benzine en diesel stijgen zowel in Nederland als Duitsland hard. Maar Duitsland is toch echt goedkoper. Vooral het vergelijken van de benzineprijs in de grensstreek is een feest voor mensen die graag geld uitsparen; je houdt algauw 15 tot 20 euro per tankbeurt in je zak.



Voor veel mensen in de grensstreek is het weer aantrekkelijk om in Duitsland te gaan tanken. De prijzen voor diesel en benzine liggen er fors lager. Eind april 2024 betaal je voor een liter E10 in Nederland 2,262 euro, een liter diesel kost 1,958 euro (bron: United Consumers). Nee, dan Duitsland. Een liter E10 kost gemiddeld 1,866 euro en een liter diesel 1,745 euro. Toch moet je oppassen aan de Duitse pomp.

Goedkoop tanken in Duitsland: 4 tips

1. Tank niet voor 7 uur ’s ochtends

In Duitsland fluctueren de brandstofprijzen gedurende de dag behoorlijk. Het verschil kan oplopen tot 10 tot 12 cent! Vertaal je dat naar een volle tank, dan heb je het al snel over een prijsverschil van 5 euro. Voor 7 uur ’s ochtends tanken is sowieso een slecht idee; dan is de prijs voor benzine en diesel in Duitsland het hoogst.

2. Tank in Duitsland tussen 18.00 en 22.00 uur

Wanneer moet je dan wel tanken? Na de avondspits, als je de piepers achter de kiezen hebt, want tussen 18 uur en 22 uur betaal je het minst aan de Duitse pomp. Dat zegt de ADAC, de Duitse grote broer van de ANWB.



3. Tank niet aan de autobahn

Goedkoop tanken in Duitsland doe je – net als in Nederland - niet aan de snelweg. De prijzen voor een liter E10-benzine liggen gemiddeld 21,4 cent hoger en voor een liter diesel zelfs 23,8 cent. Een van de redenen is dat de tankstations vaak 24 uur open moeten zijn en dus hogere personeelskosten hebben.



4. Tank wel bij een Autohof

Ben je op reis en vind je de prijzen bij de tankstations aan de autobahn te hoog, maar wil je ook niet ver omrijden om goedkoop te tanken? Dan is het Autohof een uitkomst. Ze staan uitstekend aangegeven op de snelwegborden, je rijdt hooguit een paar kilometer om en je betaalt veel minder voor een liter benzine of diesel. De prijs kan verschillen, afhankelijk van de dag van de week waarop je tankt. Maar die verschillen zijn volgens de ADAC verwaarloosbaar.



Wat is de benzineprijs in Duitsland in de grensstreek?

Hoe dichter je Duitsland nadert, hoe goedkoper de benzineprijs vaak wordt. Maar als je de grens eenmaal bent overgestoken en gaat tanken in Duitsland, ben je eigenlijk altijd goedkoper uit. Toch kan het lonen om nog zo’n 20 kilometer door te rijden. De prijs van benzine in Duitsland is vlak aan de grens doorgaans iets hoger dan verder landinwaarts.

De benzineprijzen in Europa verschillen enorm. Duitsland is goedkoper dan Nederland, maar als je echt lachend het pompstation wilt verlaten, moet je tanken in Luxemburg.

Wat moet ik tanken, Euro 95 of E10?

Je staat bij de pomp en vraagt je af: welke benzine moet ik tanken? Wat vroeger euro 95 of 98 was, heet nu E10 of E5. Maar in Duitsland moet je ook op iets anders letten. Want Euro 95 (E10 dus) heet in Duitsland superbenzine. Wil je in Duitsland superbenzine tanken, dan moet je de slang pakken waar Super Plus opstaat.