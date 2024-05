Euro 95 of E10: welke brandstof is beter voor jouw auto?

Nieuws

Hier lees je het grote verschil tussen Euro 95 en E10. Ook ontdek je welke benzine beter is voor jouw auto. Kortom, check dit bericht vóórdat je de tank gaat volgooien.

Wat is Euro 95?

Lange tijd was Euro 95 de naam van gewone benzine. Als iemand zei dat-ie benzine ging halen (bijvoorbeeld tanken in Duitsland), dan bedoelde hij of zij Euro 95. Vroeger heette het ‘Euroloodvrij’, maar die term is ouderwets. Benzine zonder lood werd in de jaren 70 geïntroduceerd om milieu- en gezondheidsschade door lood te verminderen. Het werd populair na strengere milieuregels en is nu standaard in Europa.

Wat is E10?



E10 is de nieuwe naam voor gewone benzine. Dus wat we vroeger Euro 95 noemden, heeft sinds 2019 de naam E10. Toch zijn beide brandstoffen niet identiek.

Het voornaamste verschil tussen Euro 95 en E10 is het ethanolgehalte. Euro 95 was traditioneel benzine met maximaal 5% ethanol. E10, geïntroduceerd als een meer milieuvriendelijke optie, bevat tot 10% ethanol. Dit hogere percentage ethanol helpt bij het verder verlagen van de uitstoot van CO2, maar is niet geschikt voor alle oudere voertuigen.

E10 of Euro 95 tanken

Dit is eigenlijk een soort strikvraag, want Euro 95 is vervangen door E10. Met andere woorden: in Nederland en veel andere Europese landen hoef je deze keuze niet te maken. Op het vulpistool van Euro 95 staat nu E10. En je krijgt benzine die tot 10% ethanol bevat.

Niet iedereen is blij met die switch van 5 naar 10% ethanol, want bij sommige oudere auto’s kan de relatief hoge concentratie ethanol schade veroorzaken aan leidingen en pakkingen van de motor. Dus check altijd wat je auto nodig heeft en wat er lokaal beschikbaar is.

De makkelijkste manier om te checken welke brandstof beter is voor jouw auto, is de sticker bij de tankdop. Als in de tankklep van jouw auto staat dat je Euro 95 of E5 (ook met 5% ethanol) moet tanken, doe dat dan ook.

Is mijn auto geschikt voor E10?

Veel auto's die na 2000 zijn gemaakt, zijn over het algemeen geschikt voor E10. Voor de zekerheid kun je de handleiding van de auto raadplegen. Als je dan nog steeds twijfelt of jouw auto geschikt is voor E10, kijk dan voor de zekerheid op e10check.nl.

Kom je er echt niet uit, kies dan een voor een brandstof met een lager ethanolgehalte, zoals Euro 98 benzine (vroeger) of E5 (nu).

Verschil tussen euro 95 en 98

Sinds 2019 zijn de benamingen van benzine veranderd: Euro 95 is nu E10 en Euro 98 heet E5. Dit maakt het makkelijker om in Europese landen de juiste brandstof te kiezen tijdens vakanties. De getallen 95 en 98 duiden op het octaangetal; hoe hoger dit getal, hoe soepeler je motor loopt. Het ethanolgehalte beïnvloedt dit getal: E5 komt overeen met Euro 98 en E10 vervangt Euro 95.

Verschil E5 of E10

Het vraagstuk E5 of E10 kun je intussen zelf beantwoorden: E5 is beter geschikt voor oudere auto's en zorgt mogelijk voor een soepeler en zuiniger rijgedrag, terwijl E10 milieuvriendelijker is maar potentieel problematisch voor oudere voertuigen. E5 is doorgaans ook duurder dan E10.