Zwitserland in? Dit is de prijs van het tolvignet (2025)

Nieuws

In Zwitserland is alles duur, maar de prijs van een tolvignet (2025) voor Zwitserland kan erger. Het is handig als je 'm van tevoren aanschaft.

Wie met de auto naar Zwitserland reist, krijgt onvermijdelijk te maken met het tolvignet. In tegenstelling tot veel andere Europese landen kent Zwitserland namelijk geen tolpoorten: je betaalt vooraf een vast bedrag om gebruik te mogen maken van het snelwegennet. Dat gebeurt via het bekende tolvignet (of Autobahnvignette in het Duits), dat verplicht is voor alle personenauto’s, motoren en campers tot 3,5 ton.

Wat kost een tolvignet Zwitserland (2025) en hoe lang is het geldig?

Het vignet kost 44 euro en is altijd geldig van 1 december van het voorgaande jaar tot 31 januari van het jaar erna. Je koopt dus een jaarvignet, er bestaan geen week- of maandvarianten zoals in Oostenrijk. Zelfs als je maar één dag op de Zwitserse snelwegen rijdt, moet je het volledige bedrag betalen.

Koop het Zwitserse vignet bij de ANWB

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Waar koop je het tolvignet Zwitserland?



Het scheelt reisstress en tijd als je het vignet in Nederland alvast koopt. Dat kan bijvoorbeeld online bij de ANWB, of in een van de winkels. Het vignet moet goed zichtbaar zijn, aan de binnenkant van de voorruit, links of midden bovenaan.

Je mag het tolvignet niet los neerleggen, want dan is het ongeldig – en daar zijn de Zwitsers streng in. Wie zonder geldig vignet op een snelweg rijdt, riskeert een boete van 200 frank (ruim 200 euro), plus de verplichting alsnog een vignet aan te schaffen.

Als je naar Italië reist, kan het goedkoper zijn om door Oostenrijk te rijden. Maar ook hier moet je betalen voor de snelweg en heb je een vignet nodig. Het is ingewikkelder dan in Zwitserland en het Oostenrijkse tolvignet kan duurder uitvallen.

Koop het Oostenrijkse vignet bij de ANWB

Tolvignet Zwitserland caravan

Voor aanhangers en caravans geldt: ook die moeten een apart vignet voor Zwitserland hebben. De regels zijn hier minder bekend bij toeristen, maar wel degelijk verplicht.

Zijn alle wegen in Zwitserland vignetplichtig?

Niet alle wegen in Zwitserland zijn vignetplichtig. B-wegen en regionale routes zijn vrij toegankelijk, al ben je dan vaak wel langer onderweg. Bekende uitzonderingen zijn de Grottentunnel bij Munt la Schera (waar je apart tol betaalt) en enkele bergpassen die ’s winters gesloten zijn.

Kortom, het Zwitserse tolvignet is overzichtelijk in prijs en gebruik, maar de regels zijn strikt. Wees dus goed voorbereid voordat je de grens oversteekt – dat voorkomt onaangename verrassingen onderweg.